Vaccinarea antigripală a copiilor. Ce spun părinții și bunicii despre imunizare în școli și grădinițe, potrivit INSCOP

Părinții și bunicii sunt de acord cu vaccinarea antigripală a copiilor, dar cât de mulți ar susține imunizarea direct în creșe, grădinițe și școli? Studiul INSCOP Research, realizat la comanda Asociației Școlilor Particulare, dezvăluie percepțiile, temerile și așteptările lor legate de vaccinarea antigripală.

Imunizarea antigripală a copiilor. Poziția părinților și bunicilor față de vaccinarea în școli

Trei sferturi dintre părinți și bunici consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar mai mult de jumătate dintre aceștia sunt de acord ca imunizarea copiilor să fie realizată direct în creșe, grădinițe, școli sau licee. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”, realizat de , la comanda Asociației Școlilor Particulare, în perioada 5 – 23 decembrie 2025.

Sondajul, cea mai amplă cercetare sociologică pe acest subiect efectuată până acum, a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion simplu, stratificat de 1006 persoane, reprezentativ pentru părinții cu copii și bunicii cu nepoți cu vârste între 2 și 18 ani. Marja de eroare a datelor este de ±3,1%.

Nivelul de încredere al respondenților. Cifrele INSCOP spun tot

Conform rezultatelor, 74,5% dintre participanți (71,1% dintre părinți și 78,6% dintre bunici) consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. În același timp, 18,3% (21,4% dintre părinți și 14,2% dintre bunici) cred că gripa nu poate fi prevenită prin vaccinare, 7% nu știu, iar 0,3% nu au răspuns.

Când li s-a pus întrebarea dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să se realizeze în creșe, grădinițe, școli sau licee, peste jumătate dintre respondenți (52,4%) au răspuns „cu siguranță, da”. De menționat, printre aceștia, 44,3% erau părinți și 63,2% bunici. Alte 23,3% au optat pentru varianta „probabil da” (26% dintre părinți și 19,8% dintre bunici).

În schimb, 6% dintre participanți (8,5% dintre părinți și 2,4% dintre bunici) s-au declarat „probabil împotrivă”, iar 15,3% (19,5% dintre părinți și 9,6% dintre bunici) au răspuns clar „nu, în niciun caz”. Restul, 2,9%, nu au știut ce să răspundă, iar 0,2% nu au oferit niciun răspuns.

De ce contează informarea corectă în vaccinarea antigripală a copiilor

Rezultatele studiului arată atât , cât și gradul de acceptare a măsurilor care ar facilita vaccinarea în mediul educațional. Studiul urmărește să identifice și aspectele care generează reticență, precum și așteptările părinților și bunicilor față de autorități și sistemul medical.

Autorii cercetării subliniază că lipsa de informare și răspândirea dezinformărilor pot afecta capacitatea autorităților de a implementa politici de sănătate eficiente, în special în domeniul pediatriei.

Datele complete ale studiului vor fi prezentate joi, 22 ianuarie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), str. Ion Ghica nr. 4, Aula Carol I, începând cu ora 10.00. Evenimentul, intitulat „Sănătatea la răscruce. . Percepții, temeri și responsabilități”, va reuni experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți, oferind o platformă de discuție despre prevenție, priorități în sănătatea pediatrică și responsabilitățile tuturor părților implicate.