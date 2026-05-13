Vacanțe mai ieftine pe ultima sută de metri. Prețurile biletelor de avion au scăzut puternic în Europa din cauza turiștilor ezitanți

Directorii Ryanair şi Wizz Air repetă de mai multe săptămâni acelaşi apel către pasageri: „Cumpărați biletele acum, deoarece prețurile biletelor vor crește și mai mult”. Alte companii, precum easyJet și Vueling au lansat iniţiativa „Vară sigură” şi i-au îndemnat pe călători să îşi rezerve fără griji zborurile, deoarece zborurile programate nu vor fi anulate din cauza lipsei de kerosen. În culise însă, companiile low-cost au început să reducă semnificativ tarifele, chiar și pentru perioada de vârf, iar pe unele rute prețurile au scăzut cu până la 71% față de acum câteva luni.

Experţii au remarcat ezitări din partea călătorilor în rezervarea vacanţelor de vară

Scăderile de preţuri sunt confirmate de o analiză realizată de Corriere della Serra care a luat în calcul peste 50 de rute naționale și internaționale. Pentru a analiza evoluția tarifelor, au fost luate în considerare cele mai aglomerate rute din ultimii ani, apoi cel mai mic preț disponibil pe 11 mai a fost comparat cu cel de acum două luni pe aceeași rută. Datele de călătorie alese au fost 24 iulie (dus) și 30 iulie (întors), perioadă care corespunde unuia dintre vârfurile de călătorie ale sezonului estival.

„Oamenii sunt îngrijorați. Având în vedere tot ce se întâmplă în jurul Europei și pentru avioane, rareori s-a mai văzut o ezitare atât de mare în rezervarea vacanțelor de vară”, au confirmat reprezentanți ai unor companii aeriene. Cum vânzările nu au mers în ritmul planificat și companiile s-au trezit cu foarte multe locuri neocupate, departamentele de management al veniturilor au primit indicația de a reduce drastic toate prețurile, după cum a dezvăluit pentru Corriere della Sera o persoană care lucrează în domeniu.

Exemplele sunt numeroase. Pe cea mai aglomerată rută internă din Italia, Roma Fiumicino – Catania, cei care și-au rezervat zborul acum două luni au găsit un tarif minim de 90 euro (dus-întors, taxe incluse, fără servicii suplimentare). Două luni mai târziu, pe 11 mai 2026, prețul disponibil pentru perioada amintită, 24-30 iulie, era cu 40% mai mic (54 euro). Scăderi de două cifre procentuale au fost înregistrate și pe rutele Roma – Palermo (-22%) şi Milano Malpensa – Catania (-16%). Mai mult, pe ruta Torino-Palermo preţul a coborât de la 120 la 66 de euro, o scădere de 45%.

Scădere record, de 71%, pe ruta Bergamo – Madrid

Pe rutele europene reducerile sunt și mai evidente. Din sondajele interne efectuate recent de unele companii a reieșit teama multora de a retrăi perioada pandemiei, când milioane de oameni au rămas blocați în diverse părți ale lumii, în timp ce companiile aeriene anulau zborurile și autoritățile locale impuneau restricții de circulație.

Pe ruta Roma Fiumicino-Madrid, cea mai aglomerată din spațiul aerian italian, tariful a scăzut de la 113 la 94 de euro, o reducere de 17%, în timp ce un zbor dus-întors între Roma și Barcelona s-a ieftinit cu aproape 25%. În schimb, pentru a zbura de pe Fiumicino la Lisabona, cei care au cumpărat biletul în martie au plătit 221 de euro, în timp ce pasagerii care au achiziționat biletul două luni mai târziu au plătit doar 81 de euro, cu 63% mai puțin. Recordul, dintre rutele analizate, îl deține Bergamo – Madrid, care a înregistrat o scădere de aproape 71%, de la 244 la 72 de euro.

Pasagerii au început să cumpere bilete chiar în luna în care pleacă în vacanță

Potrivit lui Andrew Lobbenberg, analist în aviație la Barclays, călătorii europeni sunt în momentul de faţă „paralizați de incertitudine”. „Sunt reticienți în a rezerva sau , iar companiile aeriene sunt obligate să îi stimuleze cu prețuri mai mici”, spune expertul. Aceste strategii de atragere a călătorilor vin însă la pachet cu un cost semnificativ, deoarece prețul kerosenului aproape că s-a dublat, în timp ce companiile aeriene sunt nevoite să se bazeze pe venituri mai mici.

„Înțelegem că evenimentele globale pot influența în acest moment încrederea călătorilor, însă credem că toată lumea are dreptul să își rezerve liniştită zborurile și vacanțele”, a declarat recent Kenton Jarvis, directorul general al easyJet. El a observat însă că pasagerii, nesiguri din cauza contextului internaţional, au început să îşi rezerve zborurile mult mai aproape de data la care intenţionează să plece în vacanţă, unii chiar în luna respectivă.