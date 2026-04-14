Val de reacţii din partea suporterilor pe Fanatik împotriva „Legii 4”: „Nu ne luați și ultimele emoții, domnilor. Lăsați-ne să simțim, să trăim cele 90 de minute”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Suporterii, val de reacţii pe canalele FANATIK împotriva modificărilor pentru Legea 4

ADVERTISEMENT

Imediat după ce modificările pentru Legea 4 au fost votate în Senat, FANATIK care nu fac altceva decât să alunge fanii de la stadion şi să le îngrădească drepturile.

la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro, respectiv pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici. Şi a venit un val de mesaje de la suporterii din toată ţara, care contestă Legea 4. Aşa cum am promis, FANATIK este vocea suporterilor şi publicăm o parte dintre mesajele pe care le-am primit pe această temă.

ADVERTISEMENT

Adrian Rotaru din Craiova

„Deși nu stau în peluză la.meciurile UNIVERSITĂȚII CRAIOVA am o admirație deosebită pentru băieții din Peluza Nord care încurajează echipa. Prin modificarea acestei legii parlamentarii habarnisti nu fac altceva decât sa alunge suporterii de pe stadion și din sălile de sport pt ca aceasta lege da drum liber către abuzurile jandarmeriei.

Cred că din țările civilizate doar în România NU funcționează prezumția de nevinovăție întrucât accesul în arenele sportive poate depinde de un jandarm și nu de un judecător așa cum este normal

Pe lângă asta unde s-a mai pomenit o firma de alimentație publică să colecteze datele mele personale?! Așa că măcar în ceasul al 12 -lea parlamentarii să priceapă că sportul este pentru suporteri și nu vrem să mergem.la meciuri că la teatru.Sunt perfect de-acord să nu se arunce obiecte pirotehnice în teren ,dar domnilor uitați-va în țările civilizate (Italia, Germania, Olanda etc) ce spectacol este în tribune Așa că lăsăți sportul pt suporteri va rugăm!”, scrie Adrian Rotaru din Craiova.

ADVERTISEMENT

Eugen Neamţu din Ocna Mureş

„Bună ziua,aveți dreptate dl.Horia,trebuie să facem ceva împotriva politicienilor, își bat joc de noi, am fost în Portugalia la turneul final al Campionatului European, în tribună,se bea bere, vin, mâncare n-o fost nici o problemă. Aș vrea să fie disciplină, ordine în stadion, pedepse aspre pentru cei ce greșesc, dar pentru mine ca suporter de-o viață pe stadion. Am 61 de ani, vreau să fiu liber, să consum ce doresc și nu deranjez pe nimeni. Sunt lângă dumneavoastră în tot ce faceți pentru a salva fotbalul românesc. Suntdin Ocna Mureș, jud.Alba, locul unde s-o aprins prima nocturnă de pe stadioanele din România”, ne scrie Eugen Neamţu.

ADVERTISEMENT

Manciu Aurel Marco

„Bună ziua. Domnule Horia Ivanovici vin și eu cu o idee foarte bună pentru dumneavoastră. Să trimiteți o echipă de jurnaliști să facă video de pe stadionaele din Europa și să prezinte cum se vinde bere la greu pe stadioane, cum au restaurante, locuri de joacă pentru copiii și multe benefici suporterii. Să mai descrețim mintea românilor noștri pentru că politicienii noștri vor să ne ţină în Evul Mediu. Cum în alte țări se poate și la noi este mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Ar fi un material foarte interesant pentru că suntem în 2026 nu în comunism. Cu mult drag, Manciu Aurel Marco un fost jucător de fotbal, coleg de generație cu 3 jucători de națională în prezent”, este mesajul lui Aurel Marco Manciu.

ADVERTISEMENT

Aliss Carp

Bună ziua, Vă scriu în legătură cu proiectul legislativ de modificare a Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive (L294/2025 – Senat / PL-x 455/2025 – Camera Deputaților). Sunt suporter de peste 16 ani și particip constant la meciuri din România. În toată această perioadă, ca femeie prezentă frecvent pe stadion, nu am resimțit un nivel de nesiguranță care să justifice înăsprirea semnificativă a măsurilor propuse.

Consider că legislația actuală este deja suficient de strictă. Problema reală nu ține de lipsa reglementărilor, ci de modul în care acestea sunt aplicate. Am fost martoră, în repetate rânduri, la intervenții disproporționate ale forțelor de ordine, motiv pentru care extinderea atribuțiilor acestora ridică îngrijorări legitime privind posibile abuzuri.

