Lionel Messi a izbucnit în lacrimi după ce a primit medalia de argint de la Donald Trump! Cum au reacționat fanii după prestația ștearsă a superstarului. Update

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Lionel Messi (39 de ani) a dezamăgit în finala Campionatului Mondial, iar magia superstarului argentinian nu a mai ieșit la suprafață. De fapt, întreaga națională condusă de Lionel Scaloni a făcut un meci slab, iar primul șut spre poartă a fost lansat în minutul 116, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria finalelor și nici în istoria participărilor Argentinei la Campionatul Mondial. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a izbucnit în lacrimi după fluierul final.

Lionel Messi a fost vizibil dezamăgit de eșecul din finala Campionatului Mondial. Superstarul Argentinei a ratat ocazia să câștige al doilea trofeu pe cea mai mare scenă a fotbalului internațional, iar acest lucru l-a făcut să izbucnească în lacrimi.

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Emoțiile sale au fost alimentate și de faptul că întreg stadionul i-a scandat numele, imediat după ce Donald Trump i-a pus la gât medalia de argint. Starul lui Inter Miami nu s-a putut abține din lacrimi nici atunci când a privit către podium, acolo unde spaniolii își începuseră „fiesta”.

Lionel Messi a fost ținta criticilor după ce a fost „absent” la finala dintre Spania și Argentina

Spania a controlat în totalitate finala de la New Jersey, însă nimic nu indica faptul că Argentina ar putea să fie atât de slabă la capitolul ofensiv. Sud-americanii nu au avut niciun șut spre poarta lui Unai Simon timp de 116 minute, însă, în ciuda acestui fapt, au pierdut la limită, cu 1-0.

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Fanii fotbalului nu l-au iertat pe superstarul Argentinei, chiar dacă acesta a făcut un turneu final de senzație, ținând cont și de vârsta sa înaintată pentru un fotbalist: „Știe doar să plângă pe teren. A încercat să-l pârască pe Cucurella, în timp ce statisticile sale sunt dezastruoase”; „90 de minute în joc și singura fază pe care a creat-o a fost aceea când i-a zis arbitrului să-i dea roșu lui Cucurella”; „Messi a fost un intrus în acest meci, mai și cere ca alți jucători să fie eliminați”; „Unde este Infantino să te ajute acum?”, au scris unii dintre fani pe rețelele de socializare.

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Superstarul Argentinei nu a dus lipsă de apărători

și naționala sa a pierdut ocazia să câștige al doilea titlu mondial consecutiv, Leo Messi nu a fost criticat de adevărații săi fani, care au încercat să-i ia apărarea în fața gurilor rele: „Opriți-vă să-l mai subestimați pe acest băiat până nu se aude fluierul de final”.

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„Își va arăta adevărata față abia după minutul 60”; „Spania a controlat jocul, ce ar fi putut să facă Messi dacă echipa sa nu are posesia”, au scris unii internauți. acest lucru nu s-a mai întâmplat, la fel ca în alte meciuri, iar Spania a devenit campioana lumii la fotbal.