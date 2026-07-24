Vadana a greșit! Cristi Balaj, verdict dur după haosul creat de arbitru în UTA – Oțelul 2-2, odată cu fluierul final. Ce spune regulamentul

SuperLiga a avut parte vineri seară de primul meci din cea de-a doua etapă a noului sezon. UTA a primit vizita Oțelului într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. „Centralul” Sorin Vadana a luat o decizie controversată pe final de joc. Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK unde a greșit arbitrul clujean.
UTA Arad și Oțelul Galați au remizat, scor 2-2, pe stadionul Francisc Neuman, în etapa a 2-a din SuperLiga. Moldovenii au fost cei care au înscris primii prin Andrezinho (21) și care au condus la pauză prin Patrick (45+3). Echipa lui Adrian Mihalcea a revenit grație golurilor marcate de Ismet Sinani (minutul 73) și Jayson Papeau (90+4).
Partida a fost marcată de mai multe evenimente, de la golurile noilor achiziții ale arădenilor: Ismet Sinani și Jayson Papeau, până la finalul care a conținut o eliminare în tabăra gazdelor. Arbitrul Sorin Vadana a arătat inițial 5 minute de prelungire. Papeau a restabilit egalitatea cu o execuție superbă în minutul 90+4. Ulterior, Mihai Roman a văzut cartonașul galben, în timp ce Alomerovic a fost eliminat direct pentru proteste, când tabela arăta deja minutul 90+6.
Cristi Balaj, expertul FANATIK și unul dintre cei care a arbitrat mereu în spiritul jocului, consideră că „centralul” Sorin Vadana a preferat să pună capăt partidei contrar situației din teren. Fostul „cavaler al fluierului” a venit cu argumentul direct din textul Legii. „Partida a fost prelungita cu minim 5 minute. Dacă mingea ar fi depășit linia de poartă înainte de expirarea celor 5 minute, arbitrul ar fi fost obligat să lase executarea loviturii de la colț.
În situația noastră, chiar daca mingea a ieșit din teren la 12 secunde după expirarea celor 5 minute, consider ca arbitrul trebuia să lase să se execute lovitura de la colț, având în vedere că s-a înscris un gol în minutele de prelungiri. La Legea 7 este prevăzut în mod expres că arbitrul va acorda prelungiri la manifestările de bucurie la înscrierea unui gol!”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.
Regulile jocului pentru sezonul 2026/2027 sunt foarte clare, mai ales în ceea ce privește acordarea de prelungiri pentru timpul pierdut. Iată prevederile oficiale:
„ 3. Prelungiri pentru timpul pierdut
Arbitrul acordă prelungiri la sfârșitul fiecărei reprize pentru timpul de joc pierdut în repriza respectivă pentru:
Golul marcat de Sinani, care a redus din diferența de pe tabelă, a fost reclamat de Oțelul. Moldovenii au insinuat un fault înainte de înscrierea acestuia, dar Cristi Balaj a lămurit situația, asigurând că reușita noului atacant al arădenilor a fost perfect valabilă.
„Nu este o incorectitudine, apărătorul de la Oțelul a lovit mingea fără sa fie jenat de adversar, după ce a lovit mingea, atacantul face o alunecare prin fața lui, care nu implică măsura disciplinară sau sancțiune tehnică. Decizie corectă!”, a mai spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.