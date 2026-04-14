Val de reacții pozitive în rândul fanilor Craiovei după dezastrul de la Cluj. Oltenii continuă să viseze la titlu: „Pierdurăm o luptă, nu și războiul!“

Eșecul drastic suferit de Universitatea Craiova, scor 0-4 în fața Universității Cluj, a provocat o avalanșă de reacții în mediul online. În ciuda proporțiilor scorului, discursul suporterilor nu este unul unitar: dacă o parte importantă a fanilor continuă să creadă în șansele la titlu și transmite mesaje de susținere, alții au reacționat dur, considerând prestația echipei ca fiind una inacceptabilă.

Suporterii Craiovei nu abandonează lupta. Mii de mesaje de susținere pentru alb-albaștri: „Nu s-a terminat nimic!“

Surprinzător pentru un astfel de rezultat, numeroși suporteri ai Craiovei au ales să privească dincolo de eșecul de la Cluj și să se concentreze pe finalul de sezon. Ideea principală care se desprinde din reacțiile lor este că lupta pentru titlu rămâne deschisă.

„Șase meciuri rămase. Nu s-a terminat nimic încă! Hai, Știința!“, este unul dintre mesajele care exprimă cel mai clar această stare de spirit. În același registru se înscrie și reacția „Fruntea sus, băieți! Pierdurăm o luptă, nu și războiul!!!“, semn că suporterii văd înfrângerea ca pe un accident, nu ca pe un moment decisiv.

Optimismul este alimentat și de diferența mică din clasament. „Hai, Craiova! Suntem alături de voi! Nu renunțați, nu acum! Sunt doar trei puncte! Putem revenii!“ transmite unul dintre fani, în timp ce altul merge chiar mai departe cu încrederea: „Oricum, nimic nu e pierdut și o să ne bucurăm la sfârșitul sezonului, sunt sigur de asta! Haideți pe ei!“.

Există și suporteri care încearcă să explice eșecul prin context. Accidentările, suspendările și lipsa de șansă sunt invocate direct: „Cât ghinion avem noi și cât noroc au avut cei de la U Cluj! (…) la noi nu intră mingea, în timp ce la ei primul șut este primul gol“, înainte de un nou apel la mobilizare: „Capul sus și toți la meci cu Rapidul!“. Un alt mesaj evidențiază nevoia de unitate într-un moment dificil: „Nimic nu este pierdut sau câștigat. Acesta este momentul în care trebuie să ne încurajăm echipa și nu să înjurăm jucătorii sau antrenorii. Ținem cu echipa noastră și la bine și la rău!“

Nu au lipsit, totuși, nici criticile după umilința de la Cluj: „Mi-e jenă!“

Pe de altă parte, dimensiunea scorului a generat și un val de nemulțumire în rândul suporterilor, care nu au trecut cu vederea prestația echipei într-un meci atât de important.

„Un singur cuvânt – RUȘINE”, este una dintre cele mai tranșante reacții, în timp ce un alt fan a caracterizat simplu prestația drept „Umilință… inadmisibil!”.

Criticile vizează în special atitudinea jucătorilor și modul în care a fost abordată partida: „Să tratezi în acest hal un meci atât de important arată multe! Mi-e jenă să mai zic ceva…“, un mesaj care reflectă dezamăgirea profundă a unei părți a suporterilor.

Cum s-au schimbat calculele la titlu după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Dacă Universitatea Craiova era văzută de mai toată lumea cu prima șansă la câștigarea titlului în acest sezon, datorită jocului prestat în sezonul regulat și mai ales a valorii lotului, lucrurile s-au schimbat semnificativ după înfrângerea categorică de la Cluj.

cu 3 puncte peste formația pregătită de Filipe Coelho și au devenit acum favoriți să câștige pentru prima dată în istorie titlul. Totul depinde de ce vor face în ultimele 6 jocuri, fără să îi intereseze de rezultatele adversarelor.

, deoarece oltenii sunt în continuare la mâna lor. Dacă vor câștiga toate jocurile până la final, ”juveții” se vor încorona campioni deoarece vor fi cel puțin la egalitate cu U Cluj, iar primul criteriu de departajare, daca nu există rotunjire, e numărul de puncte obținute în sezonul regulat. Iar ”alb-albaștrii” au intrat cu cele mai multe puncte în play-off.

Cum arată programul celor două până la finalul sezonului

În continuare lupta la titlu pare deschisă, U Cluj și Universitatea Craiova păstrând fiecare șansele ei. Rămâne de văzut dacă formația lui Cristiano Bergodi va putea menține strocul ridicat din play-off sau oltenii vor avea puterea să răstoarne această situație.

O componentă importantă o reprezintă și programul jocurilor pentru cele două formații până la finalul sezonului, cu amendamentul că ambele vor juca în deplasare și în semifinalele Cupei României.

Program U Cluj

Dinamo – U Cluj (18 aprilie, etapa a 5-a)

FC Argeș – U Cluj (21 aprilie, semifinalele Cupei României)

CFR Cluj – U Cluj (25 aprilie, etapa a 6-a)

U Cluj – FC Argeș (2 mai, etapa a 7-a)

U Cluj – Rapid (9 mai, etapa a 8-a)

Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)

U Cluj – Dinamo (23 mai, etapa a 10-a)

Program Universitatea Craiova