ADVERTISEMENT

Proiectul de lege propune măsuri care nu vizează doar comportamentele problematice, ci afectează direct și suporterii obișnuiți. Supravegherea extinsă, colectarea de date și noile restricții riscă să creeze un climat de presiune și neîncredere, în locul unei experiențe normale și plăcute la evenimentele sportive. Există, de asemenea, riscul ca aceste măsuri să afecteze negativ atmosfera și participarea la meciuri, contribuind la degradarea unui fenomen social important.

În același timp, consider necesară o abordare echilibrată. Alte tipuri de evenimente publice — precum festivalurile sau concertele — au generat incidente mai numeroase, fără a fi supuse unor reglementări la fel de restrictive. Această diferență de tratament poate fi percepută ca disproporționată.

Având în vedere valorile asumate privind protejarea libertăților civile și prevenirea abuzurilor instituționale, vă rog respectuos:

să analizați critic acest proiect legislativ

să susțineți amendamente care protejează drepturile suporterilor

să aveți o poziție publică clară pe acest subiect

Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca vocea suporterilor obișnuiți să fie luată în considerare în procesul legislativ”, este mesajul transmis de Aliss Carp.

Iulian Resmeriţă

„Vă transmit o propunere concretă de modificare a Legii 4/2008, gândită din perspectiva suporterilor, pentru a readuce atmosfera reală pe stadioane, fără a afecta siguranța. Propunerea are la bază ideea de „spectacol organizat”, nu interdicție.

Introducerea momentelor oficiale de spectacol pe tot stadionul:

începutul meciului

marcarea golurilor

pauza

În aceste momente să fie permisă coregrafia și pirotehnica la nivelul întregului stadion.

Legalizarea pirotehnicii de spectacol, controlat:

fumigene și torțe permise

utilizare coordonată (club + organizatori galerie)

declanșare simultană, în cantități stabilite

Coregrafii pe întreg stadionul:

implicarea tuturor sectoarelor, nu doar peluzele

distribuire de materiale (cartonașe, steaguri) la intrare

procedură simplificată: notificare, nu aprobare birocratică

Organizare obligatorie:

clubul desemnează coordonatori de spectacol

colaborare directă cu liderii galeriilor

scenariu stabilit înainte de meci

Siguranță prin organizare:

reguli tehnice clare (distanțe, zone tampon)

personal pregătit pentru intervenție

fără interdicții generale

Eliminarea sancțiunilor colective:

fără închiderea stadionului

sancțiuni doar individuale, pe bază de identificare

Interdicții limitate strict la:

utilizare haotică în afara momentelor stabilite

aruncare de obiecte

violență sau comportament ilegal

Scopul este clar: stadionul să rămână un spectacol autentic, organizat și sigur, nu un spațiu steril. Dacă considerați util, această propunere poate fi dezvoltată în formă completă, juridică, pentru a fi înaintată decidenților.Mulțumesc”, este mesajul scris de Iulian Resmeriţă.

Bianca Dumitru

„Nu ne luați și ultimele emoții, domnilor… Trăim vremuri apăsătoare, pline de teamă, nesiguranță și lipsuri. Trăim într-o lume în care bucuria a devenit un lux, rară și aproape inaccesibilă. Zilele trec greu, iar speranța pare tot mai fragilă.

Fotbalul, odinioară refugiu și pasiune, a rămas pentru noi doar o amintire frumoasă, pierdută undeva în trecut. Astăzi, sportul care ne unea a devenit o umbră a ceea ce a fost. Suntem o țară care și-a pierdut strălucirea în sport. O țară în care fotbalul nu mai este rege… ci prizonier.

Prizonier al scandalurilor, al frustrării, al promisiunilor goale. Prizonier al dezamăgirilor care se repetă la nesfârșit. Prizonier al unor vorbe dure, al unor orgolii sterile. Și, paradoxal, prizonier al ideii de „performanță” — un cuvânt prea mare pentru realitatea în care trăim.

Se investesc milioane. Bani mulți, bani care se întorc în stat prin taxe și impozite. Și totuși… stadioanele sunt goale. Liniștea din tribune doare mai tare decât orice înfrângere. Dacă am aduna toți suporterii dintr-un sezon, abia dacă am umple câteva meciuri obișnuite din marile campionate ale Europei.

Vrem profit din fotbal, dar uităm esențialul: omul. Suporterul. Cel care iubește, care speră, care suferă. Cel care dă sens acestui sport. Îl alungăm. Îi tăiem drepturile. Îi răpim plăcerea. Îi oferim teamă în loc de spectacol. Îl tratăm ca pe o povară, nu ca pe sufletul fotbalului.

Dar nu… nu așa arată normalitatea. Nu mai vrem umilință. Nu mai vrem bătaie de joc. Nu mai vrem să fim ignorați. Învățați să oferiți, nu doar să luați. Învățați să sprijiniți, nu să apăsați și mai tare. Oamenii nu mai pot duce.

