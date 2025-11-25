„Văd în ceață!”. Mihai Stoica, reacție surprinzătoare înainte de Steaua Roșie – FCSB din Europa League. Amintiri fabuloase de la primul sezon european la Steaua

ADVERTISEMENT

FCSB urmează să joace împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad, în grupa principală de Europa League, iar Mihai Stoica și-a adus aminte cum a fost prima sa deplasare din Serbia.

Mihai Stoica, cu gândul la meciul pe care FCSB îl va juca împotriva lui Farul, chiar dacă urmează deplasarea la Belgrad

Oficialul FCSB-ului dezvăluie că este mai mult cu gândul la partida pe care FCSB urmează să o joace în campionat, în etapa viitoare, contra celor de la Farul Constanța. Acesta nu a fost surprins să audă că presa din Serbia a numit-o pe campioana României ca fiind cel mai slab adversar al Stelei Roșii.

„Cine ar putea să fie sub noi când am pierdut ultimele 3 meciuri? Nu știu exact ce program au. Sigur, am văzut meciul cu Braga, i-au spart portughezii. Văd meciul în ceață. E foarte greu să te uiți la Belgrad, de la București, când ești întors. Eu mă uit la Ovidiu, la Constanța. Pe mine aia mă interesează la momentul ăsta.

Un meci în care orice se poate întâmpla. La Basel s-a întâmplat ca după câteva minute să luăm ciudățenile alea de goluri. Probabil că o să fie gândit meciul de la Belgrad cu gândul la cel de la Ovidiu. Ne dorim să fie cât mai mulți spectatori, să fie atmosfera cât mai încinsă”, a spus Mihai Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

Mihai Stoica a dezvăluit cum era să fie dat afară de Gigi Becali chiar înainte de primul său meci european

cum a fost prima sa deplasare la Belgrad, când era să fie dat afară de Gigi Becali, asta după ce Walter Zenga a debutat la echipă cu un eșec împotriva celor de la Rapid.

„Sârbii au mare talent la ultraserie. Acum 21 de ani prima mea deplasare din calitate de oficial FCSB a fost la Belgrad. A fost prima mea deplasare europeană. A fost plecarea lui Pițurcă și eu am trecut din director executiv în manager general. Venisem după primul meci în campionat al lui Walter Zenga, pierdusem meciul cu Rapid, Gigi Becali era foarte furios, era cât pe ci să plecăm la pachet.

Pentru mine meciul ăla de la Belgrad era cel mai important meci de când eram la Steaua. Am condus 4-0, am bătut cu 4-2, eram turbat după meci, Gigi nu înțelegea de ce. Acasă ne-au condus cu 2-0 și a intrat Dică, a dat gol, 2-1, și ne-am calificat. La primul meu sezon ne-am calificat în primăvara europeană”, a mai spus Mihai Stoica.

FCSB a jucat o dublă manșă cu Zeleznik și s-a impus cu 5-4 la general. Printre marcatorii echipei de atunci au fost Adrian Neaga, Sorin Paraschiv sau Daniel Oprița.

Poveste fabuloasă de la prima deplasare a lui Mihai Stoica în Serbia

și-a adus aminte cum gărzile de corp pe care le avea atunci, prin care și Ștefan Dediu, au mutat mai multe mașini folosind forța fizică, pentru ca autocarul echipei să poată pleca de la stadion.

„Cu o seară înainte de meci am fost cu toată echipa, asta este o poveste extraordinar de simpatică. Am fost la meci, juca Steaua Roșie cu PSV în Champions League, la sârbi era Zigic, Dusan Basta, iar la olandezi era un anumit Nigel de Jong, Farfan, Van Bommel. Aveam trupa de gărzi de corp celebră, cu Ștefan Dediu și restul.

Erau 4 băieți. Când am plecat nu am putut să ieșim, că erau mașini parcate. Doi s-au dus în dreapta, doi în stânga, și ridicau mașinile și au făcut pârtie. Sârbii aplaudau. Îți dau seama că sârbilor le plăceau asta. Cred că au mutat vreo 30 de mașini”, a povestit Stoica.