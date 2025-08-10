News

Val de incidente pe traseele montane în weekend. O familie a fost intoxicată, o turistă a fost preluată cu elicopterul SMURD

Se pare că a fost un weekend plin pentru cei de la Salvamont Prahova. Mai multe incidente s-au produs duminică pe traseele montane.
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 22:02
Ce incidente au avut loc duminică pe traseele montane. Sursă foto: Facebook Salvamont Prahova

Salvamont Prahova anunță ce incidente au avut loc pe traseele montane duminică. Se pare că a fost vorba despre trei intervenții pe timp de zi. Una dintre ele a vizat transportul unei familii are s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea.

Ce incidente au avut loc duminică pe traseele montane

Astfel, conform salvamontiștilor, o familie care se afla pe traseul Cascada Urlătoare a suferit o toxiinfecție alimentară. Respectivele persoane ar fi consumat produsele proprii, dar care au fost ținute în căldură.

Atât părinții cât și copilul lor au fost recuperați. Mai apoi, aceștia au fost predați ambulanței SMURD. Iar șirul de incidente de pe traseele montane nu s-a oprit doar aici duminică.

”Trei intervenţii astăzi, pentru Salvamont Prahova – formaţia Buşteni, una terestră si două aero. Părinţii si copilul au fost recuperaţi si predaţi ambulanţei SMURD”, au precizat salvamontiştii.

Aceștia au mai intervenit și în cazul unei turiste în vârstă de 64 de ani. Femeia avea probleme cardiace, hiperglicemie şi lipotimie. Astfel, a fost nevoie să fie preluată din zona şaua Văii Cerbului, pe traseul spre Vf.Omu. Ea a fost ulterior transportată la spital cu elicopterul.

O altă turistă epuizată a fost recuperată cu elicopterul

Tot în cursul zilei de duminică, Salvamont Prahova a mai intervenit și în cazul unei turiste în vârstă de 30 de ani. Acesta era epuizată, astfel că a fost nevoie de intervenția unui elicopter.

”O altă turistă, în vârstă de 30 ani, blocată şi epuizată fizic a fost recuperată tot cu elicopterul de pe Valea Gălbinele”, au mai transmis salvamontiştii duminică seară.

Și săptămâna trecută, salvamontiștii au fost nevoiți să intervină de asemenea în mai multe situații. Una dintre cele mai dificile a fost cea în care un cioban a căzut de pe munte.

Incidentul s-a produs pe un traseu montan din județul Brașov, iar elicopterul MURD nu a putut interveni din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, o echipă de salvamontiști s-a deplasat la fața locului, iar bărbatul se afla în stare gravă.

