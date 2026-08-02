Văduva lui Constantin „Gogu” Covaciu cere dreptate după accidentul mortal: va da în judecată firma de transport și acuză haosul autorităților

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Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 se afla într-un microbuz condus de un bărbat în vârstă de 83 de ani, alături de 11 copii și 6 adulți. A murit la 59 de ani fără nicio vină, iar familia sa e pregătită să-și facă dreptate. Mai multe persoane au ajuns la spital cu leziuni, însă Covaciu a fost singurul care și-a pierdut viața.

Văduva maseurului dinamovist Constantin Covaciu anunță că va da în judecată compania de transport

Conform polițiștilor de la Biroul Rutier Câmpulung, vinovat de accident se face șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 83 de ani. Acesta a intrat într-un copac, părăsind carosabilul. Potrivit primelor informații, acesta ar fi suferit un infarct. Starea șoferului este extrem de gravă, acesta fiind dus la Spitalul Floreasca cu elicopterul, fiind intubat și ventilat mecanic.

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Aura, văduva lui Constantin Covaciu, anunță că va da în judecată firma de transport care deținea microbuzul. Motivul? Nimeni nu înțelege cum un bărbat în vârstă de 83 de ani poate fi lăsat să conducă un microbuz cu 20 de oameni, deci să fie responsabil de atâtea vieți.

„ . Cum să lăsăm lucrurile așa, să mai moară și alți oameni? Trebuie să facem ceva să se oprească nemernicia asta. Altfel lucrurile nu se vor pune la punct niciodată. Pe soțul meu nu-l mai aduce nimeni înapoi. Dar măcar să nu se mai întâmple așa ceva”, a transmis Aura la priveghiul soțului său.

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Familia lui Constantin Covaciu este revoltată pe modul în care autoritățile au gestionat tragedia

Conform , familia fostului maseur de la Dinamo este revoltată și pe autorități, pentru modul în care au gestionat tragedia. „Ne-au cam pus pe drumuri. Ni s-a spus să mergem la IML Pitești, dar nu era acolo. Ne-au trimis de acolo la Câmpulung. Apoi am mers la spitalul central din Câmpulung, dar asistentele ne spuneau că nu e acolo. Noroc cu o pacientă, care ne-a zis că nu e adevărat, că e în spital. Că altfel iar ne trimiteau la Pitești.

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Nu știau de capul lor. Apoi am fost la primăria din Câmpulung, să luăm certificatul de deces. Acolo a ieșit și doamna primar Lasconi, care a vorbit foarte frumos. Știa tot ce se întâmplase, era la curent”, a completat femeia. Cei care au vrut să își ia rămas bun de la Constantin Covaciu au putut să o facă la priveghiul acestuia. Mulți au venit și au aprins lumânări sau au adus coroane funerare.

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Un mesaj special a fost scris de nepoata lui Covaciu, Eveline. „Te iubesc, tataie! Nu te vom uita niciodată!”, stă scris pe una dintre coroane. Înmormântarea lui Constantin Covaciu va avea loc marți, 4 august, la Cimitirul Reînvierea, acolo unde se află sicriul cu trupul neînsuflețit al dinamovistului. Toate cheltuielile de înmormântare vor fi suportate de Dinamo.

Cine a fost Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul mort pe 31 iulie 2026 în accident?

fiind membru în staff ani la rând. S-a despărțit de prima echipă a lui Dinamo în 2024, după aproape 20 de ani. A ajuns în cele din urmă la Dinamo II, unde era extrem de apreciat de toată lumea. A fost și fotbalist, evoluând la Sportul Studențesc, unde a fost coleg cu marele Marcel Coraș.

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Dani, fiul lui Constantin, a lucrat la Dinamo alături de tatăl său. A fost rănit și Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, care a suferit o o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol. „Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, au transmis reprezentanții clubului Dinamo.