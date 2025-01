Val de cazuri de tuse convulsivă și viroze agresive la început de an. Medicii trag un semnal de alarmă: „Educație pentru sănătate zero, vaccinare zero”

Tusea convulsivă continuă să facă ravagii printre români. Doar în luna decembrie s-au înregistrat peste 200 de cazuri, dar și un deces. Pe tot parcursul anului 2024 au fost 2.862 de cazuri, dintre care cinci au dus la moarte. Nici simplele viroze nu ar trebui tratate superficial.

Tusea convulsivă, un real pericol pentru copii și bătrâni

Specialiștii din domeniu susțin că tusea convulsivă, cunoscută și drept tuse măgărească, simptom ce se întinde pe mai multe săptămâni, poate fi cel mai bun semn care să indice o sau chiar al unei infecții provocate de mai multe virusuri ce atacă organismul simultan. Pentru a evita complicațiile, tusea convulsivă trebuie identificată rapid.

ADVERTISEMENT

Ca și simplele răceli, tusea convulsivă este o boală virală pe care cel mai des o contractează copiii. Cele mai frecvente infecții sunt cauzate de virusuri gripale, paragripale, virusul sincițial respirator, rhinovirusuri, diverse coronavirusuri și HMPV, virus ce nu este nou, dar care din cauza faptul că a creat isterie în China. Aceste infecții virale se vindecă rapid, în doar câteva zile, însă fără o supraveghere medicală, mai ales în cazul persoanelor în vârstă, al copiilor și a celor cu alte afecțiuni, acestea se pot agrava și afecta întregul organism.

„Cazurile de care vorbim pot fi severe la anumite categorii. Vorbim de copilul de sub cinci ani, bătrâni de peste 65 de ani, cei cu afecțiuni cronice, respiratorii, neurologice sau cardiovasculare, cei cu afecțiuni metabolice, diabet, că au și imunitate scăzută, cei care au afecțiuni oncologice, cei care iau medicații imunosupresivă, tratament cu corticoterapie, ei pot face forme severe, pneumonii sau se poate transforma dintr-o chestie virală în ceva bacterian”, a explicat, pentru FANATIK, Tudor Ciuhodaru, medic primar de Medicină de Urgență.

ADVERTISEMENT

Sezonul virozelor respiratorii

Potrivit datelor publice privind situația, România se află pe un trend ascendent în ceea ce privește cazurile de gripă. , Alexandru Rafila, a raportat că , fiind înregistrate patru morți din cauza bolilor virale.

În perioada 30 decembrie – 5 ianuarie, nu mai puțin de 44.554 de cazuri de infecţii respiratorii au fost raportate, număr mai mic decât sezonul trecut, dar acesta se află într-o continuă creștere. Specialiștii sunt de părere că această perioadă este normală din punct de vedere al cazurilor de gripe și răceli, mai ales după perioada sărbătorilor de iarnă. Totuși, prevenția ar trebui să joace un rol important în comportamentul oamenilor.

ADVERTISEMENT

„Este o patologie sezonieră, dacă nu învățăm să facem prevenție, prin educație, vaccinare, o să tot fie cazuri. Se întâmplă într-o perioadă normală, toamna-iarna oamenii răcesc, din decembrie până în ianuarie. Educație pentru sănătate zero, vaccinare zero. O perioadă în care am interacționat mult a fost cea a sărbătorilor de iarnă, spații închise, oameni mulți, răceală, aer uscat, frig. Toate astea favorizează multiplicarea și diseminarea virusurilor. Putem vorbi și despre o perioadă de recuperare imunologică. Am stat doi-trei an în casă, acum ieșim și intrăm în contact cu virusurile”, mai spune doctorul.

Copiii, victimele sigure ale virușilor

Și deși medicii sfătuiesc public părinții să nu își mai aducă la grădiniță sau școală copiii bolnavi, mulți nu reușesc să respecte aceste recomandări din diverse motive. Problema reală este că spitalele se umple cu micuți răciți care, în loc să se vindece mai rapid, își dau boala de la unul la altul și chiar dezvoltă complicații.

ADVERTISEMENT

„La noi sunt foarte mulți pacienți la pediatrie din mai multe motive. Unul este faptul că foarte multe familii nu își permit să vaccinurile pentru copil, dar din punctul meu de vedere ar trebui asigurate gratuit. Și poate pare banal 30-40-50 de lei pentru unii, dar când ai 2-3 copii și răcesc toți de 2-3 ori pe sezon, se adună sute de lei, nu toată lumea își permite.

Nu au cu cine să își lase copiii acasă, că nu toți nu au bone filipineze sau părinți în zonă. Eu am propus să se introducă concediul pentru părinți, să stea cu copiii acasă, să nu îi aducă în colectivitate unde dacă au febră, frisoane, tușește, îi curge nasul, nu fac decât să transmită mai departe microbii.

Un alt lucru, pe timp de noapte este măcel, eu propusesem acel Mama-tel, un număr de telefon gratuit, 24/24, 7/7, public, pe sistemul 112, unde să li se dea niște recomandări, indicații, și prin sistemul de tele-medicină, pentru că ajuți părintele disperat. Că după ajunge la 12 noaptea la Urgență și îl ține pe acolo 3-4 ore și mai face și schimb de viruși cu alți copii”, afirmă Ciuhodaru.