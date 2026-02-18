Val de reacții negative, după ce bucureștenii au fost treziți din somn la 4 dimineața: mesajul RO-Alert, motiv de revoltă. „Au sărit și copiii în sus de frică”

ADVERTISEMENT

Bucureștenii s-au trezit cu noaptea în cap în urma mesajelor RO-Alert transmise. Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de cod roșu de ninsori abundente pentru București și Ilfov, chiar dacă era deja în vigoare un cod portocaliu. Oamenii au reacționat pe rețelele de socializare, iar fostul primar al Sectorului 2 a susținut că autoritățile au făcut exces de zel.

Mesajele RO-Alert care i-a trezit pe bucureșteni

Noaptea de marți spre miercuri, 18 februarie, nu a fost una tocmai liniștită pentru locuitorii din București. Telefoanele au început să sune la ora 4.20, atunci când reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au emis un mesaj RO-Alert în urma avertizării de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Între timp, pentru Capitală este valabil joi, 19 februarie, ora 10.00.

„Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04.20-08.20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”, se arată în avertizarea RO-Alert trimisă de ISU.

De asemenea, în jurul orei 6 dimineața , a fost emis un alt mesaj RO-Alert ce anunța faptul că un drum a fost blocat din cauza ninsorilor: „Trafic rutier blocat din cauza căderilor de zăpadă, sensul de mers Pitești – București. Ocoliți zona și căutați rute alternative sau evitați deplasările dacă nu sunt urgente”.

„E exces de zel”

În acest context, rețelele de socializare s-au umplut de reacții negative pe această temă. Și fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a criticat modul în care autoritățile au anunțat faptul că . Acesta susține că a fost un „exces de zel” din partea ISU.

„Cred că a fost o greșeală de calibrare a celor cu Ro-Alert. Acum, sigur, dacă se întâmplă ceva la modul serios, care să pună nu viețile oamenilor, să nu spun asta, dar să fie un pericol real la adresa cetățenilor, da, poate ar trebui dat acest Ro-Alert, dar faptul că ninge nu are cum să fie ceva care să pună viața în pericol sau să aducă vreun pericol serios pentru cei care dorm. A fost o eroare din partea celor de la Ro-Alert că au dat această alertă. Câteodată, cred că trebuie să reanalizeze ce se transmite pe aceste mesaje și cum se transmit. E exces de zel, aș putea spune”, a declarat Radu Mihaiu pentru .

În același timp, fostul edil a menționat faptul că în timpul mandatului său nu a avut parte de astfel de ninsori, însă a precizat că se dau sume consistente pentru deszăpezire, iar treaba nu este făcută corect.

„Se plătesc bani serioși pentru deszăpezire și iată, atunci când a fost nevoie, cam pe nicăieri nu a fost făcută o deszăpezire corectă, asta deși se plătesc taxe de așteptare foarte mari, în așa fel încât operatorii să fie gata să deszăpezească atunci când e nevoie. Iată că e nevoie și taxele astea de așteptare sunt prea mari. E clar că trebuie să refacem felul în care vedem deszăpezirea, e clar că trebuie prioritizate mijloacele de transport în comun. Pe de altă parte, este foarte clar că oamenii se pot descurca relativ OK și circulând ceva mai puțin cu mașina personală”, a mai adăugat Radu Mihaiu pentru sursa menționată.

Val de reacții negative pe rețelele de socializare

În același timp, oamenii nu au rămas indiferenți și au reacționat pe rețelele de socializare, exprimându-și nemulțumirea față de mesajul RO-Alert de la ora 4.20, care anunța cod roșu de ninsori, în condiițile în care era deja în vigoare, de la ANM, un cod portocaliu pentru acest fenomen.

„Au sărit și copiii în sus de frică. Și în câte case nu s-o fi instaurat frica din cauza asta? Băi, dacă dormi, că ninge că nu ninge, tot aia e. Captura e de la RO-Alert-ul de la 6, că pe ala de la 4 nici nu l-am citit. M-am dus să calmez copiii și l-am închis în secunda doi. Apoi, evident, că m-am pus la somn înapoi. Ce strategie e asta să panichezi oamenii la 4 dimineața?”, a scris cineva într-o postare pe Facebook.

De asemenea, oamenii s-au revoltat și din cauza faptului că nu sunt mulțumiți de cum acționează firmele de deszăpezire în oraș: „Auziți, dar ăia cu deszăpezirea de la primărie nu au auzit RO-Alert-ul de la ora patru dimineața?”, scris un alt internaut. „Atunci s-or fi trezit din somn. Eu am dezactivat acel mesaj”, i-a răspuns altcineva.

Românii fac haz de necaz pe Facebook

„La București ca în vârf de munte. RO-Alert ne-a trezit pe noi la 4 dimineața, oare nu trebuia să-i trezească pe cei care trebuie să deszăpezească orașul?”, se arată într-o altă postare.

Oamenii au făcut ironii cu privire la modul în care autoritățile au anunțat că ninge: „La 4.10 a.m., în zi de vacanță, ca să nu fiu luat pe nepregătite de iarnă, precum autoritățile, primesc mesaj RO-Alert că într-un minut, 60 de secunde, la 4.20 de fix, începe furtuna de ninsoare. Mi se recomandă să evit utilizarea automobilului, deși singura mașină cu care m-am plimbat e mașina de spălat, care, în ultima vreme scoate zgomote ciudate și o ia la sănătoasa prin casă la centrifugare.

La 4.20 priveam buimac pe fereastră fulgii mari, albi, sub lupa becului galben al stâlpului de iluminat stradal, neînțelegând ce mi se cere să fac. Un porumbel zgribulit se adăpostise pe pervazul exterior al ferestrei camerei mele. Probabil primise și el RO-Alert-ul salvator de la autorități…”, se arată într-o altă postare.

Cum au răspuns autoritățile

Purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat motivul pentru care a fost emis acel mesaj RO-Alert de la 4.20 de dimineață. Acesta susține că alerta este utilă pentru cei care pleacă devreme la muncă, precum șoferii de STB, care nu trebuie luați pe nepregătite, conform .

„Motivul principal este caraterizat de gravitatea unui cod roșu care a fost prognozat a se manifesta la nivelul municipiului București și a județului Ilfov. Mai mult decât atât, există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru… vă dau exemplu: șoferii de la STB pleacă din case la ora 03.00, la ora 02.00 dimineața, se deplasează către muncă. Ăsta-i un aspect”, a explicat Bogdan Toma pentru sursa citată.

În același timp, el a menționat faptul că s-a transmis mesajul la momentul în care a fost primită și avertizarea din partea ANM, „ așa cum se face de fiecare dată, ținând cont și de faptul că populația trebuie să fie avertizată”. De asemenea, el subliniază că putem vedea cu toții cum ninge în fața blocului, însă nu știm și care este strarea drumurilor.

„Astfel a fost trimis mesajul acesta pentru informarea promptă a populației ca să știe și să fie informată cu privire la măsurile de autoprotecție pe care trebuie să le ia. Putem vedea că ninge în fața blocului, dar nu știm cum e starea drumurilor și în momentul în care autoritățile emit un mesaj RO-Alert înseamnă că situația este una destul de gravă, mai ales având în vedere codul roșu emis de cei de la ANM”, a mai explicat maiorul Bogdan Toma.