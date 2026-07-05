Val de comentarii după ce FCSB a pierdut cu 0-4 în primul amical al verii: „Dacă nu vin jucători, retrogradăm 100%”

FCSB a avut un debut de coșmar în meciurile de verificare din această vară. Roș-albaștrii au fost surclasați cu 0-4 de Union Saint-Gilloise, formație la care s-a transferat recent Darius Olaru. Belgienii au făcut instrucție cu defensiva roș-albaștrilor, marcând câte două goluri pe repriză.
FCSB a demonstrat încă o dată că este cea mai iubită echipă din România. Roș-albaștrii s-au bucurat de o asistență de 2.000 de persoane la meciul disputat cu Union Saint Gilloise, însă susținătorii echipei au plecat dezamăgiți de la baza de pregătire din Olanda, în condițiile în care favoriții au fost înfrânți cu 0-4.
Valul de nemulțumire a continuat și în mediul online, unde suporterii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. După un sezon în care echipa a terminat doar pe locul 8, fanii se tem chiar de o posibilă retrogradare, asta dacă nu vor fi legitimați mai mulți fotbaliști în perioada imediat următoare.
Comentariile au arătat astfel: „Bravo băieții, se putea și de la 12 în sus! Au dat și ei, am luat și noi”, „Slabi de tot! Unde e Messi Popescu? Echipa e bună, nu e nevoie de transferuri”, „Îmi pare rău că nu a marcat și Olaru”, „Rușine Gigi Becali! Și-a umplut buzunarele din Europa, dar aduce la echipă doar rebuturi”.
Există și frica de retrogradare: „Aduceți 3-4 jucători, pentru că în caz contrar jucăm la retrogradare!”, „Este băieții, bravo! Au venit 2000 de români să vă vadă și voi v-ați p***t pe ei, așa cum faceți cu toți suporterii! Suntem doar o umbră din ceea ce însemna Steaua cândva”, „Baciu e înapoi în platou în maxim o lună”.
Perioada de pregătire a celor de la FCSB mai cuprinde încă un meci de verificare. Roș-albaștrii se vor duela cu Al Jazira, formație pregătită de tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Confruntarea cu gruparea din Emiratele Arabe Unite este programată pe 8 iulie, de la ora 18:00, la baza sportivă din Venray.