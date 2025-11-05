Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe”

Gigi Becali i-a dat instant replica lui Mihai Rotaru! Ce a spus patronul de la FCSB despre polemicile de arbitraj din SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.11.2025 | 09:30
Vai vai vai Le vine si lor randul Polemica pe arbitraj intre Gigi Becali si Mihai Rotaru Hai sa vedem la meciurile directe
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali și Mihai Rotaru. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, principalul finanțator de la Universitatea Craiova a dat de înțeles că eliminarea lui Murgia din meciul U Cluj – FCSB a fost dictată prea ușor, în viziunea sa bineînțeles.

Gigi Becali, replică imediată pentru Mihai Rotaru vizavi de greșelile de arbitraj din SuperLiga

Ulterior, în cadrul aceleiași emisiuni, a intervenit telefonic și patronul campioanei României. Întrebat în legătură cu această chestiune, el a comentat în primă fază arbitrajul de la meciul U Craiova – Rapid, iar ulterior a făcut o serie de glume la adresa rivalilor din Bănie, din această perspectivă a erorilor arbitrilor.

„(n.r. Despre arbitrajul lui Marcel Bîrsan de la U Craiova – Rapid) Nu am văzut decât o singură dată una unde nu a fost nimic, când era 2-1 pentru Rapid, mi se pare că la Dobre. Mi se pare că a pus piciorul la minge ăla, a luat mingea și a dat fault.

(n.r. Despre declarațiile lui Mihai Rotaru de la Fanatik SuperLiga vizavi de arbitrajul de la U Cluj – FCSB) Pe mine nu mă interesează. Eu comentez tot fotbalul, să mă apuc acum să spun cum a fost avantajată Craiova, nu spun. Nu mă interesează pe mine. Deși sunt cu ei în competiție”.

Cum i-a răspuns Gigi Becali lui Mihai Rotaru

Gigi Becali i-a lansat o provocare lui Mihai Rotaru și a cerut o analiză de arbitraj inclusiv la meciurile directe dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor a anunțat revenirea echipei pe primele locuri în SuperLiga.

„E și el mic, zice și el. Apără unde ai dreptate, nu să aperi să spui niște lucruri despre echipa adversă. Apăr-o pe a ta, ce ai cu altă echipă? Dacă e să o luăm așa, dacă vrei facem o analiză. Ia-o și pe a lui, ia-o și pe a mea, ia și meciurile directe și să vedem ce se întâmplă.

Să vedem care e avantajată, care e dezavantajată. El spune, tu uită-te să vezi. Tac și eu din gură, ce să fac? Pot să zic? Stai puțin că le vine rândul. Vai de capul lor ce pățesc ei! Vai, vai, vai! Nu am ce să zic, are dreptate Rotaru, da (n.r. pe un ton ironic). Are, dacă are 10 puncte în față, tac și eu, sunt mic și eu. Are dreptate Rotaru.

Rotarule, Rotarule, când ți-o veni rândul să vezi tu (n.r. râde). Are dreptate, e mare el, pot să zic ceva? Sunt eu mic. Stai să vezi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali i-a dat replica lui Mihai Rotaru vizavi de problemele de arbitraj din SuperLiga

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
