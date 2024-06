Vadim Rață, căpitanul Moldovei, dezvăluie punctul slab al naționalei Ucrainei: ”Acolo poate surprinde România”

, marți, 11 iunie, la Chișinău, în ultimul test disputat înaintea partidei cu România, programată pe luni, 17 iunie, la Munchen, în debutul grupei E de la EURO 2024.

Vadim Rață a analizat naționala Ucrainei înaintea meciului cu România de la EURO 2024

Vadim Rață (31 de ani), căpitanul naționalei Moldovei, a simțit din teren forța naționalei lui Serghei Rebrov și a dezvăluit pentru FANATIK că Ucraina are multă calitate de la mijloc în sus, dar este convins că România poate da lovitura pe contraatac, deoarece fundașii centrali nu au o viteză foarte bună. Mijlocașul cu 47 de selecții la naționala Moldovei s-a transferat la U Cluj după ce

Vadim, cum ai simțit naționala Ucrainei înaintea meciului cu România? Trebuie să ne temem?

– Ucraina mi-a plăcut foarte mult. Are în componență jucători cu mare calitate, nu-i mai prezint că îi cunoașteți sigur. Ideea este că am fost noi mai slabi pregătiți din punct de vedere fizic. Noi am avut doar 10 zile de pregătire la echipa națională, în timp ce ei au trecut printr-un cantonament întreg. Ucraina era la al treilea meci de verificare, după cele cu Germania, 0-0, și cu Polonia, 1-3.

Și ca joc?

– Oricum ei sunt peste noi ca și calitate, dar diferența de scor a făcut-o pregătirea fizică. Aveau un plus de viteză față de noi. Eu zic că dacă eram puțin mai bine pregătiți putem să le punem mai multe probleme. Ucraina este o echipă bună, dar România are șansa ei cu siguranță.

”Ucraina pasează foarte mult”

Ce te-a impresionat cel mai mult la naționala Ucrainei?

– Jocul lor de pase. Pasează foarte mult, cu multă mișcare de la mijloc în sus. Nimeni nu stă, toată lumea se demarcă să-și găsească poziții noi. Practică un fotbal modern.

Crezi că Ucraina a folosit cu Moldova echipa de start cu care va începe și meciul cu România?

– Din câte am înțeles noi asta va fi echipa. Au pregătit meciul cu noi ca un test pentru partida cu România. Cred că asta va fi și echipa de start cu România. Nu cred că vor fi mari schimbări.

Este vreun jucător anume din naționala Ucrainei care iese în mod special în evidență? Care merită o atenție deosebită?

– Sincer să fiu, în partea de sus toți jucătorii au foarte multă calitate. Problema pentru adversar este că și schimbările sunt foarte bune. De exemplu, cu noi atacant central a jucat Roman Yaremchuk, iar în repriza a doua a intrat golgheterul din LaLiga, Artem Dovbyk. Mudryk a jucat în stânga, Tsygankov în dreapta, apoi a intrat Yarmolenko. Sudakov cu Shaparenko la mijloc. Sincer m-au impresionat ucrainenii. Dar am zis, diferența s-a făcut și pentru că noi nu am fost prea pregătiți.

”România poate surprinde Ucraina pe contraatac”

Ai sesizat și care este partea lor mai slabă?

– Per total, impresia mea este că naționalei Ucrainei îi place să fie la conducerea jocului, iar punctul lor slab cred că la nivelul fundașilor centrali. Aceștia urcă mult și nu au o viteză extraordinară. Acolo ar fi punctul slab, iar România poate surprinde pe contraatac. Cred că pe asta se poate baza România. De asemenea și fundașii laterali urcă foarte mult și pot fi prinși descoperiți pe contraatac. România trebuie să aibă oameni de viteză în față pentru a specula spațiile libere.

Spunea-i că Ucrainei îi place să dețină controlul jocului, dar are și momente când cedează inițiativa?

– La un moment dat mi s-a părut că în meciul cu noi au primit o indicație de la antrenor să nu mai facă presiune și să treacă într-o defensivă pozițională. Adică să ne lase și pe noi puțin să jucăm. Cred că sunt pregătiți pentru ambele variante. Nu știu ce plan o să aibă la meciul cu România, dar cu siguranță că vor alterna momentele de presiune, cu cele de așteptare. Au mijlocași defensivi foarte buni. Cu noi a jucat Taras Stepanenko, un jucător extraordinar, cu multă calitate și agresiv.

”România poate spera la mai mult decât un egal cu Ucraina”

Crezi că România poate să obțină cel puțin un punct din meciul cu Ucraina, după 0-0 cu Liechtenstein?

– Sigur e posibil. Cred că România poate spera și la mai mult, dar nu o să fie ușor. Trebuie depus mult efort. Am văzut meciul cu Liechtenstein. A fost doar un meci amical. Totuși cred că băieții erau deja cu gândul la Europene, la meciurile astea importante. Probabil că, pe undeva, s-au și protejat. Sigur la EURO va fi altceva.

Unii văd Ucraina mai puternică decât Belgia. Părerea ta care este?

– Cu tot respectul pentru Ucraina, eu nu cred că este mai puternică decât Belgia, dar se va vedea la meciul direct. Părerea mea este că Belgia este peste Ucraina, chiar dacă m-a impresionat cum a jucat cu noi.

Echipa folosită de Ucraina în ultimul test înainte de EURO 2024

Moldova – Ucraina 0-4 (Yaremchuk 2, Tsygankov 43, Dovbyk 50, Sudakov 55)

Ucraina (4-2-3-1): Lunin – Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, (30 Zinchenko) – Stepanenko – cpt. (68 Brahzko), Sharapenko (78 Malinovsky) – Mudryk (69 Zubkov), Sudakov, Tsygankov (68 Yarmolenko) – Yaremchuk (46 Dovbyk).

Rezerve neutilizate: Trubin, Bushchan – Bondar, Mykhaylichenko, Svatok, Sydorchuk, Talovierov, Tymchyk, Vanat.

Selecționer: Rebrov.

Lotul României pentru EURO 2024

Portari: Horațiu Moldovan, Florin Niță, Ștefan Târnovanu

Horațiu Moldovan, Florin Niță, Ștefan Târnovanu Fundași: Andrei Rațiu, Vasile Mogoș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Ionuț Nedelcearu, Andrei Burcă, Nicușor Bancu

Andrei Rațiu, Vasile Mogoș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Ionuț Nedelcearu, Andrei Burcă, Nicușor Bancu Mijlocași: Deian Sorescu, Ianis Hagi, Dennis Man, Marius Marin, Adrian Șut, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Valentin Mihăilă, Florinel Coman

Deian Sorescu, Ianis Hagi, Dennis Man, Marius Marin, Adrian Șut, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Valentin Mihăilă, Florinel Coman Atacanți: Denis Drăguș, George Pușcaș, Denis Alibec, Daniel Bîrligea.

Programul grupei României de la EURO 2024

17 iunie: România – Ucraina (ora 16:00, Munchen), Belgia – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt)

România – Ucraina (ora 16:00, Munchen), Belgia – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt) 21 iunie: Slovacia – Ucraina (ora 16:00, Dusseldorf)

Slovacia – Ucraina (ora 16:00, Dusseldorf) 22 iunie: România – Belgia (ora 22:00, Koln)

România – Belgia (ora 22:00, Koln) 26 iunie: România – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt), Ucraina – Belgia (ora 19:00, Stuttgart)

* Toate meciurile vor fi transmise la PRO TV

