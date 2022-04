Văduva lui Nelu Ploieșteanu, distrusă de durere la un an de la moartea artistului: „Nu am putere să depășesc”

Soția lui Nelu Ploieșteanu mărturisește că nu mai are putere să meargă mai departe după ce și-a pierdut atât fiul, cât și soțul. Pe 2 aprilie s-a împlinit un an de când artistul a încetat din viață din cauza Covid-19. Totodată, în această lună, în urmă cu 4 ani, a decedat și Mihăiță, băiatul femeii.

Văduva lui Nelu Ploieșteanu nu poate trece peste moartea artistului. La un an de la nefericitul eveniment, este distrusă de durere

Elena Ploieșteanu trece prin clipe grile. De un an, de când a murit Nelu Ploieșteanu, femeia nu își poate reveni. Văduva artistului a declarat că nu își găsește puterea să meargă mai departe, mai ales că tot în luna aprilie se împlinesc patru ani de când

„El tot timpul îmi spunea că sunt cea mai puternică. Acum simt că nu mai pot, nu mai am puterea pe care am avut-o. Băiatul, pe data de 21 aprilie, face 4 ani, Nelu, pe 2 aprilie, a făcut un an.

Nu o să-i uit niciodată, nu o să am putere să depășesc. Cred că mă vedeți….și fizic, și psihic. Dar vreau să fiu alături de copii și de nepoți cât o vrea bunul Dumnezeu”, a spus Elena Ploieșteanu cu lacrimi în ochi, pentru

Mihăiță s-a stins din viață la 32 de ani. Băiatul lui suferea de tetrapareză spastică și a fost imobilizat la pat aproape toată viața.

Fiica lui Nelu Ploieșteanu vrea să știe adevărul despre moartea tatălui său

În prezent, este în derulare o anchetă cu privire la moartea regretatului lăutar. Familia lui Nelu Ploieșteanu din București de faptul că nu au făcut tot ce le stătea în putință pentru a-i salva viața artistului.

„4 medici au stat cu capul în jos și nu s-au uitat în ochii mei. Mi-a spus directorul spitalului că dacă el ar fi fost în spital, tata nu ar fi murit. În pandemie, farmacia spitalului era închisă.

Să nu mă sune niciun medic, să nu o sune pe mama… Mihăiță a fost la Floreasca de multe ori internat.

Puteau să ne spună, trebuie să cumpărați acest medicament, oricât de mult ar fi costat”, a spus Aneta, fiica lui Nelu Ploieșteanu.