Și mai ales… după ce ați împins o țară întreagă spre disperare, nu ne luați și ultimele clipe de bucurie. Lăsați-ne măcar atât. Lăsați-ne să simțim. Să trăim cele 90 de minute. Să ne bucurăm, să sperăm, să fim parte din ceva viu.

Pentru că într-o țară copleșită de scumpiri, de griji și de lipsuri… fotbalul a rămas una dintre puținele noastre evadări. Nu ne-o luați și pe asta!”, este mesajul Biancăi Dumitru.

Ovi Russu

„Pentru mulți dintre noi, mersul la stadion nu este un capriciu, ci una dintre puținele bucurii reale rămase. După 8, 10, 12 sau chiar 14 ore de muncă, acele 90–100 de minute sunt poate singurul moment de liniște, de descărcare, în care uităm de toate problemele zilnice. Iar în loc să fie protejat acest spațiu, ni se ia până și acest lucru — prin controale excesive, sancțiuni disproporționate și o presiune constantă care transformă pasiunea în stres.

Consider că este necesară o dezbatere reală și urgentă pe acest subiect, cu implicarea tuturor părților: suporteri, cluburi, autorități și jurnaliști. Legea trebuie aplicată corect, țintit și echilibrat, nu folosită ca instrument de intimidare în masă.

Vă rog să aduceți în atenția publicului aceste derapaje și să susțineți o analiză obiectivă a modului în care această lege afectează fenomenul sportiv din România”, ne-a scris Russu Ovi.

Alexandru Dragancea

Buna ziua, domnule Horia Ivanovici! Sunt un mare sustinator si admirator al dumneavoastra. Vă scriu pentru a-mi exprima susținerea față de demersul inițiat privind Legea 4 și impactul acesteia asupra suporterilor din România.

Consider că respectul pentru suporteri este esențial într-o societate democratică, iar stadionul trebuie să rămână un spațiu al pasiunii, al exprimării libere și al apartenenței. Măsurile care limitează nejustificat accesul sau drepturile suporterilor riscă să afecteze nu doar atmosfera sportivă, ci și spiritul comunității.

Sunt de acord că este nevoie de ordine și siguranță, însă acestea trebuie realizate prin măsuri echilibrate, corecte și care să nu afecteze drepturile fundamentale ale celor care susțin sportul cu loialitate. Susțin această cauză și consider că este important ca vocea suporterilor să fie auzită și respectată. Sper ca autoritățile să reanalizeze aceste prevederi și să găsească soluții juste pentru toți cei implicați. Cu un deosebit respect, Dragancea Alexandru”

Cătălin Octav Negrei

„Bună ziua, Doresc să vă multumesc că dincolo de cifre vă gândiți și la suporteri, nimeni nu a făcut treaba asta până acum. Au fost doar vorbe, nicio faptă. Sper ca oameni abilitați și documentați să vină cu sugestii astfel încât să ne putem bucura cu toții de fotbal. Din punctul meu de vedere, legile sunt date de oameni fără pregătire, cu 10 clase, foști șoferi ai unor șmecheri, fapt pentru care nu putem emite mari pretenții.

Românii înainte de a merge la vot ar trebui să se intereseze puțin pe cine votează și de ce, însă din păcate și îmi pare rău să spun asta peste 70% nu au educația necesară pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Încă o dată, felicitări pentru această campanie, vă urmăresc zilnic emisiunile, inclusiv pe cele cu dl Dragomir. Vă urez succes în tot ceea ce vă propuneți! Vă mulțumesc!”, este mesajul lui Cătălin Octav Negrei.

Mihnea Gavriş

„Consider ca este cea mai penibila lege deoarece toata bucuria pe care o au cei din tribuna dar si cei din peluza este calcata in picioare. Fotbalul fara show-uri pyrotehnice si fara coregrafii cu fumigiene nu este decat un teatru in tacere. Lumea nu se mai poate bucura de spectacolul din tribuna, iar pe de alta parte jucatorii sunt mai motivati cand vad implicare din partea fanilor. Propun schimbarea completa a acestei legi. Adica ultrasii sa poate face show-uri pyrotehnice pentru ca in peluze tortele se dau celor cu experienta nu copiilor. De asemenea faza cu supravegherea fiecarui suporter este jalnic! La gol in loc sa se aprinda o torta sau sa se bucure printr-o bere vom face ca la tenis si vom aplauda. JOS FRF!!! Cea mai JALNICA FEDERATIE!!”, este mesajul lui Mihnea Gavriş.

Fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro. De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi pagina de unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie.