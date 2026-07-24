Vadana a greșit! Cristi Balaj, verdict dur după haosul creat de arbitru în UTA – Oțelul 2-2, odată cu fluierul final. Ce spune regulamentul

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SuperLiga a avut parte vineri seară de primul meci din cea de-a doua etapă a noului sezon. UTA a primit vizita Oțelului într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. „Centralul” Sorin Vadana a luat o decizie controversată pe final de joc. Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK unde a greșit arbitrul clujean.

Sorin Vadana a eliminat un jucător al gazdelor pe finalul meciului UTA – Oțelul 2-2

UTA Arad și Oțelul Galați au remizat, , pe stadionul Francisc Neuman, în etapa a 2-a din SuperLiga. Moldovenii au fost cei care au înscris primii prin Andrezinho (21) și care au condus la pauză prin Patrick (45+3). Echipa lui Adrian Mihalcea a revenit grație golurilor marcate de Ismet Sinani (minutul 73) și Jayson Papeau (90+4).

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Partida a fost marcată de mai multe evenimente, de la golurile noilor achiziții ale arădenilor: și , până la finalul care a conținut o eliminare în tabăra gazdelor. Arbitrul Sorin Vadana a arătat inițial 5 minute de prelungire. Papeau a restabilit egalitatea cu o execuție superbă în minutul 90+4. Ulterior, Mihai Roman a văzut cartonașul galben, în timp ce Alomerovic a fost eliminat direct pentru proteste, când tabela arăta deja minutul 90+6.

Cristi Balaj a explicat unde a greșit Sorin Vadana în UTA – Oțelul 2-2

Cristi Balaj, expertul FANATIK și unul dintre cei care a arbitrat mereu în spiritul jocului, consideră că „centralul” Sorin Vadana a preferat să pună capăt partidei contrar situației din teren. Fostul „cavaler al fluierului” a venit cu argumentul direct din textul Legii. „Partida a fost prelungita cu minim 5 minute. Dacă mingea ar fi depășit linia de poartă înainte de expirarea celor 5 minute, arbitrul ar fi fost obligat să lase executarea loviturii de la colț.

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În situația noastră, chiar daca mingea a ieșit din teren la 12 secunde după expirarea celor 5 minute, consider ca arbitrul trebuia să lase să se execute lovitura de la colț, având în vedere că s-a înscris un gol în minutele de prelungiri. La Legea 7 este prevăzut în mod expres că arbitrul va acorda prelungiri la manifestările de bucurie la înscrierea unui gol!”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce spun regulile jocului

Regulile jocului pentru sezonul 2026/2027 sunt foarte clare, mai ales în ceea ce privește acordarea de prelungiri pentru timpul pierdut. Iată prevederile oficiale:

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„ 3. Prelungiri pentru timpul pierdut

Arbitrul acordă prelungiri la sfârșitul fiecărei reprize pentru timpul de joc pierdut în repriza respectivă pentru:

înlocuiri.

examinarea și/sau scoaterea de pe terenul de joc a jucătorilor accidentaţi.

pierderea de timp în mod voit.

sancţiuni disciplinare.

oprirea jocului din motive de natură medicală permisă de regulamentul competiției, de exemplu, pentru pauze de „,hidratare” (maximum un minut) şi pauze de „răcorire” (între 90 de secunde şi 3 minute).

întârzierea reluării jocului ca urmare a verificărilor şi analizelor efectuate în cadrul asistenţei video la arbitraj.

manifestările de bucurie la marcarea unui gol.

orice alte cauze, inclusiv întârzierile semnificative în reluarea jocului (de exemplu, din cauza intervenţiei unui agent extern).”

Oțelul a protestat la primul gol al arădenilor. Cristi Balaj a explicat de ce moldovenii nu au avut dreptate

Golul marcat de Sinani, care a redus din diferența de pe tabelă, a fost reclamat de Oțelul. Moldovenii au insinuat un fault înainte de înscrierea acestuia, dar Cristi Balaj a lămurit situația, asigurând că reușita noului atacant al arădenilor a fost perfect valabilă.

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„Nu este o incorectitudine, apărătorul de la Oțelul a lovit mingea fără sa fie jenat de adversar, după ce a lovit mingea, atacantul face o alunecare prin fața lui, care nu implică măsura disciplinară sau sancțiune tehnică. Decizie corectă!”, a mai spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.