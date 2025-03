Val de ironii la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii în legătură cu JO 2028: „Vor fi Jocurile Olimpice ale lui Trump”

, însă din cauza numeroaselor incendii din ultimul an, organizarea marelui eveniment sportiv a picat sub un mare semn al întrebării. Toată presa din America se întreabă dacă Los Angeles va fi pregătit să susțină o competiție de asemenea grandoare, cum e cea a Jocurilor Olimpice, având în vedere toate necazurile abătute asupra statului american în ultima perioadă.

Mark Shapiro, val de ironii la adresa lui Donald Trump

În ciuda provocărilor cauzate de incendiile de vegetație din acest an, iar Donald Trump își va asuma meritul pentru succesul acestora, sau cel puțin, asta crede Mark Shapiro, director executiv al Endeavor și TKO.

ADVERTISEMENT

În cadrul unei conferințe organizate de Morgan Stanley, Shapiro a subliniat că Los Angeles va avea foarte multe de câștigat în urma Jocurilor Olimpice din 2028. Întrebat dacă este optimist în privința desfășurării Jocurilor Olimpice conform planului, în ciuda incendiilor recente, Shapiro a răspuns că evenimentul va fi „o adevărată relansare pentru Los Angeles”.

Cu toate acestea, discuția a luat o turnură politică neașteptată, fără vreo provocare externă. Shapiro a afirmat că președintele Donald Trump va încerca să își asume succesul organizatoric al Jocurilor Olimpice, considerându-le o realizare personală. El este de părere că președintele Statelor Unite ale Americii își va asocia numele cu evenimentul sportiv global, fapt ce a stârnit mai multe controverse.

ADVERTISEMENT

Mark Shapiro: „Sunt convins că aceasta va fi Olimpiada lui”

„Președintele Trump va ieși din birou cu Jocurile Olimpice de la Los Angeles ca trofeu, spunând: ‘Eu am făcut-o, eu le-am readus, eu am fost în spatele lor, am oferit resursele, sprijinul’”, a declarat Shapiro.

„Va sta în primul rând, în centrul atenției. Sunt convins că aceasta va fi Olimpiada lui, la fel de mult ca orice altceva. Vor fi Jocurile Olimpie ale lui Trump”, a continuat directorul executiv al Endeavor și TKO, conform

ADVERTISEMENT

Văzând acest articol, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a dorit să facă publică opinia lui Shapiro așa că a distribuit publicația pe rețelele sociale.