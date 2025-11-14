Văduva omului cunoscut în toată lumea, acuzată că risipește întreaga avere uriașă în timp record. Gesturile care au atras un val de critici

ADVERTISEMENT

Moștenirea lui Niki Lauda continuă să fie un subiect de discuție. Deși au trecut aproape 6 ani de când legenda Formulei 1 s-a stins din viață, iată că acuzațiile continuă să curgă, iar de această dată, văduva sa este la mijloc.

Văduva lui Niki Lauda, acuzată că risipește averea uriașă rămasă

Niki Lauda a fost una dintre cele mai legendare figuri din „Marele Circ”. Acesta a fost campion mondial în 1975, 1977 și 1984. În ceea ce privește viața amoroasă, el a fost căsătorit de două ori.

ADVERTISEMENT

Prima căsnicie a fost cu Marlene Knaus, iar cea de a doua cu Birgit Wetzinger. În același timp, Niki Lauda a avut 5 copii. Este vorba despre Mathias, Lukas, Christoph, Mia și Max.

Între timp însă, s-ar părea că averea acestuia ajunge să dispară treptat. Avocatul Haig Asenbauer precizează că văduva lui Niki, Birgit Lauda, în vârstă de 46 de ani, fostă însoțitoare de zbor, cheltuiește „excesiv”.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că averea totală a este de aproape 100 de milioane de dolari. În tot acest timp însă, copiii riscă să nu mai rămână cu prea mult. „Ce face Birgit Lauda este foarte dăunător pentru propriii ei copii”, a declarat avocatul, pentru ziarul german Bild.

ADVERTISEMENT

Ce cheltuieli lunare are Birgit Lauda

Avocatul susține că lunar, Birgit și cei doi copii ai ei cu Niki primesc în jur de 150.000 de euro. Această sumă ar trebui să acopere vilele, școlile private vacanțele, dar și alte cheltuieli.

Există însă și anumite ”mofturi” pe care văduva lui Niki Lauda le are. Potrivit avocatului, doar încălzirea permanentă a piscinei din Ibiza, costă peste 60.000 de euro pe an, deși situația ar putea fi evitată.

ADVERTISEMENT

„Am întrebat-o pe Birgit Lauda dacă ar putea economisi ceva bani în favoarea copiilor. Dar este mereu același lucru: ce face Birgit Lauda este foarte dăunător pentru propriii ei copii”, a adăugat Asenbauer, conform .

Ce s-a ales de moștenirea campionului

Menționăm faptul că aceste discuții durează de mai bine de șase ani de zile. Iar în ciuda faptului că Niki Lauda avea notat un sprijin financiar pe termen lung pentru toți urmașii, Birgit a dat în judecată fundația pentru peste 30 de milioane de euro ca parte obligatorie din moștenire.

De cealaltă parte, avocatul Asenbauer a tot respins acuzațiile aduse lui Lauda, numindu-le „calomnii postume”. Potrivit acestuia, fundația a plătit în total 30 de milioane de euro familiei de la moartea lui Lauda, jumătate către Birgit și copiii ei.

În același timp, copiii lui Niki Lauda și-au primit deja moștenirea legală. Chiar și așa, discuțiile dintre părți continuă. Mai departe, un nou termen în instanță este programat luna viitoare. Rămâne de văzut însă dacă va exista și o decizie definitivă în acest sens.