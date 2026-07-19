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Lionel Messi a izbucnit în lacrimi după ce a primit medalia de argint de la Donald Trump! Cum au reacționat fanii după prestația ștearsă a superstarului. Update

Lionel Messi a fost stelar la acest Campionat Mondial, însă în marea finală a dispărut. Superstarul Argentinei a izbuncit în lacrimi după ce a pierdut în fața Spaniei
Ciprian Păvăleanu
20.07.2026 | 01:50
Lionel Messi a izbucnit in lacrimi dupa ce a primit medalia de argint de la Donald Trump Cum au reactionat fanii dupa prestatia stearsa a superstarului Update
breaking news
Lionel Messi, în lacrimi după ce a pierdut șansa de a câștiga al doilea Campionat Mondial. Foto: @Selección Argentina in English﻿ Facebook
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Lionel Messi (39 de ani) a dezamăgit în finala Campionatului Mondial, iar magia superstarului argentinian nu a mai ieșit la suprafață. De fapt, întreaga națională condusă de Lionel Scaloni a făcut un meci slab, iar primul șut spre poartă a fost lansat în minutul 116, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria finalelor și nici în istoria participărilor Argentinei la Campionatul Mondial. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a izbucnit în lacrimi după fluierul final.

UPDATE: Lionel Messi, în lacrimi după ce a primit medalia de argint de la Donald Trump

Lionel Messi a fost vizibil dezamăgit de eșecul din finala Campionatului Mondial. Superstarul Argentinei a ratat ocazia să câștige al doilea trofeu pe cea mai mare scenă a fotbalului internațional, iar acest lucru l-a făcut să izbucnească în lacrimi.

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Emoțiile sale au fost alimentate și de faptul că întreg stadionul i-a scandat numele, imediat după ce Donald Trump i-a pus la gât medalia de argint. Starul lui Inter Miami nu s-a putut abține din lacrimi nici atunci când a privit către podium, acolo unde spaniolii își începuseră „fiesta”.

Lionel Messi a fost ținta criticilor după ce a fost „absent” la finala dintre Spania și Argentina

Spania a controlat în totalitate finala de la New Jersey, însă nimic nu indica faptul că Argentina ar putea să fie atât de slabă la capitolul ofensiv. Sud-americanii nu au avut niciun șut spre poarta lui Unai Simon timp de 116 minute, însă, în ciuda acestui fapt, au pierdut la limită, cu 1-0.

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Fanii fotbalului nu l-au iertat pe superstarul Argentinei, chiar dacă acesta a făcut un turneu final de senzație, ținând cont și de vârsta sa înaintată pentru un fotbalist: „Știe doar să plângă pe teren. A încercat să-l pârască pe Cucurella, în timp ce statisticile sale sunt dezastruoase”; „90 de minute în joc și singura fază pe care a creat-o a fost aceea când i-a zis arbitrului să-i dea roșu lui Cucurella”; „Messi a fost un intrus în acest meci, mai și cere ca alți jucători să fie eliminați”; „Unde este Infantino să te ajute acum?”, au scris unii dintre fani pe rețelele de socializare.

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Superstarul Argentinei nu a dus lipsă de apărători

Chiar dacă nu a făcut un meci bun și naționala sa a pierdut ocazia să câștige al doilea titlu mondial consecutiv, Leo Messi nu a fost criticat de adevărații săi fani, care au încercat să-i ia apărarea în fața gurilor rele: „Opriți-vă să-l mai subestimați pe acest băiat până nu se aude fluierul de final”.

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„Își va arăta adevărata față abia după minutul 60”; „Spania a controlat jocul, ce ar fi putut să facă Messi dacă echipa sa nu are posesia”, au scris unii internauți. Deși aceștia au sperat până în ultima secundă că idolul lor va scoate ceva din joben, acest lucru nu s-a mai întâmplat, la fel ca în alte meciuri, iar Spania a devenit campioana lumii la fotbal.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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