Vaccinarea îi pune pe catolici și ortodocși în tabere diferite. Ordin de la Roma versus haos balcanic

Pandemia a afectat serios activitatea bisericilor ortodoxe și romano-catolice, fiecare având reacții diferite față de distanțarea fizică, prezența la ceremoniile religioase și vaccinare datorită unor motive specifice fiecăreia dintre ele, care țin mai degrabă de modul de organizare decât de doctrină.

Dacă poziția catolicilor din lume a fost exprimată clar de către Papa Francisc, în lumea ortodoxă opiniile au variat, existând situații în care o parte a clerului a intrat în conflict deschis cu autoritățile.

În final însă, atât prelații catolici, cât și cei ortodocși au decis să sprijine campania de vaccinare.

Papa Francisc, fără mască, dar pro-vaccinare

Biserica romano-catolică este o organizație puternic ierarhizată în care papa este liderul necontestat, deciziile anunțate de la Vatican fiind adoptate fără crâcnire de întregul cler, indiferent de țară. Regulile au fost clare pentru toată lumea, odată ce au fost pronunțat de către Papa Francisc.

Când epidemia a lovit puternic Italia în timpul primăverii, credincioșii catolici au fost îndemnați să respecte regulile distanțării și carantinei, iar exemplul a fost dat de către Papa care a oficiat liturghia în piața San Pietro goală, fără mulțimile din anii precedenți.

În ce privește masca de protecție, Papa nu a fost tocmai un model de urmat. El a apărut de mai multe ori în public fără mască, înconjurat de alți prelați care nici ei nu o purtau. Totuși, regulile distanțării au fost respectate de fiecare dată, papa spunând, pe 28 octombrie, că trebuie să păstreze distanța față de credincioși „din cauza acestei doamne numite Covid”, după cum relata The Independent.

Problema celulelor de foetuși avortați

Atitudinea papei față de vaccinare a fost, de la bun început, neechivocă, el susținând deschis imunizarea. Vaticanul a temperat temerile unor catolici față de faptul că în producerea și testarea unor vaccinuri sunt utilizate celule care provin de la foetuși avortați. Astfel, vaccinurile Pfizer și Moderna folosesc aceste celule în faza testării, în timp ce vaccinul AstraZeneca le utilizează și în producție.

„Toate vaccinurile recunoscute ca sigure și eficiente pot fi folosite cu conștiința împăcată că utilizarea lor nu constituie o cooperare formală cu avortul din care au rezultate celulele folosite în producția vaccinurilor”, se arăta într-un document al Congregației pentru Doctrina Credinței, document aprobat de papă la finele lunii trecute, potrivit BBC.

Semnalul decisiv în favoarea vaccinării l-a dat chiar papa Francisc care a spus nu doar că vaccinul nu contravine credinței, ci este o datorie a creștinului. „Cred că din punct de vedere etic toată lumea ar trebui să ia vaccinul. Este o alegere etică, deoarece nu te joci doar cu sănătatea ta, cu viața ta, ci și cu viața altora”, spune suveranul pontif într-un interviu de săptămâna trecută. Potrivit unor informații neconfirmate oficial, papa ar fi fost deja vaccinat.

Biserica Ortodoxă, în relații tensionate cu statul român

În ce privește Biserica Ortodoxă Română, conturarea unei poziții oficiale s-a făcut mult mai greu și nu lipsesc vocile contestatare. Ca toate, bisericile ortodoxe, BOR este una sinodală, în care autoritatea patriarhului nu este nelimitată, chestiunile importante fiind tranșate în Sinod, în care sunt prezenți toți ierarhii bisericești, de la episcopi în sus.

Deși nu a fost contestată oportunitatea restricțiilor, ierarhii ortodocși au deplâns limitarea accesului la slujbe, iar după încetarea stării de urgență, normele de siguranță în biserici au fost respectate sporadic și neunitar. Un moment de încordare a relațiilor cu statul român a survenit când Guvernul a decis unilateral limitarea accesului la pelerinajele religioase la persoanele din localitatea respectivă. Așa s-a trezit mitropolitul Moldovei cu jandarmii la poarta catedralei din Iași, oamenii legii împiedicând accesul persoanelor din afara orașului la pelerinajul la Sf. Paraschiva.

Patriarhia nu și-a ascuns iritarea, chiar dacă forțele de ordine au fost nevoite să se retragă din cauza credincioșilor care au forțat cordonul format în jurul Mitropoliei. Mai mult, o serie de clerici ortodocși au început să sfideze pe față interdicțiile, cel mai cunoscut fiind arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, care nu s-a sinchisit nici de obligativitatea purtării măștii, nici de normele de distanțere și nici de restricțiile legate de adunările publice.

Patriarhul Daniel nu a aprobat, dar nici nu l-a admonestat deschis pe Teodosie, situație în care ar fi apărut un conflict deschis, fără precedent, la nivelul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române.

Primul prelat pro-vaccinare

În ce privește vaccinarea, BOR nu l-a mai lăsat pe Teodosie să dea tonul, mai ales că acesta a continuat seria declarațiilor controversate. Primul mare ierarh care s-a pronunțat public în favoarea imunizării a fost Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, care a invocat chiar textele biblice: ,,Că de la Cel Preaînalt este leacul!” ,,Domnul a zidit din pământ leacurile, și omul înțelept nu se va scârbi de ele!”, a spus prelatul citând din Cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah.

