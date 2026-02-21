Vaccinul universal care ar putea rescrie regulile în medicină: o singură formulă împotriva gripei, răcelii și tusei. „Nu e imposibil”

ADVERTISEMENT

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au creat un nou vaccin care protejează împotriva mai multor virusuri respiratorii, bacterii și alergeni. Formula universală de vaccin oferă protecție împotriva unei game largi de virusuri respiratorii, bacterii și chiar alergeni, potrivit . Momentan, testele au fost făcute doar pe șoareci.

Vaccinul universal care protejează împotriva răcelii, gripei, tusei și alergiilor

Cercetătorii și colaboratorii din cadrul Stanford Medicine au realizat un studiu efectuat pe șoareci în care au dezvoltat și testat o formulă universală de vaccin care protejează împotriva mai multor tipuri de bacterii și virusuri, inclusiv alergeni. Acesta este administrat nazal și „oferă o protecție largă plămânilor timp de câteva luni”.

Astfel, oamenii de știință au arătat că șoarecii vaccinați au fost apărați împotriva SARS-CoV-2 și altor coronavirusuri, chiar și împotriva stafilococului auriu și acarienilor de praf. După câte știm deja, vaccinurile actuale antrenează organismul să lupte împotriva unei singure infecții, iar experții din domeniu au declarat că noul studiu a fost „cu adevărat interesant” și ar putea fi „un pas major înainte”, conform .

Vaccinul sub formă de spray nazal nu încearcă să imite un agent patogen, ci imită semnalele pe care celulele imune le folosesc pentru a comunica între ele în timpul unei infecții. Această strategie inovatoare integrează cele două ramuri ale imunității, înnăscută și adaptivă, arată Universitatea din Stanford.

„Acest vaccin, pe care îl numim vaccin universal, provoacă un răspuns mult mai larg, care protejează nu doar împotriva virusului gripal, nu doar împotriva virusului Covid, nu doar împotriva virusului răcelii comune, ci împotriva practic tuturor virusurilor și a tuturor bacteriilor pe care le-am testat, chiar și a alergenilor. Principiul după care funcționează acest vaccin este o abatere radicală de la principiul după care au funcționat toate vaccinurile până acum”, a declarat profesorul Bali Pulendran, profesor de microbiologie și imunologie la Stanford, pentru BBC.

Cum a decurs testarea pe animale și în cât timp ar putea fi pe piață

În cadrul studiului, șoarecilor li s-a administrat o picătură de vaccin în nas. Unii dintre ei au primit doze multiple, administrate la interval de o săptămână. Ulterior, fiecare șoarece a fost expus la un respirator. Cu ajutorul a trei doze, rozătoarele au fost protejate împotriva SARS-CoV-2 și altor coronavirusuri timp de cel puțin trei luni, arată cercetătorii de la Stanford.

În același timp, la șoarecii nevaccinați, virusurile au provocat o scădere dramatică în greutate, un semn de boală, și adesea moarte. Plămânii erau inflamați și plini de viruși. Și șoarecii vaccinați au pierdut în greutate, însă mult mai puțin și toți au supraviețuit, plămânii lor fiind „aproape lipsiți de viruși”.

„Sistemul imunitar pulmonar este atât de pregătit și de alert încât poate declanșa răspunsurile adaptive tipice – celule T specifice virusului și anticorpi – în doar trei zile, ceea ce reprezintă o perioadă extraordinar de scurtă”, a spus Pulendran, conform Stanford Medicine.

Cercetătorii speră să testeze vaccinul și pe oameni, mai întâi într-un studiu clinic de fază I, apoi, dacă va avea succes, într-un studiu clinic mai amplu în care să fie expuse și la infecții. Pulendran consideră că două doze de spray nazal ar fi suficiente pentru a oferi protecție oamenilor. În cel mai bun caz, cu suficiente fonduri, profesorul estimează că un vaccin de acest tip ar putea fi disponibil în cinci-șapte ani.

„Imaginați-vă că primiți un spray nazal în lunile de toamnă care vă protejează de toate virusurile respiratorii, inclusiv COVID-19, gripă, virusul sincițial respirator și răceala comună, precum și de pneumonia bacteriană și alergenii de la începutul primăverii”, a mai afirmat profesorul.

Medicii noștri se arată sceptici

Cunoscutul medic infecționist Adrian Marinescu a declarat, pentru FANATIK, faptul că se arată foarte sceptic vis-a-vis de o variantă a unui vaccin care să protejeze împotriva mai multor bacterii simultan. Acesta a subliniat că și acum avem formule multivalente, însă „nu pot rezolva o paletă atât de largă”.

„Dacă vorbim de o variantă care să rezolve, în același timp, microrganisme diverse și virusuri și bacterii, eu sunt extrem de sceptic și aici aș face trei precizări. În primul rând, ar trebui să cunoaștem care este mecanismul sau care sunt mecanismele prin care acționează acest vaccin. În al doilea rând, mi-e greu să cred că pot să vorbesc în același timp de rezolvarea virusurilor și bacteriilor în condițiile în care vaccinurile cele mai performate de acum sunt, într-adevăr, multivalente, dar nu pot rezolva o paletă atât de largă.

„Nu spun că e imposibil”

Nu spun că e imposibil. Și al treilea aspect este că am nevoie pentru un vaccin de acest tip de o cercetare serioasă care se refere la studii clinice care să fie făcute, evident, pe oameni. Faptul că am niște prime date, nici măcar nu le pot numi preliminare”, a declarat medicul infecționist Adrian Marinescu.

În același timp, el susține că acest studiu poate fi considerat „un mesaj că se poate mai mult”. În același timp, dr. Adrian Marinescu subliniază că suntem departe de un vaccin universal care să poată fi pus și pe piață.

„Doamne ajută să fie o variantă, dar eu cred că suntem foarte departe, mai ales că există în prezent vaccinuri care nu sunt bine cotate pentru infecții bacteriene, ca de exemplu pentru stafilococ. Eu nu am văzut niște date relevante în această direcție, dar, încă o dată, suntem deschiși la orice înseamnă progres în știință, ca să spunem așa”, a mai adăugat dr. Adrian Marinescu pentru FANATIK.