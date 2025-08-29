Val de reacţii după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Va fi infern pe ‘Marakana’!”

FCSB a obținut prezența în faza principală din Europa League și în acest sezon, Tragerea la sorți din grupe a avut loc joi, 29 august, iar . Cum au reacționat specialiștii FANATIK.

Reacții tari în direct după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League

FCSB este din nou prezentă în a doua competiție valorică oferită de UEFA cluburilor din Europa. Campioana României este pregătită pentru un nou sezon plin de emoții și momente ce pot intra în istorie.

Specialiștii FANATIK au văzut adversarele formației pregătite de Elias Charalambous și au spus cum văd situația fiecărei partide. Fenerbahce, echipa cu care FCSB va juca pe teren propriu, le-a trezit amintiri lui Vivi Răchită și lui Andrei Vochin.

„I-am eliminat acum 29 de ani. A fost nebunie în Istanbul!”

„Greu cu Feyenoord acasă. Cu Dinamo Zagreb, în deplasare, foarte greu. Fenerbahce, acasă, au jucători de valoare. Cu Young Boys Berna putem, deplasare cu Basel, și acolo putem câștiga.

Și acasă cu Bologna putem, ei vin din Italia și nu își pun bază în Europa League”, a spus Adrian Ilie. „Steaua Roșie, în deplasare, infern pe ‘Marakana’! (n.r. – Stadionul Rajko Mitic). Cu Fenerbahce, dacă le dai o peluză turcilor, va fi plină”, a spus și Vivi Răchită.

„Acum 29 de ani, Steaua a eliminat Fenerbahce”, și-a amintit Andrei Vochin. „Da, 0-0 acasă și am câștigat cu 2-1 în deplasare. A fost nebunie în Istanbul. Ciocoiu și Militaru au marcat!”, a mai spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Iată cele 8 meciuri din Europa League pentru FCSB în acest sezon:

FCSB – Feyenoord (urna 1)

Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)

FCSB – Fenerbahce (urna 2)

Steaua Roșie – FCSB (urna 2)

FCSB – Young Boys (urna 3)

Basel – FCSB (urna 3)

FCSB – Bologna (urna 4)

Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)