Mai mult, Calinic a precizat că se va vaccina și a omagiat personalul medical implicat în campania de vaccinare. ”Nimeni nu dorește moartea omenirii, cum trâmbițează unii! Așa stând lucrările de salvare în România, putem spune că slujitorii Medicinei românești au fost la datorie și măsurile luate de organele centrale si locale de stat au fost benefice, precum și conformarea românilor la situația dată”, mai spunea prelatul pe 10 ianuarie.

O zi mai târziu, Biserica Ortodoxă anunța oficial că se va implica în campania de informare a credincioșilor cu privire la vaccin, în lăcașurile de cult urmând să fie distribuită o broșură intitulată ”Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură”.

Totuși, Biserica nu a mers chiar atât de departe încât să recomande oficial vaccinarea ca un gest de conduită creștină, cum a făcut-o papa.

„Opțiunea pentru vaccinarea cu actualul vaccin anti-Covid trebuie să se configureze pentru fiecare dintre noi în cadrul limpede al unei serioase, substanțiale informări, nu dezinformări, evitându-se astfel zona speculațiilor excesive și a extremelor. Doar cineva bine informat din surse sigure, credibile, validate instituțional, poate lua o decizie adecvată, menită să îi protejeze sănătatea personală și pe a celor din jur”, preciza Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei.

„Știu mai bine medicii”

Chiar și așa, arhiepiscopul Calinic nu a rămas singur și un alt ierarh a dat un mesaj tranșant în favoarea vaccinării. Este vorba de arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos.

„Lăsaţi, fraţilor, interpretările, compoziţiile chimice ale vaccinului, că tot e la modă văd, şi ocupaţi-vă de compoziţia duhovnicească a omului. Lăsaţi medicii să ne spună, că ei au studiat 6, 10, 20, 50 de ani trupul omenesc. Ştiu mai bine medicii ce este vaccinul. Și de vreme ce ei se vaccinează, nu am auzit medic să se vaccineze cu moarte. Nu am auzit medic care să scoată moarte”, afirma, ieri, arhiepiscopul Casian. El amintea că doar prin vaccinare se vor putea reîntoarce copiii la școală.

Până și arhiepiscopul Teodosie a dat semne că devine rezonabil, dar nu l-a ținut mult. Pe 11 ianuarie părea dispus să susțină vaccinarea. „Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune”, a declarat Teodosie într-o discuție cu jurnaliștii, conform Hot News. Mai mult, Teodosie explica că are încredere în știință: „Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, știintifice”.

Ezitările arhiepiscopului Teodosie

A doua zi însă, Teodosie relua afirmații ale anti-vacciniștilor. „Vaccinul are elemente care pot să aducă un remediu, dar nu știm deocamdată efectele secundare. Sunt oameni care se tem, pentru că au văzut că unii au murit, alții au paralizat, sunt atâtea mărturii. Mie îmi e teamă doar de Dumnezeu, dar nu pot să merg fără rațiune într-o anumită direcție. Trebuie să înțeleg și să fiu sigur când fac ceva. Unii s-au vaccinat și au primit prin vaccin virusul. În loc să-l alunge, s-au îmbolnăvit”, a spus arhiepiscopul.

Iar Teodosie nici măcar nu este printre cei mai duri contestatari ai vaccinării. În decembrie, preotul Vasile Mihoc, profesor la Institutul de Teologie din Sibiu, afirma că vaccinarea împotriva COVID-19 este periculoasă și inacceptabilă din punct de vedere creștin.

Anti-vacciniștii radicali din Biserică

„Decizia de a vaccina populația cu vaccinuri insuficient testate, bazate pe tehnologii controversate, inacceptabile din punct de vedere bioetic, moral și creștin, fără studii clinice, fără cunoașterea efectelor adverse și fără o informare prealabilă a cetățenilor reprezintă un act ilegal, neconstituţional şi abuziv, care pune în pericol sănătatea populației, reprezentând totodată un afront adus drepturilor și libertăților cetățenești. Românii nu vor să fie cobaii nimănui! Opriți experimentele pe români! Numai Adevărul ne poate face liberi, iar în afara lui riscăm primejdia autodistrugerii!”, afirma Vasile Mihoc într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului României, scrisoare pe care o semna ca președinte al Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita.

Scrisoarea relua afirmații făcute, printre alții, medicul oftalmolog Monica Pop și medicul legist Vasile Astărăstoae, ambii contestatari ai vaccinurilor create împotriva coronavirsului. De asemenea, era menționat și faptul că la testarea vaccinurilor au fost prelevate celule renale de la un foetus, fapt ce ar contraveni normelor creștine.

În concluzie, clerul ortodox continuă să fie divizat în ce privește problema vaccinării, iar patriarhul Daniel nu are nici puterea de a impune o linie unitară întregului cler, fără să riște un conflict public cu o parte a acestuia. În aceste condiții, este greu de estimat succesul campaniei de vaccinare în rândul ortodocșilor practicanți.