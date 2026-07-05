Val de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 în primul amical al verii: „Dacă nu vin jucători, retrogradăm 100%”

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FCSB a avut un debut de coșmar în meciurile de verificare din această vară. Roș-albaștrii au fost surclasați cu 0-4 de Union Saint-Gilloise, formație la care s-a transferat recent Darius Olaru. Belgienii au făcut instrucție cu defensiva roș-albaștrilor, marcând câte două goluri pe repriză.

Val de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 în primul amical al verii

FCSB a demonstrat încă o dată că este cea mai iubită echipă din România. Roș-albaștrii s-au bucurat de o asistență de 2.000 de persoane la meciul disputat cu Union Saint Gilloise, , în condițiile în care favoriții au fost înfrânți cu 0-4.

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, unde suporterii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. După un sezon în care echipa a terminat doar pe locul 8, fanii se tem chiar de o posibilă retrogradare, asta dacă nu vor fi legitimați mai mulți fotbaliști în perioada imediat următoare.

Comentariile au arătat astfel: „Bravo băieții, se putea și de la 12 în sus! Au dat și ei, am luat și noi”, „Slabi de tot! Unde e Messi Popescu? Echipa e bună, nu e nevoie de transferuri”, „Îmi pare rău că nu a marcat și Olaru”, „Rușine Gigi Becali! Și-a umplut buzunarele din Europa, dar aduce la echipă doar rebuturi”.

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Există și frica de retrogradare: „Aduceți 3-4 jucători, pentru că în caz contrar jucăm la retrogradare!”, „Este băieții, bravo! Au venit 2000 de români să vă vadă și voi v-ați p***t pe ei, așa cum faceți cu toți suporterii! Suntem doar o umbră din ceea ce însemna Steaua cândva”, „Baciu e înapoi în platou în maxim o lună”.

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FCSB mai are un amical programat în Olanda

Perioada de pregătire a celor de la FCSB mai cuprinde încă un meci de verificare. Roș-albaștrii se vor duela cu Al Jazira, formație pregătită de tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Confruntarea cu gruparea din Emiratele Arabe Unite este programată pe 8 iulie, de la ora 18:00, la baza sportivă din Venray.