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Val de reacții dure după ce Ștefan Bănică a apărut în platoul Antena la startul Campionatului Mondial: „Mai lipsesc Fuego și Ioniță de la Clejani”

Fanii fotbalului au reacționat după ce Ștefan Bănică a fost prezent în platoul Antena înainte de Mexic - Africa de Sud. Ce i-a nemulțumit pe suporteri.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 13:32
Val de reactii dure dupa ce Stefan Banica a aparut in platoul Antena la startul Campionatului Mondial Mai lipsesc Fuego si Ionita de la Clejani
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Val de reacții după ce Ștefan Bănică a apărut în platoul Antena înainte de Mexic - Africa de Sud. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a început, astfel că fanii se vor putea bucura preț de peste o lună de fotbal la cel mai înalt nivel. Festivitatea de deschidere a fost una superbă, artiști cunoscuți precum J Balvin și Shakira animând atmosfera de pe stadionul Azteca. Totuși, la scurt timp după spectacol fanii au fost luați prin surprindere.

Val de reacții după ce Ștefan Bănică a apărut în platoul Antena

Mai exact, în platoul destinat analizei pentru meciul dintre Mexic și Africa de Sud și-au făcut apariția și personaje care nu fac parte din fenomen. Moderatorul Dan Pavel i-a avut ca invitați pe artistul Ștefan Bănică Jr. și pe jurnalista Olivia Păunescu, însă doar Bogdan Stelea și Florin Răducioiu practicaseră fotbal la nivel înalt.

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Cum fanii au fost luați prin surprindere, aceștia au reacționat pe rețelele de socializare, la poza postată de Olivia Păunescu. Prezența lui Ștefan Bănică Jr. a fost cea mai criticată, printre comentarii fiind: „Ștefan Bănică nu mai are ce mânca? Îi dăm noi, dar să stea acasă”, „Ștefan Bănică nu are nicio legătură cu a fi moderator. E pe lângă subiect mai tot timpul. Răducioiu e cel mai bun dintre voi! Lăsați-l pe el să vorbească, ceilalți puneți doar întrebări, nu vă mai dați cu părerea”.

„Lasă ca l-au pregătit înainte. I-au explicat regula offside-ului”, „Mai lipsesc Fuego și Ioniță de la Clejani”, „Bănică a fost chemat să vorbească de coregrafia dansurilor de la deschidere” sau „Mediocritate absolută”, au fost alte comentarii tăioase ale iubitorilor de fotbal.

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Pe lângă zecile de comentarii răutăcioase s-au găsit și persoane care să aprecieze mixul dintre divertisment și analiză sportivă. La postare au fost atașate și următoarele texte de susținere: „Felicitări, sunteți minunați!” sau „Foarte bună emisiunea, o să vă mai urmăresc”.

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De ce a fost adus, de fapt, Ștefan Bănică în platou

Dacă în anii precedenți Campionatul Mondial a fost transmis de TVR, de această dată drepturile de televizare au fost achiziționate de către Antena 1. Trustul a plătit o sumă imensă: 20 de milioane de euro, pentru a putea difuza fiecare meci atât pe postul TV, cât și pe platforma de streaming Antena Play. Meciul dintre Mexic și Africa de Sud a fost, conform așteptărilor, lider de audiență pe piață.

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Postul TV Antena 1 nu este cunoscut neapărat pentru partea sportivă, astfel că persoane precum Ștefan Bănică Jr. se pliază pentru publicul general al canalului. Conducătorii Antenei 1 au stabilit să nu devieze complet de la profilul postului, astfel că vor încerca să îmbine foarte bine partea de analiză sportivă, iar în acest caz sunt aduși Bogdan Stelea și Florin Răducioiu, cu vedete ale programelor de succes.

De menționat este faptul că Ștefan Bănică Jr. nu este chiar departe de „fenomen”. Artistul este fan Dinamo și merge deseori la meciurile disputate de formația din Ștefan cel Mare. Pe lângă asta, Bănică este autorul celebrului imn „Suntem câini până la moarte-adevărați”, semn că fotbalul este prezent în viața sa.

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Un alt exemplu de îmbinare al stilurilor se aplică și la emisiunea dedicată turneului: „Fiertzi pe Mondial”. În noua producție vor fi prezenți Gabi Tamaș și Dan Alexa, iar lângă foștii fotbaliști, tot pentru divertisment, au fost cooptați și Răzvan Simion, Dani Oțil, Florin Ristei și Cătălin Rizea.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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