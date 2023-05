Val de proteste în România: Sindicatele din Sănătate se revoltă și amenință cu grevă generală

Reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” declanșează acțiunile de protest. Anunțul a fost publicat miercuri, 17 mai, pe rețelele sociale. Sindicaliștii spun că vor demara “strângerea semnăturilor pentru declanșarea grevei generale a lucrătorilor din sănătate” și “demisia în masă din contractele de gărzi a medicilor membri ‘Solidaritatea Sanitară’ începând cu data de 23 mai 2023”.

România se află în fața unui nou val de proteste

Planul publicat de membrii Consiliului de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară” indică faptul că în data de 8 iunie vor fi organizate mai multe acțiuni de protest: “Miting în Piața Victoriei între orele 11:00-12:00; Marș între Piața Victoriei și Piața Revoluției între orele 12:00-12:30; Miting Piața Revoluției între orele 12:30-13:00; Marș Piața Revoluției – Piața Constituției între orele 13:00 -13:30; Miting Piața Constituției între orele 13-30-14:30”.

Printre revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară” se numără: “1. Acceptarea propunerilor Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergenţă şi încheierea acestui contact colectiv de muncă. Acestea includ asigurarea condiţiilor de muncă decente; 2. Aplicarea proiectului de lege a salarizării stabilit cu Ministerul Sănătăţii, acesta asigurând: de sănătate, începând cu asistentele medicale; Posibilitatea unei creşteri efective şi relevante a veniturilor angajaţilor din sănătate (aceste creşteri salariale înseamnă de facto creşterea puterii de cumpărare a tuturor lucrătorilor din sănătate);

3. Aplicarea principiilor prevăzute atât de legea în vigoare cât şi de proiectul de lege a salarizării: Raportarea sporurilor pentru condiţiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA şi muncitori sanitari. Raportarea sporurilor de tură şi pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal. Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază; 4. Actualizarea valorii indemnizaţiei de hrană luând ca referinţă salariul minim în plată şi scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor; 5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate; 6. Creşterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE”.

Medicii se simt neîndreptățiți și vor soluții concrete

“Noi am tot negociat în ultima perioadă și am semnalat foarte multe lucruri, începând cu subfinanțarea cronică a celor două sisteme, continuând cu faptul că nu avem contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate și se tergiversează, în opinia noastră, nejustificat. Am spus foarte clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 40% și ceream pur și simplu să se acopere inflația. Am solicitat în nenumărate rânduri să fie aplicată legea, salarizării, care, începând cu 31 decembrie ar fi trebuit să fie aplicată în integralitate.

Și ce a umplut paharul este acest proiect de ordonanță prin care se reduc bugetele cu 10% și se blochează angajările în sistemul bugetar, inclusiv în sănătate și asistență socială. Am înțeles că cei din învățământ sunt exceptați ori în toate discuțiile pe care le-am purtat am avut răspunsuri favorabile că nu se vor bloca în sănătate și asistență socială angajările.

Am avut promisiunea că se va semna în termenul cel mai scurt, acum luni de zile, că se va semna contractul colectiv de muncă. Am avut promisiunea că voucherele de vacanță vor fi asigurate de la bugetul de stat pentru angajații din sănătate și asistență socială, așa cum se asigură pentru ceilalți bugetari, că se va insista foarte mult în așa fel încât să fie aplicată în integralitate legea salarizării. Ori toate aceste lucruri nu au fost respectate“, a afirmat Nicolae Manea, liderul sindicatului Sanitas Constanța, în cadrul unui interviu pentru

Profesorii vor intra în grevă generală

Federațiile sindicale din domeniul educației au decis să declanșeze o grevă generală începând cu data de 22 mai. Această acțiune de protest , care a fost declanșată miercuri, 17 mai, și a durat trei ore. Tot miercuri, liderul FSLI, Simion Hancescu a anunțat că negocierile cu guvernanții au eșuat. Se pare că părțile nu au ajuns la un numitor comun. Prin urmare, luni, 22 mai, va fi declanșată grevă generală, iar procesul de învățământ va fi paralizat.

„Este clar, de luni va fi grevă generală. Mesajul nostru este clar, grevă generală de luni, la ora 8.00”, a anunțat Simion Hăncescu. Liderul FSLI a mai menționat ieri că “Nu se poate face o școală adevărată cu profesori care se gândesc la ziua de mâine în permanență” , iar “4.000 de lei câştigă orice vânzător la shaormerie. Dacă nimeni nu va lua o decizie politică, cineva trebuie să îşi asume”.