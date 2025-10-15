Sport

Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin"

Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.10.2025 | 12:16
Val de ironii dupa transferul jucatorului de 19 ani in Superliga 19 ani de cand are buletin
Ultimul transfer realizat de U Cluj. Foto: Facebook

U Cluj a anunțat oficial în cursul zilei de marți legitimarea lui Taiwo Quadri, atacant nigerian în vârstă de 19 ani, care pentru moment însă nu a primit viza de lungă ședere în România, după cum au informat chiar „șepcile roșii” prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului.

Noul fotbalist de la U Cluj, ironizat de fani. Se crede că ar avea de fapt mai mult de 19 ani, cât susține el că are

Doar că la scurt timp au început să apară anumite semne de întrebare vizavi de vârsta reală a fotbalistului african, întrucât acesta arată destul de matur pentru anii pe care susține că îi are.

Acest aspect a fost semnalat chiar de către anumiți fani ai echipei, care s-au exprimat în acest sens pe rețelele de socializare după ce mutarea a fost anunțată oficial de club.

„Mi-a stat inima pentru o secundă, am crezut că l-ați transferat pe Martin Luther King Jr.”, „A prins lotul Nigeriei de la Mondialul din ’98. Dacă el are 19 ani, Buffon e junior under 21. Probabil 19 ani de când și-a agățat ghetele în cui”, „19 ani de când s-a lăsat de fotbal poate”, „Probabil are certificat de naștere de la vreo 10 ani”, „19 ani de când are buletin” sau „Ăsta e mai bătrân și decât Sabău”, au fost unele dintre comentariile lăsate de suporterii Universității, cei care în urmă cu ceva timp au mai trăit o situație de acest gen, în prim-plan cu Tony Nwakaeme, tot un nigerian deci.

Alte cazuri celebre de acest gen în fotbal, dar nu numai

La vremea respectivă, în 2012 mai exact, el spunea că avea doar puțin peste 20 de ani, dar ulterior au fost semnalate anumite neconcordanțe în actele sale din acest punct de vedere, iar la ceva timp s-a ajuns să se creadă că ar fi avut de fapt cu 6 ani în plus față de cât susținea el.

Acest lucru, dacă bineînțeles era adevărat, nu l-a oprit pe fotbalist să ajungă ulterior la una dintre cele mai bune echipe din campionatul Turciei, Trabzonspor, pentru care de altfel evoluează și în prezent.

De asemenea, un alt astfel de caz celebru, la nivel mai înalt chiar, l-a avut în prim-plan pe un anume Joseph Minala. Camerunezul a ajuns la Lazio pe vremea când avea doar 16 ani, în acte cel puțin, doar că la scurt timp a fost și el luat în vizor de către fanii fotbalului din întreaga lume prin intermediul rețelelor de socializare. Respectivii erau de părere că jucătorul arăta în principiu de cel puțin 25 de ani la acea vreme.

Pe de altă parte, chiar recent s-a ivit o altă situație similară, la echipa de baschet a celor de la Real Madrid, la nivel de juniori. Clubul spaniol a legitimat un jucător despre care se spunea că ar avea doar 11 ani, doar că fanii au contestat ferm această chestiune, prin comentarii de genul:

„Poate are un copil de 11 ani, nu el să aibă această vârstă”, „Tipul ăla nu are 11 ani, o simplă radiografie dentară ar spune adevărul”, „11 ani «câinești»” sau „E născut în an bisect și își numără vârsta doar la distanță de 4 ani”.

 

