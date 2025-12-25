Sport

Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun: „Ne este foarte dor de tine, Lordule”

Fostul mare sportiv al României, Rudel Obreja, trecut în neființă în 2023, după o luptă cu o boală nemiloasă, nu a fost uitat de către familia sa, care a avut un mesaj pe rețelele sociale.
Mihai Alecu
25.12.2025 | 23:20
Vaduva lui Rudel Obreja mesaj emotionant in ziua de Craciun Ne este foarte dor de tine Lordule
Rudel Obreja nu a fost uitat de familie
Rudel Obreja a cedat în lupta cu cancerul în 2023, boala pe care o avea de pe vremea când se afla în detenție din cauza „Galei Bute”. Acesta nu a fost însă uitat de familia sa, care a avut un mesaj special pe rețelele sociale postat cu ocazia sărbătorilor.

Mesaj sfășietor în memoria lui Rudel Obreja

Antonia Obreja, văduva acestuia, a avut un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale cu care și-a adus aminte de soțul și tatăl Rudel Obreja.

„Dragul nostru soț și tată, Este deja al treilea Crăciun fără prezența ta blândă, iubitoare și veselă! Îți plăceau colindele, primeai cu multă bucurie colindătorii și cântai împreună cu ei! Azi, colinzi cu îngerii…leru-i ler!

Erai un mare iubitor de tradiții strămoșești, iar datinile românești ți se păreau cele mai frumoase! Te purtăm în inimile noastre mereu, ai fost cu noi la masă și în această seară și să știi că ne este foarte dor de tine, Lordule! Te vom iubi veșnic”, a postat văduva lui Rudel Obreja, Antonia.

Rudel Obreja, sportiv care a făcut cinste României. Performanțele pe care le-a realizat fostul pugilist

Rudel Obreja a avut o carieră solidă în ring, cu rezultate notabile atât pe plan intern, cât și internațional. În 1989, a devenit vicecampion european la competiția desfășurată la Atena, iar în același an a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Moscova. Performanțele sale l-au dus și pe cea mai importantă scenă a sportului mondial, Obreja făcând parte din delegația României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

După încheierea activității de sportiv, Rudel Obreja a rămas implicat în box, ocupând funcții importante în administrația sportivă. A condus Federația Română de Box în perioada 2004–2012 și a fost vicepreședinte al AIBA, organismul internațional care guvernează boxul amator. De asemenea, a îndeplinit rolul de șef al Comisiei Tehnice a AIBA la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008.

Mandatul său la conducerea boxului românesc a coincis cu ultima medalie olimpică obținută de România în această disciplină. În 2004, la Jocurile Olimpice, Ionuț Gheorghe a urcat pe podium, performanță care a rămas până în prezent reperul final al boxului românesc la nivel olimpic.

