Văduva lui Benone Sinulescu, în lacrimi. Ce face în ziua în care artistul ar fi împlinit 85 de ani: “Nimic nu mai e la fel”

Benone Sinulescu ar fi împlinit 85 de ani pe data de 24 mai. Regretatul artist s-a stins din viață pe 18 noiembrie 2021, iar văduva regretatului artist a dezvăluit, pentru FANATIK, cum este viața ei fără nea Beni. Luna viitoare, la Buzău, după o pauză de mai mulți ani, are loc o ediție nouă a Festivalului Concurs “Benone Sinulescu”.

Soția lui Benone Sinulescu, în lacrimi. Cântărețul ar fi împlinit 85 de ani

Soția lui Benone Sinulescu, Elena Sinulescu, a mărturisește că obișnuia să-și bea cafeaua în fiecare dimineață cu artistul, iar viața fără el se dovedește extrem de dificilă.

”Îmi este foarte greu fără Beni. Au trecut mai bine de șase luni și eu încă nu m-am obișnuit cu ideea că el nu mai este… Vă dați seama, eu îmi beam cafeaua cu el în fiecare dimineață. Luam micul dejun împreună! Dintr-o dată, Beni nu mai este… M-am trezit singură. Nimic nu mai este la fel fără Beni.

Acum merg la notar, am de alergat pentru niște acte. Succesiunea am făcut-o. Știți că noi ne-am făcut testamentul de ani de zile și ne-am lăsat unul altuia tot ce aveam. Știam că suntem în vârstă amândoi, dar nu credeam că o să-l pierd pe Beni atât de repede”, a declarat, pentru FANATIK, văduva lui Benone Sinulescu, Elena Sinulescu.

Elna Sinulescu: “Fac tot ce pot ca să-i cinstesc memoria”

Și pentru că, pe data de 24 mai, artistul ar fi împlinit vârsta de 85 de ani, Elena Sinulescu va merge la cimitir să îi aprindă o lumânare și va da de pomană pachete cu mâncare. De altfel, imediat după Paște, în Săptămâna Luminată, văduva lui Benone Sinulescu a chemat preoții să sfințească crucea de la mormântul artistului. Cântărețul , în Arad. Tot aici va fi înmormântată și soția sa.

”O să pregătesc niște pachete cu mâncare și o să le împart pentru Beni. O să merg la cimitir. Fac tot ce pot ca să-i cinstesc memoria. La mijlocul lunii iunie, la Buzău, va avea loc Festivalul Național Benone Sinulescu. Anul trecut a fost incert, cu situația cu pandemia, dar acum se va face. Mi-a spus primarul din Buzăru, dl.Toma, că se va face anul acesta. Mi-a spus la parastasul de șase luni când a venit la Arad”, ne-a mai spus Elena Sinulescu.

Lucrurile din camera lui Benone Sinulescu sunt intacte

Lucrurile din camera artistului au rămas intacte spune Elena Sinulescu. În plus, pe holul casei sunt expuse, ca la muzeu, toate diplomele și distincțiile primite de artist, de-a lungul carierei sale. Cu toate acestea, cântăreț, inclusiv multe costume de scenă.

”Eu am păstrat camera lui intactă, cu tot ce este acolo. Nu m-am atins de ele. Iar pe hol, el are locul lui, peste tot diplomele și toate distincțiile primite de-a lungul carierei sunt puse la loc de cinste pe perete. Așa cum am mai spus, voi dona multe dintre lucrurile sale la mănăstire, la Suceava. Multe dintre acestea vor fi expuse în muzeul din incinta Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, a mai declarat Elena Sinulescu.

Benone Sinulescu se mutase, de ani buni, din București în Arad

Benone Sinulescu s-a stins din viață, la vârsta de 84 de ani acasă. Suferea de o pneumonie de absorție și nu a vrut să se interneze în spital, de teamă. Soția sa spune că a avut grijă ca artistul să aibă toate condițiile acasă și să se trateze.

Celebrul cântăreț de muzică populară, care a lăsat în urmă sute de melodii de folclor, a fost înmormântat într-un cimitir din Arad.

De ani de zile se mutase împreună cu soția lui la Arad, dar vara și-o petreceau în căsuța lor cochetă din Bârzava, unde artisul cultiva legume și pune flori, de toate felurile. Obișnuiau să pună murături, să facă dulcețuri și aveau cămara plină.