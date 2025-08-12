Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV: “De ce ai ajuns rezervă la Parma când anul trecut te-a vrut Inter?”

Transferul lui Dennis Man la PSV a generat un val de reacții. Cum este văzută mutarea românului în Olanda, după un sezon nu tocmai bun la Parma.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 21:04
Val de reactii dupa transferul lui Dennis Man la PSV De ce ai ajuns rezerva la Parma cand anul trecut tea vrut Inter
EXCLUSIV FANATIK
Cele mai tari reacții după transferul lui Dennis Man la PSV. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dennis Man este cea mai recentă achiziție a olandezilor de la PSV. După ce a părăsit Parma în vara acestui an, internaționalul român a semnat cu formația batavă care va evolua în Champions League. Specialiștii FANATIK au dat verdictul după mutarea răsunătoare.

ADVERTISEMENT

Reacții tari în direct după transferul lui Dennis Man la PSV

Dennis Man începe un nou capitol din cariera sa odată cu transferul la PSV. Tânărul fotbalist român lasă în spate fotbalul italian pentru cel olandez, iar la noua sa echipă va putea juca chiar și în Champions League.

Marian Aliuță consideră că transferul lui Man la PSV este o mutare foarte bună atât pentru fotbalul românesc, dar și pentru jucător în sine. Vivi Răchită a semnalat faptul că Man a trecut printr-o scădere considerabilă în ultimul an și că depinde doar de el să își revină la noua echipă.

ADVERTISEMENT

„Dennis Man este un jucător important pentru naționala României. Sezonul trecut nu a jucat foarte bine la Parma, s-a văzut și când era Cristi Chivu antrenor că nu era la randamentul dorit. Din punctul meu de vedere PSV este mult peste Parma. Deși Parma este din campionatul Italiei, PSV va juca în Champions League.

Este pe stilul lui, o echipă care atacă. Nu mai joacă la o echipă mică, unde trebuia să care pianul. Va avea alt tip de jucători, care joacă un fotbal modern. Este un câștig pentru fotbalul românesc și implicit pentru el. Are șansa lui!”, a spus Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

„A început campionatul anul trecut excelent, se vorbea de Milan, de Inter… După care a regresat!”

„E foarte greu la Eindhoven. Dennis Man a început campionatul anul trecut excelent, se vorbea de Milan, de Inter… După care a regresat. Ce se întâmplă?

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

El trebuie să se gândească, să se uite în oglindă și să se întrebe ce s-a întâmplat de a ajuns în situația asta. Acum are șansa unei noi provocări. A dat pe el 7,5 milioane de euro o echipă care nu este foarte bogată, comparativ cu celelalte din fotbalul mondial. Înseamnă că așteptările sunt foarte mari.

ADVERTISEMENT

Dacă nici acum nu ești jucătorul pe care îl așteptăm toți românii pentru echipa națională, cariera lui chiar se va duce în jos. Calitate are, dar trebuie să și-o pună în evidență. Acolo sunt alți jucători, nu ca la Parma. I-a scăzut valoarea în loc să îi crească… E la jumătate din cât a fost. Nu se compară PSV Eindhoven cu Parma…”, a spus și Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV

Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce...
Fanatik
Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK...
Fanatik
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’”
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu...
Fanatik
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu Aberdeen din play-off. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Războiul continuă! Victor Angelescu nu îl iartă pe Gino Iorgulescu: 'E plătit de...
iamsport.ro
Războiul continuă! Victor Angelescu nu îl iartă pe Gino Iorgulescu: 'E plătit de noi și ia o sumă frumoasă. Nu mai apărea în ultimii 2 ani'
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Digisport.ro
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!