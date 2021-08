Văduva lui Tudor Postelnicu, șef al Securității comuniste, este grav bolnavă! ”Ies rar din casă!” Ce pensie are fosta profesoară

Tudor Postelnicu, fost ministru de Interne în regimul Ceaușescu și șef al Securității înainte de decembrie 1989, a murit la 85 de ani, în august 2017, după mai multe săptămâni de suferință petrecute la Spitalul Militar, unde fusese internat cu grave probleme respiratorii.

Demnitar comunist de prim rang, . Pe 2 februarie 1990, Postelnicu a fost judecat pentru prima dată de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, alături de Emil Bobu, Manea Mănescu si Ion Dincă, într-un proces devenit celebru.

Tudor Postelnicu a făcut doar șapte ani de închisoare, deși a fost condamnat pe viață

Inițial, Postelnicu a fost condamnat la închisoare pe viață, iar averea i-a fost confiscată aproape în totalitate. Fostul ministru a ieșit mai bine la recurs, unde i-a fost schimbată încadrarea din ”genocid” în ”omor deosebit de grav”, așa că pedeapsa finală a numărat 14 ani de închisoare.

Tudor Postelnicu a suferit o nouă condamnarea penală în 1997, în dosarul ”Autobuzul”, care cerceta uciderea, din ordinul Securității, a trei tineri care luaseră ostateci călătorii unui autobuz în încercarea de a fugi în Occident (23 august 1981). Încadrat la ”omor deosebit de grav”, Postelnicu a primit 18 ani de închisoare în acest caz.

Până la urmă, Tudor Postelnicu – fost șef al Securității Statului din 1978 până în 1989 – a făcut doar șapte ani de detenție, fiind eliberat mai devreme și pe considerente de vârstă, dar și ca urmare a bolilor contractate în spatele gratiilor.

Postelnicu a emis la proces celebra concluzie ”Am fost un dobitoc!”

În urma lui – au rămas Maria, soția lui, și fiul lor, Vlad. Singură în apartamentul familiei din Piața Victoriei, văduva fostului demnitar comunist a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre ultimii ani și despre ce înseamnă o bătrânețe complicată.

”Nu e deloc simplu să trăiești o bătrânețe ca a mea. Nu mă plâng, dar mi-am rupt șoldul și mă deplasez greu, doar cu bastonul. Ies la biserică, la magazin, la farmacie și cam atât, nu mă hazardez prea departe, știu să mă întind cât îmi e plapuma”, a declarat pentru FANATIK Maria Postelnicu, vreme de 60 de ani soția lui Tudor Postelnicu.

”I-am făcut pomană soțului de 4 ani înainte de post, am fost la cimitir, am împărțit pachete, am mai trecut și pe la o mănăstire, unde m-a dus o nepoată a mea”, a continuat Maria Postelnicu, care duce în suflet o mare durere.

Văduva lui Tudor Postelnicu are probleme cu singurul ei copil

”Vă rog să nu mă întrebați nimic de fiul meu, Vlad. Nu l-am mai văzut de la înmormântarea soțului, e în străinătate, cel puțin așa cred. Mai multe nu vreau să spun, dar nu e bine, din punctul meu de vedere”, ne-a declarat afectată văduva lui Tudor Postelnicu. care a avut mereu un raport problematic cu băiatul ei.

Fostă profesoară la un liceu cunoscut din Capitală, Maria Postelnicu duce o bătrânețe decentă, fără lipsuri financiare. ”Pensia îmi ajunge, nu mă plâng, îmi fac cheltuielile în funcție de câți bani am, nu risipesc nimic. În ultimii ani de viață, soțul meu ajunsese la o pensie de circa 5000 de lei, iar eu sunt undeva pe la jumătatea pensiei lui”, a dezvăluit văduva lui Tudor Postelnicu pentru FANATIK.