Vadim Rață, mesaj pentru FCSB înaintea confruntării de peste 10 zile: „Probabil au văzut!”. Ce a spus despre plecarea lui Caio

FC Argeș se află și ea în Antalya, Turcia, cu scopul desfășurării cantonamentului de iarnă. Piteștenii au jucat contra lui Bursaspor, iar veteranul Vadim Rață a oferit primele concluzii după meci.

Vadim Rață, „sătul” până peste cap de Antalya

Majoritatea echipelor din SuperLiga au ales din nou Antalya ca destinație pentru cantonamentul de iarnă. FC Argeș a mers și ea în Turcia, unde climatul este mult mai blând față de cel din România în această perioadă a anului.

La finalul , veteranul Vadim Rață a mărturisit că are o vastă experiență în ceea ce înseamnă cantonamentele de iarnă efectuate în această zonă. De asemenea, internaționalul moldovean nu s-a putut bucura din plin de vacanță.

„A fost greu. Am avut două zile cu antrenamente dimineața și seara. Mă întrebam deja dacă se mai merită vacanța asta de iarnă, mai bine jucăm decât să avem vacanță. E o echipă cu istorie, au teren bun, dar a fost totuși un joc de pregătire.

Chiar ziceam că nu mă mai surprinde nimic aici în Antalya, deja cunosc, vin de 10 ani aici. E puțin mai greu, dar sunt condiții foarte bune și este un loc care merită ales”, a spus inițial Vadim Rață.

Cum vede Vadim Rață lupta la play-off

FC Argeș este una dintre echipele surpriză în acest sezon și care se află în lupta pentru accederea în play-off. Echipa lui Bogdan Andone a încheiat anul 2025 pe locul 5 în SuperLiga, iar în 2026 va trage din greu pentru a rămâne în primele 6. Vadim Rață a spus ce va însemna pentru echipa lui reluarea competiției.

„Cred că lumea ne lua în serios deja de prin octombrie. Noi trebuie să ne facem treaba. Suntem într-un moment bun, dar și greu, pentru că revenim din cantonament și întâlnim campioana. Avem un program greu, și echipele din spate sunt acolo. Trebuie să fim foarte concentrați și să facem tot ce trebuie!”, a mai spus mijlocașul.

Vadim Rață, surprins de plecarea lui Caio. „Nu a dat mesaj. Să ne dea o bere!”

În discuție a fost adus și subiectul transferurilor. Întrebat de ce mai are nevoie echipa sa, Vadim Rață a vorbit în schimb despre colegul său, și de care nu știa cu siguranță dacă a plecat.

„Nu sunt sigur dacă a plecat Caio, nu ne-a anunțat nimeni. Dacă a plecat, îi urez baftă. Nu a scris deocamdată niciun mesaj pe grupul nostru. Sper să ne dea, poate și o bere, cine știe (n.r. – râde). Noi ne vedem de treabă și încercăm să dăm tot ce avem mai bun!”, a mai punctat Rață.

Ce a spus Vadim Rață după ce FC Argeș a fost spionată de FCSB și Rapid

La meciul dintre Bursaspor și FC Argeș s-au aflat și oficiali de la FCSB și Rapid, care au urmărit cu atenție mișcările piteștenilor. Rață a avut un mesaj pentru spionii infiltrați în public.

„Ce bine că ne urmăresc toți. Probabil au văzut azi că am încercat să jucăm alt sistem. A fost ceva nou și pentru noi și pentru echipă!”, a concluzionat Vadim Rață.

32 de ani are Vadim Rață

20 de meciuri a bifat, până acum, Vadim Rață în acest sezon