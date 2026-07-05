Sport

Val de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 în primul amical al verii: „Dacă nu vin jucători, retrogradăm 100%”

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 primul meci amical al verii. Suporterii nu au putut trece peste umilința suferită în fața Union Saint Gilloise.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 16:56
Val de comentarii dupa ce FCSB a pierdut cu 04 in primul amical al verii Daca nu vin jucatori retrogradam 100
SPECIAL FANATIK
Val de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 în primul amical al verii. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

FCSB a avut un debut de coșmar în meciurile de verificare din această vară. Roș-albaștrii au fost surclasați cu 0-4 de Union Saint-Gilloise, formație la care s-a transferat recent Darius Olaru. Belgienii au făcut instrucție cu defensiva roș-albaștrilor, marcând câte două goluri pe repriză.

Val de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 în primul amical al verii

FCSB a demonstrat încă o dată că este cea mai iubită echipă din România. Roș-albaștrii s-au bucurat de o asistență de 2.000 de persoane la meciul disputat cu Union Saint Gilloise, însă susținătorii echipei au plecat dezamăgiți de la baza de pregătire din Olanda, în condițiile în care favoriții au fost înfrânți cu 0-4.

ADVERTISEMENT

Valul de nemulțumire a continuat și în mediul online, unde suporterii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. După un sezon în care echipa a terminat doar pe locul 8, fanii se tem chiar de o posibilă retrogradare, asta dacă nu vor fi legitimați mai mulți fotbaliști în perioada imediat următoare.

Comentariile au arătat astfel: „Bravo băieții, se putea și de la 12 în sus! Au dat și ei, am luat și noi”, „Slabi de tot! Unde e Messi Popescu? Echipa e bună, nu e nevoie de transferuri”, „Îmi pare rău că nu a marcat și Olaru”, „Rușine Gigi Becali! Și-a umplut buzunarele din Europa, dar aduce la echipă doar rebuturi”.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Există și frica de retrogradare: „Aduceți 3-4 jucători, pentru că în caz contrar jucăm la retrogradare!”, „Este băieții, bravo! Au venit 2000 de români să vă vadă și voi v-ați p***t pe ei, așa cum faceți cu toți suporterii! Suntem doar o umbră din ceea ce însemna Steaua cândva”, „Baciu e înapoi în platou în maxim o lună”.

ADVERTISEMENT
Un singur cuvânt! Cum a numit Union SG meciul amical cu FCSB, umilită...
Digisport.ro
Un singur cuvânt! Cum a numit Union SG meciul amical cu FCSB, umilită cu 4-0 în Belgia

FCSB mai are un amical programat în Olanda

Perioada de pregătire a celor de la FCSB mai cuprinde încă un meci de verificare. Roș-albaștrii se vor duela cu Al Jazira, formație pregătită de tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Confruntarea cu gruparea din Emiratele Arabe Unite este programată pe 8 iulie, de la ora 18:00, la baza sportivă din Venray.

ADVERTISEMENT
Andre Duarte, gafă uriașă în amicalul contra lui Olaru! Cum a comis-o la...
Fanatik
Andre Duarte, gafă uriașă în amicalul contra lui Olaru! Cum a comis-o la primul gol încasat de FCSB în această vară. Video
Mo Salah, gest uluitor care nu s-a văzut la TV, imediat după ce...
Fanatik
Mo Salah, gest uluitor care nu s-a văzut la TV, imediat după ce Egipt s-a calificat la penalty-uri în optimile CM. Video
Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0, amical de Champions League pentru „roș-albaștri”. Echipa...
Fanatik
Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0, amical de Champions League pentru „roș-albaștri”. Echipa lui Baciu, umilită în primul meci al verii
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Ion Alexandru Țiriac, postare cu tentă sexuală: 'Meciul durează 90 de minute'
iamsport.ro
Ion Alexandru Țiriac, postare cu tentă sexuală: 'Meciul durează 90 de minute'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!