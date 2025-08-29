Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Val de reacţii după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Va fi infern pe ‘Marakana’!”

FCSB a aflat cele 8 adversare din grupa de Europa League. Cum au reacționat specialiștii FANATIK când au văzut ce meciuri urmează pentru campioana României.
Mihai Dragomir
29.08.2025 | 22:23
Reacții în direct după ce FCSB a aflat cu cine joacă în Europa League. Sursa Foto: Captură UEFA.

FCSB a obținut prezența în faza principală din Europa League și în acest sezon, după 5-2 la general cu Aberdeen. Tragerea la sorți din grupe a avut loc joi, 29 august, iar campioana României și-a aflat toate adversarele. Cum au reacționat specialiștii FANATIK.

Reacții tari în direct după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League

FCSB este din nou prezentă în a doua competiție valorică oferită de UEFA cluburilor din Europa. Campioana României este pregătită pentru un nou sezon plin de emoții și momente ce pot intra în istorie.

Specialiștii FANATIK au văzut adversarele formației pregătite de Elias Charalambous și au spus cum văd situația fiecărei partide. Fenerbahce, echipa cu care FCSB va juca pe teren propriu, le-a trezit amintiri lui Vivi Răchită și lui Andrei Vochin.

„I-am eliminat acum 29 de ani. A fost nebunie în Istanbul!”

„Greu cu Feyenoord acasă. Cu Dinamo Zagreb, în deplasare, foarte greu. Fenerbahce, acasă, au jucători de valoare. Cu Young Boys Berna putem, deplasare cu Basel, și acolo putem câștiga.

Și acasă cu Bologna putem, ei vin din Italia și nu își pun bază în Europa League”, a spus Adrian Ilie. „Steaua Roșie, în deplasare, infern pe ‘Marakana’! (n.r. –  Stadionul Rajko Mitic). Cu Fenerbahce, dacă le dai o peluză turcilor, va fi plină”, a spus și Vivi Răchită.

„Acum 29 de ani, Steaua a eliminat Fenerbahce”, și-a amintit Andrei Vochin. „Da, 0-0 acasă și am câștigat cu 2-1 în deplasare. A fost nebunie în Istanbul. Ciocoiu și Militaru au marcat!”, a mai spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Iată cele 8 meciuri din Europa League pentru FCSB în acest sezon:

  • FCSB – Feyenoord (urna 1)
  • Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)
  • FCSB – Fenerbahce (urna 2)
  • Steaua Roșie – FCSB (urna 2)
  • FCSB – Young Boys (urna 3)
  • Basel – FCSB (urna 3)
  • FCSB – Bologna (urna 4)
  • Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
