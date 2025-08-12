Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV: “De ce ai ajuns rezervă la Parma când anul trecut te-a vrut Inter?”

După ce , internaționalul român a semnat cu formația batavă care va evolua în Champions League. Specialiștii FANATIK au dat verdictul după mutarea răsunătoare.

Reacții tari în direct după transferul lui Dennis Man la PSV

Dennis Man începe un nou capitol din cariera sa odată cu transferul la PSV. Tânărul fotbalist român lasă în spate fotbalul italian pentru cel olandez, iar la noua sa echipă va putea juca chiar și în Champions League.

Marian Aliuță consideră că transferul lui Man la PSV este o mutare foarte bună atât pentru fotbalul românesc, dar și pentru jucător în sine. Vivi Răchită a semnalat faptul că Man a trecut printr-o scădere considerabilă în ultimul an și că depinde doar de el să își revină la noua echipă.

„Dennis Man este un jucător important pentru naționala României. Sezonul trecut nu a jucat foarte bine la Parma, s-a văzut și când era Cristi Chivu antrenor că nu era la randamentul dorit. Din punctul meu de vedere PSV este mult peste Parma. Deși Parma este din campionatul Italiei, PSV va juca în Champions League.

Este pe stilul lui, o echipă care atacă. Nu mai joacă la o echipă mică, unde trebuia să care pianul. Va avea alt tip de jucători, care joacă un fotbal modern. Este un câștig pentru fotbalul românesc și implicit pentru el. Are șansa lui!”, a spus Marian Aliuță.

„A început campionatul anul trecut excelent, se vorbea de Milan, de Inter… După care a regresat!”

„E foarte greu la Eindhoven. Dennis Man a început campionatul anul trecut excelent, se vorbea de Milan, de Inter… După care a regresat. Ce se întâmplă?

El trebuie să se gândească, să se uite în oglindă și să se întrebe ce s-a întâmplat de a ajuns în situația asta. Acum are șansa unei noi provocări. A dat pe el 7,5 milioane de euro o echipă care nu este foarte bogată, comparativ cu celelalte din fotbalul mondial. Înseamnă că așteptările sunt foarte mari.

Dacă nici acum nu ești jucătorul pe care îl așteptăm toți românii pentru echipa națională, cariera lui chiar se va duce în jos. Calitate are, dar trebuie să și-o pună în evidență. Acolo sunt alți jucători, nu ca la Parma. I-a scăzut valoarea în loc să îi crească… E la jumătate din cât a fost. Nu se compară PSV Eindhoven cu Parma…”, a spus și Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.