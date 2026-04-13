Val de pacienți în spitale după Sărbătorile Pascale. Produse expirate și aproape 4.000 de apeluri la ambulanță în 72 de ore: „Au reprezentat urgențe de cod roșu și cod galben”

Perioada de după Sărbătorile Pascale a adus o creștere semnificativă a problemelor semnalate atât de consumatori, cât și la nivelul sistemului medical de urgență. Pe de o parte, au fost raportate produse alimentare expirate sau neconforme, iar pe de altă parte, serviciile de ambulanță au fost solicitate intens, cu aproape 4.000 de intervenții în doar 72 de ore, multe dintre acestea încadrate ca urgențe de cod roșu și cod galben.

Val de pacienți și mii de apeluri la ambulanță după sărbătorile Pascale

Sărbătoarea Paștelui la creștinii ortodocși reprezintă, în primul rând, momentul central al Învierii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului. Dincolo de semnificația spirituală, Paștele este și o perioadă în care familiile se reunesc, iar mesele sunt pregătite cu atenție, fiind încărcate cu bucate tradiționale și preparate speciale, realizate pentru a fi împărțite cu cei dragi. În ultimii ani însă, pe fondul scumpirilor, dar și al lipsei tot mai mari de timp, multe gospodine au ales să renunțe parțial la prepararea tradițională a mâncărurilor și să comande online produse gata făcute. Această variantă a fost văzută ca o soluție rapidă și comodă, menită să reducă efortul din bucătărie și să simplifice pregătirile pentru sărbători.

Totuși, această „soluție de confort” nu a fost lipsită de probleme, în unele cazuri consumatorii confruntându-se cu produse neconforme, lipsa informațiilor esențiale sau chiar situații în care alimentele nu au respectat standardele așteptate. În același timp, această perioadă a însemnat o presiune uriașă și asupra serviciilor de urgență, fiind înregistrate apeluri la 112 și aproape 4.000 de intervenții în doar 72 de ore, multe dintre acestea încadrate ca urgențe de cod roșu și cod galben.

Sute de sesizări în perioada Paștelui pentru alimente fără etichete sau expirate

Potrivit președintelui InfoCons, Sorin Mierlea, în premieră pentru FANATIK, au fost înregistrate peste 250 de reclamații și sesizări, în special pentru produsele alimentare comandate online. Este vorba despre preparate care nu aveau informații nutriționale complete, nu menționau numărul de aditivi (E-uri), iar sau fără nicio informare corectă pentru consumatori. Acesta a subliniat că situația este cu atât mai îngrijorătoare în perioada sărbătorilor, când produsele perisabile ajung mai rapid în consum, iar riscurile sunt mai mari.

„Din păcate, au început deja sesizările și reclamațiile, în special pentru produsele cumpărate online din zona preparatelor gata făcute. Este vorba despre produse care nu aveau informații nutriționale, nu aveau menționat numărul de aditivi (E-uri), unele au ajuns chiar expirate sau fără niciun fel de informare pentru consumator. Consider că aceasta este una dintre cele mai mari probleme, mai ales în perioada sărbătorilor de Paște, când vorbim despre produse perisabile. Este îmbucurător că există consumatori care înțeleg că, făcând o reclamație, îi ajută pe ceilalți să nu treacă prin aceleași situații”, a dezvăluit acesta pentru FANATIK.

Pe locul doi în topul problemelor se află produsele din zona cosmeticelor comandate online, unele dintre ele aflate în sisteme europene de alertă. Acestea au ajuns la consumatori în perioada Paștelui, dar au prezentat neconformități, precum lipsa etichetelor în limba română sau lipsa conformității cu normele europene, fiind semnalate prin aplicația InfoCons. În unele cazuri, „iepurașul” a venit cu surprize mai puțin plăcute, produsele cosmetice comandate ca daruri de sărbători nefiind întotdeauna conforme sau sigure pentru utilizare, ceea ce a generat nemulțumiri și noi sesizări din partea consumatorilor.

Pe locul doi se află sesizările privind produsele aflate în sistemele de alertă, tip cosmetice, provenite tot din comenzile online făcute uneori cu ceva timp înainte de livrare. Acestea au ajuns în perioada Paștelui și s-a constatat că nu aveau etichete conforme, nu erau în limba română sau chiar figurau în sistemele europene de alertă pentru protecția consumatorilor, prin aplicația InfoCons. Acestea sunt cele două principale zone în care s-au înregistrat cele mai multe reclamații”, a adăugat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

Problemele legate de cazare urcă în topul reclamațiilor, iar nemulțumirile vin atât din destinații precum Grecia și Bulgaria, cât și din România

Pe locul trei în topul problemelor semnalate de consumatori se află situația legată de serviciile de cazare, un segment despre care reprezentantul InfoCons spune că are șanse să urce în perioada următoare chiar pe prima poziție în clasamentul reclamațiilor. Este vorba atât despre unități turistice din afara Uniunii Europene, cât și despre destinații din interiorul blocului comunitar, precum Grecia sau Bulgaria, acolo unde numeroși români au petrecut vacanța de Paște.

„Pe locul trei, dar cu șanse să ajungă pe primul loc în perioada următoare, sunt problemele legate de cazare. Vorbim atât despre unități din afara Uniunii Europene, cât și din interiorul UE, inclusiv destinații precum Grecia sau Bulgaria, unde au călătorit mulți români de Paște. Totuși, cele mai multe sesizări vizează pensiunile agroturistice din România, unde realitatea de la fața locului nu a corespuns cu prezentarea de pe internet. Este vorba despre pensiuni necertificate sau neomologate, care s-au promovat într-un fel, dar au oferit cu totul alte condiții decât cele promise.

În concluzie, este încurajator că oamenii încep să fie mai responsabili și să ia atitudine. O sesizare sau o reclamație nu este ceva rușinos, ci singurul mod prin care putem schimba lucrurile în bine. Încet, dar sigur, putem ajunge și în România la un nivel european de respect al consumatorului. Totul depinde de fiecare dintre noi: să fim mai responsabili, să ne cunoaștem drepturile și să le exercităm. Iar exercitarea acestor drepturi înseamnă inclusiv să facem sesizări, pentru ca alții să nu mai treacă prin aceleași experiențe neplăcute”, a mai enumerat reprezentantul organizației de protecția consumatorilor InfoCons.

Aproape 4.000 de solicitări la ambulanță în doar 72 de ore

Nemulțumirile și problemele semnalate de consumatori în această perioadă s-au resimțit și la nivelul serviciilor medicale de urgență, unde echipajele au fost solicitate într-un număr foarte mare de cazuri. Într-o declarație transmisă pentru FANATIK, reprezentanții Serviciului de Ambulanță București-Ilfov au oferit detalii despre activitatea din ultimele zile și tipurile de intervenții înregistrate, precizând că s-a înregistrat un volum ridicat de solicitări, inclusiv numeroase urgențe medicale. În acest context, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a prezentat următoarele date: „În total, în perioada analizată au fost înregistrate 3.770 de solicitări la nivelul serviciului de ambulanță.

Dintre acestea, 2.437 au reprezentat urgențe de cod roșu și cod galben, ceea ce indică un număr ridicat de cazuri care au necesitat intervenție rapidă din partea echipajelor medicale. Totodată, 614 persoane au avut probleme digestive, multe dintre ele fiind probabil corelate cu excese alimentare sau consum de alimente neadecvate. Datele fac referire la intervalul cuprins între vineri dimineață, ora 08:00, și astăzi, 13 aprilie, ora 08:00”, a declarat Alis Grasu, de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), pentru FANATIK.