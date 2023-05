Val de cutremure în județul Arad. Un seism de 4.9 a fost resimțit în mai multe județe din România, însă acesta a fost urmat de mai multe cutremure pe toată durata nopții. Mai exact, patru cutremure au urmat celor două cutremure cu magnitudinea de peste 4, produse în Arad, însă un alt cutremur a fost înregistrat în zona seismică Făgăraș – Câmpulung.

Val de cutremure în județul Arad

Conform datelor INFP, / 2,4 / 2 și 2,7 și s-au produs la adâncimi de sub 10 kilometri, de la ora 23:26 până marți dimineața. De asemenea, un cutremur s-a produs marți la 1:31 în zona seismică Făgăraș – Câmpulung, la 68 kilometri adâncime, cu o magnitudine de 3.2.

ADVERTISEMENT

Locuitorii din Arad au fost speriați de două cutremure de 4.9 și 4.3 produse luni seara în județ, iar directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Constantin Ionescu, a oferit mai multe detalii. Specialistul a făcut o comparație cu zona seismică Vrancea și a anunțat că seismul din Arad e ”semnificativ”.

și la ce adâncime are loc epicentrul. Dacă un cutremur se produce la un km adâncime și este sub un oraș, intensitatea poate fi destul de mare și să producă pagube. Dacă ne referim la zona seismică Vrancea, pe care o știm, acolo un cutremur de 4,9 se simte, dar nu produce nicio pagubă. Depinde de zona respectivă.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

În cazul de față, e un cutremur puternic, semnificativ pentru zona respectivă”, a declarat directorul INFP. Referitor la eventualele replici, Ionescu spunea că ”este posibil. Am văzut că a apărut la o oră și ceva de la primul cutremur. Acum nu știm exact cum va fi evoluția acolo, în zona respectivă. Zona este cunoscută din punct de vedere seismic. Epicentrele din zona Banatului migrează în funcție de tensiunile care se acumulează în faliile de suprafață”.

Arădenii s-au speriat serios de acest cutremur și au ieșit în stradă, mai ales cei de la blocuri. ”S-au zguduit ferestrele şi uşa de la apartament s-a deschis. Stau la etajul şase şi am simţit foarte puternic cum se clătina totul în jur. Prima reacţie a fost să fug, dar apoi mi-am adus aminte că nu e indicat să fii pe casa scării când e cutremur. Am coborât din bloc când s-a terminat şi toată lumea era afară să schimbe impresii. Sperăm că nu vor fi replici sau vor fi mai uşoare”, a spus un locatar din cartierul Aurel Vlaicu, conform Agerpres.

ADVERTISEMENT

Deși nu au fost primite apeluri la 112 care să facă referire la pagube materiale, însă pompierii au fost la posturi și au așteptat noi ordine. ”Se execută recunoașteri în teren în municipiul Arad, orașele Curtici, Nădlac, Ineu, Sebiș, Chișineu-Cris și localitățile Bârzava, Vinga, Gurahonț, Birchiș”, au transmis pompierii, conform .

Alți oameni s-au plâns că au simțit cum ”tancurile trec pe stradă”. “Parcă a trecut un tanc pe stradă, a vibrat casa, mobila, am simţit sub picioare cum se mişcă podeaua. A fost primul cutremur pe care l-am simţit”, a declarat un locuitor din cartierul Europa. Locuitorii din Lipova au fost și mai afectați, deși cutremurul s-a simțit chiar la Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Primarul din Lipova, Florin Pera, a oferit mai multe detalii. “Sunt martori care mi-au relatat că au văzut cum se clatină turla Bisericii Ortodoxe Radna, dar din fericire nu s-a prăbuşit şi până acum nici nu au fost raportate pagube în Lipova. Eu am plecat deja în recunoaştere în cartiere, să vorbesc cu oamenii şi să văd dacă sunt probleme. Tot ce pot să spun până acum este că în zona Lipova, unde am înţeles că a fost epicentrul, eu, personal, nu am simţit niciodată un cutremur atât de puternic. A fost în două reprize scurte, cu pauză de câteva secunde între ele, aşa am simţit eu“, a declarat primarul.