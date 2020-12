Vaccinare anti-Covid. Medicul Valeriu Gheorghiță anunță în cât timp se obține imunizarea maximă

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, medicul Valeriu Gheorghiță, a precizat în timp se poate obține cea mai bună imunizare după ce o persoană a primit antidotul.

Specialistul a lămurit mai multe aspecte legate de durata de protecție a vaccinului după administrare, când ar putea fi încheiată prima etapă de vaccinare, dar și când oferă beneficiile maxime serul recepționat.

Vaccinul se stochează pe o perioadă de 6 luni între o temperatură de minus 60 și minus 90 de grade. După ce este scos de la această temperatură şi ajunge la temperatura de plus 2 – plus 8 grade, are o stabilitate de 120 de ore, a transmis V. Gheorghiță. Durata transportului până la centrul de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore, iar într-un flacon sunt cinci doze.

Valeriu Gheorghiță coordonează campania de vaccinare anti-Covid

Medicul a vorbit despre timpul cât este protejat organismul după ce antidotul a fost administrat.

"Legat de durata nivelului de protecţie al răspunsului imun post vaccinare, nu este în momentul de faţă un răspuns ferm din punct de vedere medical şi ştiinţific, se estimează în schimb pe baza datelor medicale că acest tip de răspuns imun va fi de durată, categoric va fi de o durată mai mare decât răspunsul imun după boala naturală", a explicat coordonatorul strategiei naţionale de vaccinare.

Vaccinare anti-Covid. Valeriu Gheorghiță transmite când se obține imunizarea

“Din studiile efectuate răspunsul imun începe să devină protector la circa 14 zile de la prima doză, însă beneficiile maxime se obţin la circa 7 zile după administrarea celei de-a doua doze”, a explicat coordonatorul strategiei naţionale de vaccinare.

Un aspect important este faptul că dacă o persoană se infectează cu Covid-19 după ce i-a fost injectată prima doză de vaccin, nu va mai recepționa și a doua doză.

Când se termină prima etapă de vaccinare anti-Covid?

“Estimăm că până la sfârşitul lui ianuarie, începutul lunii februarie, vom fi terminat etapa unu de vaccinare, cea adresată lucrătorilor din sistemul medical. Avem capacitatea de stocare în momentul de faţă în condiţii optime la minus 80 de grade pentru aceste vaccinuri. Da, vaccinarea este gratuită, nu este obligatorie, este voluntară şi nu este condiţionată.

Acestea sunt elementele cele mai importante pe care fiecare dintre noi trebuie să le cunoască. Aceste vaccinuri vor fi distribuite către etapa a doua în funcţie de momentul în care noi putem demara etapa a doua de vaccinare”, a mai transmis medicul.

