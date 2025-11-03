Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Val de ironii după Craiova – Rapid 2-2: „Șucu face biserică în Giulești” / „O să-l picteze pe Christensen înăuntru” / „Hai că vă mănâncă rău!”. Și Rotaru a fost „client”

Derby-ul etapei a 15-a din SuperLiga, Universitatea Craiova - Rapid 2-2, a stârnit val de ironii la Fanatik SuperLiga. Cum a fost comentat thrillerul din ultima rundă a turului
Cristian Măciucă
03.11.2025 | 11:31
Val de ironii după Craiova - Rapid 2-2: „Șucu face biserică în Giulești” / „O să-l picteze pe Christensen înăuntru” / „Hai că vă mănâncă rău!”. Și Rotaru a fost luat în bâză! FOTO: Fanatik
Universitatea Craiova – Rapid 2-2 a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din acest campionat. Cu toate acestea, derby-ul de pe „Ion Oblemenco” a stârnit in val de ironii în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a primit replica lui Robert Niță după Craiova – Rapid 2-2

Universitatea Craiova – Rapid 2-2 a fost o nebunie de meci. Giuleștenii au condus cu 1-0 și cu 2-1, dar s-au văzut egalați de fiecare dată.

Oltenii au smuls un punct în al 10-lea minut de prelungiri, dintr-un penalty dictat cu VAR. „Domnul Șucu a promis că face biserică în Giulești după meciul de aseară. Felicit echipa Rapidului pentru rezultatul de aseară, dar eu spun că dacă domnul Șucu va face o biserică, sigur va lua și campionatul”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Vă macină, ce vă mai macină…”, a intervenit Robert Niță. „Se spune că norocul ține cu echipele bune, dar aseară, Rapid, nu prea a jucat, dar a obținut un rezultat extraordinar. Christensen e 70% din Rapid. Și la primul gol, el dă pasa, el dă golul.

Dacă îl scoate pe Christensen… Nu bate pe nimeni!”, a continuat Lupu. „Înseamnă că îl pictează pe biserică”, s-a amuzat Vivi Răchită.

„La ora actuală cred că e cel mai bun fotbalist din SuperLiga”, a transmis Marius Mitran. „E cel mai bun fotbalist din Liga 1. Capacitate de efort, driblează, pasează, șutează. Un jucător foarte bun”, a conchis Lupu.

Horia Ivanovici analizează derby-ul: „Rocky vișiniu a rezistat”

În urma remizei de pe „Ion Oblemenco”, Rapid a urcat pe locul 1, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decât FC Botoșani. Moldovenii n-au jucat deocamdată în etapa a 15-a. De cealaltă parte, Craiova e pe 3, cu 29 de puncte.

„A fost în prima repriză un asalt ca la Rovine. Doar că o să întrepătrund planurile. Planul istoric cu planul vișiniu. A fost un asalt ca la Rovine, dar Rocky a rezistat, Rocky vișiniu. Rapid are din ce în ce mai mult ceva din calitățile lui Rocky. Rocky, care ieșea mereu campion. Atât de mult a învățat Rapid să sufere, să absoarbă presiunea, de zici că e Rocky.

În prima repriză mingea nu voia deloc să intre în poartă. A doua repriză mult mai echilibrată și rezultatul bun. Dacă o iei după meci, Craiova trebuia să câștige partida de aseară. Dar asta nu se pune”, a transmis Horia Ivanovici.

În schimb, Robert Niță nu s-a abținut și a criticat declarațiile lui Mihai Rotaru, care consideră injust rezultatul. „Am văzut că la 1-0 domnul Rotaru a zis că se termina 4-1. La 2-0 cred că se termina 8-2. Pe logica sa”, a tunat Robert Niță.

Arbitrajul lui Marcel Bîrsan, mărul discordiei după Craiova – Rapid 2-2: „Haideți, domnu’ Mitran…”

CCA a delegat un arbitru din București la derby-ul Craiova – Rapid. Este vorba despre „centralul” Marcel Bîrsan, care a fost criticat vehement de tabăra oltenilor. 

„A fost clar ca luma zilei (n.r. – penalty). Îl lovește în cap. Eu nu cred că arbitrajul poate fi arătat cu degetul. A lăsat jocul liber, nu a influențat rezultatul”, a spus Robert Niță. „A jucat jocul liber în prima repriză”, a intervenit Marius Mitran. „Și a influențat rezultatul?”, a răspuns Niță. „În repriza a doua a tăiat din ritm…”, a mai spus Mitran. „Haideți, domnu Mitran…”.

„Nu știu dacă a fost un arbitraj sau foarte bun. Eu zic că a fost un arbitraj care nu a influențat partida de aseară. Eu rămân însă la părerea că Bîrsan e un arbitru modest. Nu ai cum să nu vezi ce penalty clar și să te duci la VAR”, a concluzionat Horia Ivanovici.

