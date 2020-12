Vaccinarea anti-Covid. Ce frică are cel mai important expert în boli infecțioase din SUA

Expertul în boli infecțioase din SUA, Anthony Fauci, are o îngrijorare importantă cu privire la procesul de vaccinare anti-Covid.

De luni, 14 decembrie, aproximativ 3 milioane de doze de la Pfizer vor fi distribuite pe teritoriul Americii. “Sper că acest proces se va desfășura fără probleme. Va fi începutul unei ere importante în modul în care atacăm acest virus,” a spus directorul Institului de Boli Infecțioase din America.

Fauci a precizat că nu are rezerve cu privire la logistica din spatele planului de distribuție a vaccinurilor. Operațiunea Warp Speed, un parteneriat public-privat pentru accelerarea vaccinului, are de luni de zile un plan în vigoare pentru a asigura livrarea primelor doze, transmite cel mai important expert din SUA, conform yahoonews. Cu toate acestea, medicul are o frică.

Ce-l îngrijorează pe Fauci în legătură cu vaccinarea anti-Covid?

Toată planificarea pe care armata a făcut-o pentru a se asigura că procesul de distribuție se desfășoară fără probleme nu va conta dacă oamenii nu sunt dispuși să se vaccineze, este de părere expertul american.

„Principala și cea mai mare teamă este că o mare parte a oamenilor vor ezita să se vaccineze. Cred că vor fi mulți oameni care nu vor dori să o facă imediat.

Dar, odată ce zeci de milioane de persoane vaccinate vor arăta că totul funcționează bine și este sigur, atunci cred că vom convinge o parte din restul populației care ar putea avea o anumită ezitare în ceea ce privește vaccinarea,” a declarat Fauci.

Inițial, membri din sistemul sanitar ar trebui să primească doze anti-Covid. Au apărut destul persoane care se împotrivesc. Medicul american și-a exprimat convingerea că dacă lucrătorii din spitale vor primi informațiile adecvate se vor liniști.

„Care este motivul pentru care ezită? Că totul a mers prea repede? A fost cu siguranță cel mai rapid vaccin pe care l-am aprobat vreodată. Dar viteza este legată de progresele științifice extraordinare care ne-au permis să facem în doar câteva luni lucruri care anterior ar fi durat câțiva ani.

Dacă le oferiți aceste informații și le explicați clar, atunci cred că vor fi de acord cu vaccinarea. În caz contrar, cred că vom avea probleme,” a menționat Fauci.

Când ne întoarcem la normalitate?

Expertul în boli infecțioase speră ca în lunile următoare, vaccinarea anti-Covid să fie posibilă și pentru oamenii de rând.