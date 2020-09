Vaccinul Rusiei împotriva Covid-19 a generat un răspuns imun. Ce spun experții

Vaccinul Rusiei împotriva Covid-19 a generat un răspuns imun. Concret, vaccinul dezvoltat și testat în Rusia a generat anticorpi neutralizanți la zeci de subiecți din studiu.

În timp ce vaccinul a cauzat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, acele efecte secundare au fost în mare parte ușoare, potrivit datelor publicate în revista medicală The Lancet.

Rusia a atras critici când a anunțat primul vaccin coronavirus aprobat din lume pentru uz public în august – chiar înainte de finalizarea studiilor cruciale de fază 3.

Ce se întâmplă cu vaccinul anti COVID-19 al Rusiei

În studiile de fază 1 și 2 ale vaccinului, numit Sputnik V, toți cei 76 de participanți la studiu au dezvoltat anticorpi împotriva virusului care provoacă Covid-19.

Nivelurile de răspuns la neutralizarea anticorpilor au fost similare cu răspunsul imun pe care l-au avut oamenii după recuperarea naturală de la Covid-19, potrivit studiului.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, răspunsurile de la celulele T, o altă componentă a sistemului imunitar „[Rezultatele] studiului sugerează, de asemenea, că vaccinurile produc un răspuns al celulelor T în termen de 28 de zile”, au scris cercetătorii

Oamenii de știință care nu au fost implicați în studiu au spus că, deși rezultatele sunt un semn pozitiv, doar studii mai mari, de fază 3, pot confirma dacă vaccinul previne efectiv bolile cu Covid-19.

„Datele privind studiile privind vaccinurile rusești raportate în The Lancet sunt încurajatoare”, a spus Brendan Wren, profesor de patogenie microbiană, London School of Hygiene and Tropical Medicine.

În studiu, jumătate dintre participanți au dezvoltat febră și 42% au dezvoltat dureri de cap. În plus, aproximativ 28% au prezentat slăbiciune și 24% au avut dureri articulare. Articolul nu spunea cât au durat aceste reacții adverse, dar arată că „majoritatea evenimentelor adverse au fost ușoare”.

Vaccinul a fost înregistrat în Rusia în august, înainte de a fi trecut prin studii la scară largă. Cercetătorii de la Centrul Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya din Rusia au primit aprobarea pe 26 august pentru a face un studiu de fază 3, care se așteaptă să aibă 40.000 de voluntari, potrivit unui comunicat de presă de la The Lancet.