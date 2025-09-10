Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Vai de mine și de mine!”. Scene uluitoare în vestiarul României după 2-2 în Cipru: „Pe unii i-am și pupat. Toți cu capul în pământ”

Mihai Stoichiță a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum erau „tricolorii” în vestiar după Cipru - România 2-2.
Iulian Stoica
10.09.2025 | 11:40
Vai de mine si de mine Scene uluitoare in vestiarul Romaniei dupa 22 in Cipru Pe unii iam si pupat Toti cu capul in pamant
Scene uluitoare în vestiarul României după meciul cu Cipru. Sursă foto: sportpictures

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Mihai Stoichiță a transmis cum au trăit finalul partidei elevii lui Mircea Lucescu.

Scene uluitoare în vestiarul României după 2-2 în Cipru

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a dezvăluit că a fost o stare de supărare accentuată în vestiar după Cipru – România. Toți jucătorii erau cu capul în pământ, dezamăgirea plutind în aer. Oficialul FRF a mărturisit că a încercat să îi consoleze pe „tricolori” și e sigur că echipa națională va reuși să treacă peste acest moment greu.

„(n.r. – Cum erau băieții la vestiare după meci?) Vai de mine și de mine! Cu capul în jos, chiar mi-am permis să le spun să țină capul sus. Este un moment greu, e adevărat, dar au avut și momente extraordinare împreună. Mai sunt și momente grele, dar asta nu înseamnă că renunțăm.

Atât timp cât mai există șanse de calificare la baraj, la ce o fi, trebuie să facem cumva să ieșim din tunelul acesta, altfel nu se poate. Le-am spus treaba asta aseară după meci. Bărbătește e să mergi la ei și când le e greu, nu doar când e frumos.

„Trebuie să fim puternici și să trecem peste critici! Jucam rolul omului care e mai puternic în vestiar”

Atât le-am spus, să țină capul sus, că se poate repara totul. Se poate ajunge la baraj, nu e nimic pierdut. Trebuie să fim atât de puternici încât să rezistăm la critici, insulte și orice altceva. Te ridici și încerci să fii din nou ce ai fost.

Sunt jucători care joacă în prima ligă, care joacă în străinătate în ligi importante. Au experiență… Au experiența bucuriei, dar și a durerii în ultimii ani de zile. Am avut de toate! Nu am avut doar bucuria de la Campionatul European. Am avut și supărări, dar s-a putut trece peste ele și să se revină.

Erau amărâți jucătorii, nu puteau fi decât triști. Erau cu capul în pământ, pe unii i-am și pupat. Erau foarte mulți triști, eram și eu… Poate cel mai trist de acolo eram eu. Jucam rolul omului care e mai puternic decât momentul acela prin care treceam. Important este să trecem de moment și să arătăm că putem să fim și altfel”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
