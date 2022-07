Văduva lui Dan Spătaru vorbește despre căsătorie, la 18 ani de la moartea artistului: “Singurătatea este groaznică”

Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, a revenit de două săptămâni dintr-o vacanță în Sicilia, pe care a efectuat-o la buna ei prietenă, Gina Tătaru. Fosta balerină a petrecut o lună de zile pe meleagurile italiene, iar la întoarcerea în țară a avut parte de ghinion. Când a vrut să deschidă ușa portierei de la mașină, i-a alunecat piciorul pe un canal și a căzut. A fost transportată de urgență la spital unde medicii au constatat că are mâna ruptă. Din instinct, soția lui Dan Spătaru a dus mâna la cap și spune că, dacă nu ar fi făcut acest gest, probabil, urmările accidentului ar fi fost mult mai grave.

De ce nu și-a refăcut viața Sidonia Spătaru, după moartea lui Dan Spătaru

Rămasă singură din 2004, după moartea lui Dan Spătaru, Sidonia s-a luptat cu depresia și cu mai multe afecțiuni medicale. Spune că singurătatea o apasă foarte tare, dar nu s-a gândit să își refacă viața sentimentală.

”Fiecare cu tabieturile lui. Sunt o fire tare, dar, la vârsta mea, singurătatea este groaznică. Eu nu pot să am grijă de mine… și îmi trebuie măritat? Am nepoată de 17 ani și jumătate, se mărită mâine-poimâine și să mă mărit eu? Păi, nici fiica mea nu e căsătorită. Eu ce să mai vreau?

Nici nu mi-a trecut prin cap să îmi refac viața. Nici nu mi-aș mai dori să mă recăsătoresc. Nu vreau! Așa am gândit de când l-am pierdut pe Dan”, a declarat, pentru FANATIK, Sida Spătaru, văduva celebrului artist Dan Spătaru, recunoscut pentru interpretarea melodiei ”Drumurile noastre”.

Sidonia Spătaru și-a rupt mâna dreaptă

Soția lui Dan Spătaru iar acum îi este foarte greu. În mâna stângă spune că nu are forță. De când a căzut, Sidonia Spătaru nu mai are curaj să plece singură de casă. Când s-a întâmplat accidentul, văduva artistului se afla cu fiica ei, Dana. A vrut să deschidă ușa de la mașină, dar i-a alunecat piciorul pe un canal. Din instinct, aceasta a pus mâna la cap și a evitat o tragedie.

”Am căzut, am mâna în ghips. Am zis să nu mă lovesc cu capul de trotuar și am pus mâna, din instinct. Când am căzut eram cu Dana, fiica mea. Nici nu am apucat să deschid ușa portierei de la mașină, că am pus piciorul pe un canal și am alunecat. Eu, de fel, sunt neatentă și repezită.

Acum am prins o frică, că îmi e teamă să mai merg singură. Dana și-a luat liber acum, de la serviciu, să mă ducă, să mă aducă… de la medic. Nu pot face nimic cu mâna stângă, nu am forță”, a declarat, pentru FANATIK, Sidonia Spătaru.

Anul trecut s-a operat la coloană

În urmă cu un an, Sidonia Spătaru Fosta balerină a suferit o intervenție chirurgicală pentru hernia de disc. Înainte de intervenție, văduva lui Dan Spătaru spuneacă este foarte agitată și că operația nu este ușoară. Însă, recuperarea a fost și mai grea, pentru văduva lui Dan Spătaru.

„Cred în Dumnezeu, sunt un bun creștin și cred că va fi bine, iar recuperarea trebuie să o fac undeva aproape de casă, să nu merg mult”, declara Sidonia Spătaru.

Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, spune că depresia a apărut după moartea interpretului. Însă, faptul că a stat în casă, în cei doi ani de pandemie, fără activitate, și-a pus amprenta în mod negativ asupra sănătății sale.