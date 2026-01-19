News

Vaccinarea antigripală a copiilor. Ce spun părinții și bunicii despre imunizare în școli și grădinițe, potrivit INSCOP

Părinții și bunicii se pronunță pentru vaccinarea antigripală a copiilor și pentru desfășurarea acesteia în școli și licee. Dar, sunt ei, cu adevărat, de acord cu această inițiativă?
Oana Bocskor
19.01.2026 | 17:01
Vaccinarea antigripala a copiilor Ce spun parintii si bunicii despre imunizare in scoli si gradinite potrivit INSCOP
SPECIAL FANATIK
Vaccinarea antigripală a copiilor. Ce spun părinții și bunicii. Sursa foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Părinții și bunicii sunt de acord cu vaccinarea antigripală a copiilor, dar cât de mulți ar susține imunizarea direct în creșe, grădinițe și școli? Studiul INSCOP Research, realizat la comanda Asociației Școlilor Particulare, dezvăluie percepțiile, temerile și așteptările lor legate de vaccinarea antigripală.

Imunizarea antigripală a copiilor. Poziția părinților și bunicilor față de vaccinarea în școli

Trei sferturi dintre părinți și bunici consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar mai mult de jumătate dintre aceștia sunt de acord ca imunizarea copiilor să fie realizată direct în creșe, grădinițe, școli sau licee. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”, realizat de INSCOP Research, la comanda Asociației Școlilor Particulare, în perioada 5 – 23 decembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Sondajul, cea mai amplă cercetare sociologică pe acest subiect efectuată până acum, a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion simplu, stratificat de 1006 persoane, reprezentativ pentru părinții cu copii și bunicii cu nepoți cu vârste între 2 și 18 ani. Marja de eroare a datelor este de ±3,1%.

Nivelul de încredere al respondenților. Cifrele INSCOP spun tot

Conform rezultatelor, 74,5% dintre participanți (71,1% dintre părinți și 78,6% dintre bunici) consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. În același timp, 18,3% (21,4% dintre părinți și 14,2% dintre bunici) cred că gripa nu poate fi prevenită prin vaccinare, 7% nu știu, iar 0,3% nu au răspuns.

ADVERTISEMENT
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24.ro
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă

Când li s-a pus întrebarea dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să se realizeze în creșe, grădinițe, școli sau licee, peste jumătate dintre respondenți (52,4%) au răspuns „cu siguranță, da”. De menționat, printre aceștia, 44,3% erau părinți și 63,2% bunici. Alte 23,3% au optat pentru varianta „probabil da” (26% dintre părinți și 19,8% dintre bunici).

ADVERTISEMENT
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl...
Digisport.ro
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia

În schimb, 6% dintre participanți (8,5% dintre părinți și 2,4% dintre bunici) s-au declarat „probabil împotrivă”, iar 15,3% (19,5% dintre părinți și 9,6% dintre bunici) au răspuns clar „nu, în niciun caz”. Restul, 2,9%, nu au știut ce să răspundă, iar 0,2% nu au oferit niciun răspuns.

De ce contează informarea corectă în vaccinarea antigripală a copiilor

Rezultatele studiului arată atât nivelul de conștientizare al părinților și bunicilor față de prevenția antigripală, cât și gradul de acceptare a măsurilor care ar facilita vaccinarea în mediul educațional. Studiul urmărește să identifice și aspectele care generează reticență, precum și așteptările părinților și bunicilor față de autorități și sistemul medical.

ADVERTISEMENT

Autorii cercetării subliniază că lipsa de informare și răspândirea dezinformărilor pot afecta capacitatea autorităților de a implementa politici de sănătate eficiente, în special în domeniul pediatriei.

Datele complete ale studiului vor fi prezentate joi, 22 ianuarie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), str. Ion Ghica nr. 4, Aula Carol I, începând cu ora 10.00. Evenimentul, intitulat „Sănătatea la răscruce. Vaccinarea antigripală a copiilor. Percepții, temeri și responsabilități”, va reuni experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți, oferind o platformă de discuție despre prevenție, priorități în sănătatea pediatrică și responsabilitățile tuturor părților implicate.

Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025....
Fanatik
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
Philip Morris România, recunoscută ca angajator de top. Compania a primit certificarea de...
Fanatik
Philip Morris România, recunoscută ca angajator de top. Compania a primit certificarea de excelenţă pentru al 11-lea an consecutiv
Ministerul Educației rupe tăcerea în scandalul diplomelor lui Nicușor Dan. Cum au fost...
Fanatik
Ministerul Educației rupe tăcerea în scandalul diplomelor lui Nicușor Dan. Cum au fost echivalate studiile președintelui
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a...
iamsport.ro
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a rupt tăcerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!