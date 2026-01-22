Vaccinul care promite ”tinerețe fără bătrânețe”. Ce au descoperit cercetătorii care lucrau la un tratament preventiv pentru Zona Zoster

ADVERTISEMENT

Oamenii de știință au observat că vaccinul împotriva Zonei Zoster are efecte pozitive și în ceea ce privește anti-îmbătrânirea. Cercetătorii de la Universitatea din California de Sud susțin că vaccinul a avut beneficii „colaterale”, lucru observat în urma unui studiu efectuate pe peste 3.800 de persoane. Ce spun specialiștii cu privire la probabilitatea dezvoltării unei formule care ți-ar menține tinerețea pentru o perioadă mai îndelungată.

Vaccinul care este eficient și împotriva îmbătrânirii

Un studiu realizat pe aproximativ 4.000 de persoane sugerează faptul că vaccinul administrat de rutină pentru protejarea persoanelor în vârstă de Zona Zoster ar putea să le mențină, biologic, mai tinere. În cadrul cercetării au fost analizate persoane cu vârsta de peste 70 de ani. Astfel, oamenii de știință au descoperit că cei care au făcut vaccinul prezentau semne de îmbătrânire mai lente în comparație cu cei care nu și-au administrat vaccinul, potrivit .

Zona Zoster este cauzată de reactivarea virusului care provoacă varicelă, de obicei în timpul copilăriei, dar care poate rămâne latent în organism timp de decenii, în perioada de adult transformându-se într-o infecție dureroasă.

În urma observațiilor, s-a constatat faptul că vaccinul este asociat cu scăderea inflamației din corp. Astfel, autorul principal al studiului, Jung Ki Kim, a afirmat că „vaccinul ar putea juca un rol în susținerea unei îmbătrâniri mai sănătoase”.

„Acest studiu se adaugă dovezilor emergente conform cărora vaccinurile ar putea juca un rol în promovarea îmbătrânirii sănătoase prin modularea sistemelor biologice dincolo de prevenirea infecțiilor”, a mai declarat Jung Ki Kim, conform sursei citate.

Vârsta biologică a unei persoane este reflectată de cât de bine rezistă organismul pe măsură ce anii trec, iar echipa de cercetători a studiat nivelul de inflamație din corp, care tinde să crească în timp. De asemenea, au mai analizat două măsurători care țin de îmbătrânirea genetică. Astfel, participanții vaccinați au prezentat niveluri mai scăzute de inflamație cronică și rezultate mai bune în ceea ce privesc celelalte măsurători.

„Aceste descoperiri indică faptul că vaccinarea împotriva Zonei Zoster influențează domenii cheie legate de procesul de îmbătrânire. Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a reproduce și extinde aceste descoperiri, în special utilizând modele longitudinale și experimentale, studiul nostru se adaugă unui volum tot mai mare de lucrări care sugerează că vaccinurile pot juca un rol în strategiile de îmbătrânire sănătoasă dincolo de simpla prevenire a bolilor acute”, a declarat coautoarea studiului, Eileen Crimmins.

Ce șanse sunt să apară un vaccin complet anti-îmbătrânire

Contactat de FANATIK, Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, susține că nu numai în cazul s-au descoperit beneficii. Cu toate acestea, el punctează faptul că nu există și nici nu va exista o formulă „minune” care va opri îmbătrânirea.

„Îmbătrânirea este un fenomen care vrem, nu vrem, se întâmplă. Însă, într-adevăr, sunt prevenite, să zicem, accidentele vasculare sau aspecte care țin de degradarea vasculară datorită vârstei, prin reducerea inflamației. Deci asta este tot. Este doar o modalitate de reducere a unei dintre, să zicem, lanțurile patogenice care duc, n-aș zice la reducerea îmbătrânii, cât mai ales a mortalității premature. Asigură o îmbătrânire sănătoasă. Nu este o formulă magică”, a declarat medicul Gindrovel Dumitra.

În acest context, dr. Dumitra a oferit și un exemplu simplu de îmbătrânire sănătoasă, în contextul în care se atenuează o inflamație. care reușesc să slăbească vor avea un proces mai lent de îmbătrânire, „pentru că obezitatea în sine menține o inflamație, fapt care duce la fenomenul de îmbătrânire mai accelerat”. Astfel, medicul subliniază că nu suntem încă în faza de dezvoltare a unui vaccin anti-îmbătrânire.