Val de reacții după „nebunia” lui Bergodi. „În România trebuie să fii Dan Petrescu” Dică a venit cu exemplul Gică Hagi

Remus Răureanu, Nicolae Dică și Robert Niță au fost invitații lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre subiectul Bergodi. Emisiunea poate fi văzută live pe website lunea, marțea și vinerea, de la 10:30.

Dan Petrescu, modele pentru antrenorii noi?

Dialogul a pornit de la ieșirea lui Cristiano Bergodi extrem de nervoasă la conferința de presă după meciul cu Sepsi. Antrenorul italian a intrat în contre verbale cu un jurnalist, având expresii faciale și un ton complet nepotrivit deontolgiei profesionale.

Robert Niță a spus că reacția lui Bergodi a fost mai mult o explozie a pasiunii, nu o amenințare.: „Probabil latura umană, prea mult suflet. Nu merge, trebuie să fii Dan Petrescu în România.”

, după un episod în Coreea de Sud unde a plecat după rezultate slabe. Întoarcerea în Gruia a „Bursucului“ nu este văzută de toată lumea cu ochi buni, care bifează al 4-lea mandat.

Nicolae Dică l-a dat exemplu pe Gheorghe Hagi

Nicolae Dică, antrenor și fost elev al lui Gheorghe Hagi la Viitorul Constanța, a discutat despre metodele „Regelui“. „Dicanio“ a spus că Hagi, , nu jignea, dar prin agresivitate și alte tehnici te stăpânea ca jucător ușor.

„Hagi conduce tot, jucătorii nu au unde să se ducă mai sus. Am fost acolo doi ani și jumătate, jucătorii nu au cui să se plângă. Hagi nu jignea, avea ședințe lungi. Nu fugeam, că trebuia să stăm acolo. Dacă stai 2-3 ore la o ședință..

Cât am fost acolo, nu a jignit niciun jucător. Nu le spune cu răutate, le spune că să îmbunătățească jucătorul respectiv. E mai agresiv în discuție. Poate are o reacție, dar se întoarce și vorbește cu banca“, a spus Nicolae Dică la FANATIK Superliga.

Robert Niță a făcut o completare și-a spus că dacă nu ar fi abordat aceste măsuri, n-ar fi avut rezultate: „El e antrenor. Nu avea rezultatele pe care le-a avut, dacă nu făcea asta“.

Dică a făcut apel și la amintirile sale din cariera de antrenor, spunând că nu jignește jucătorii, asemenea lui Petrescu.: „Trebuie să faci lucrurile astea. Una e să ții un discurs, dar să nu jignești. Și eu am dat cu pumnii în tablă, am dat cu ape, am făcut unele lucruri în meciuri.“.

