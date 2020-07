Val de tsunami la CFR Cluj! Mutu e pregătit de Neluțu Varga să-l înlocuiască pe Dan Petrescu, pus sub presiune înainte de FCSB. “Am o relaţie bună cu patronul echipei.” Exclusiv

La CFR Cluj se anunță un adevărat tsunami dacă echipa campioană nu câștigă titlul şi în acest sezon. Deşi la un moment dat părea neverosimil, între Dan Petrescu, tehnicianul aureolat cu atâtea triumfuri, și conducerea clubului se adâncește falia, iar patronul Neluțu Varga pare decis să îl dea afară pe “cel mai bun antrenor din istoria CFR-ului” dacă obiectivul major nu va fi atins.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Planul secret al lui Neluțu Varga a fost aflat de FANATIK, iar finanţatorul clujenilor îl vrea în locul lui Dan Petrescu pe nimeni altul decât… Adrian Mutu, selecționerul naționalei de tineret, cel care nici nu a apucat să debuteze pe banca “tricolorilor mici” din cauza pandemiei.

Și s-ar putea să nici n-o facă, deoarece noul sezon e posibil să înceapă cu Mutu pe banca celor de la CFR Cluj. FANATIK a aflat, în exclusivitate, că Adi Mutu, prezent la meciul CFR – Gaz Metan 2-0, şi care în ultima vreme a devenit “de-al casei” pe stadionul din Gruia, s-a întâlnit cu patronul Neluțu Varga cu care a avut o lungă discuție pe tema viitorului său. Patronul campioanei i-ar fi promis “Briliantului” că va fi următorul A1 al grupării clujene, mişcare care s-ar putea întâmpla dacă Petrescu clachează în ultimele trei etape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a vrut să țină secrete negocierele cu Adi Mutu înainte de “finala” cu FCSB!

Neluţu Varga a vrut să țină secrete aceste negocieri, mai ales că echipa sa este în continuare în lupta pentru titlu și sâmbătă are un meci vital cu FCSB, la București. În actualul context, presiunea pe Dan Petrescu a devenit imensă, fostul mare internaţional având doar varianta victoriei cu trupa lui Gigi Becali.

Ruptura dintre Dan Petrescu și şefi s-a mărit în ultimul timp, chiar conducătorul din umbră al CFR-ului, Marian Copilu, fiind de acord cu tratativele Neluţu Varga – Mutu. Este foarte posibil ca “Bursucul” să plece de la CFR Cluj dacă nu va reușit să îndeplinească obiectivul: câștigarea titlului de campioană!

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a recunoscut ruptura în conferință: “Dacă clubul nu mă mai vrea, ce să faci?!”

Din sursele FANATIK, am aflat că Petrescu ar fi auzit cu o ureche că i se pregăteşte ceva! Altfel nu se explică de ce Dan Petrescu a alimentat acest conflict la conferința de presă dinaintea meciului cu FCSB:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Eu mai am doi ani de contract, vreau să continui, să îmi duc munca mai departe. Să ajung în grupele Europa League. Am la recorduri, dacă vi le spun, vă speriați! Dacă lumea nu mă mai vrea, atunci ce să faci?! Dacă clubul nu mă mai doreşte, ce să faci? Acum să vedem și ce vrea clubul”, a fost mesajul cu tâlc al lui “Grande” Petrescu.

Înainte de reluarea campionatului, CFR Cluj era marea favorită la câștigarea titlului, însă jocul formaţie nu a mai fost același după criza coronavirusului. Ardelenii au câștigat cu mult noroc meciul cu FCSB, scor 1-0, iar Dan Petrescu nu s-a ferit să își critice jucătorii:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sunt foarte nemulțumit de acest meci. Doar de rezultat sunt mulțumit… Dacă nu era Arlauskis pierdeam cu 5-3 sau 5-2. Toți jucătorii au fost sub nivel. Sunt nemulțumit de toți, chiar și de mine, poate nu am pregătit cum trebuie meciul. La cum am jucat azi, pierdem șapte meciuri la rând. De când sunt eu antrenor la CFR, nu am văzut echipa asta așa slabă”, a tunat atunci SuperDan.

Tensiuni după înfrângerea de la Craiova: “Au fost și alte probleme. Nu vreau să zic mai multe…”

Chiar dacă victoria cu FC Botoșani a mai calmat spiritele, a venit înfrângerea dureroasă cu U Craiova și, apoi, egalul cu Astra care au dus CFR Cluj pe locul doi. Iar după aceste eşecuri, clinciurile dintre Dan Petrescu și conducerea clubului au devenit publice, “Bursucul” vorbind și în presă de anumite probleme.

ADVERTISEMENT

Imediat după meciul pierdut cu Universitatea Craiova, 2-3, Dan Petrescu s-a plâns public de scurtcircuitele de la club, lucru care l-a înfuriat pe Neluțu Varga: “Au fost probleme înaintea acestui meci și mai sunt probleme! A fost o săptămână agitată. Sunt mulți jucători care nu joacă din cauza regulii acesteia, U21, sunt puţin supărați. Au mai fost și alte probleme, dar nu vreau să zic mai multe”, a fost ieşirea lui SuperDan care a agitat apele la Cluj.

Greu de demis?

Dan Petrescu are un as în mânecă! Dacă va fi dat afară, “Bursucul” va avea de încasat o avere: ”Nu mă interesează pe mine Dan Petrescu, e problema lor. Știu că el nu poate fi schimbat, are clauză de 2.500.000 de euro dacă-l schimbă”, a dezvăluit Gigi Becali în urmă cu câteva zile la ProX.

ADVERTISEMENT

Astfel, dacă șefii vor să îl îndepărteze achită 2,5 milioane de euro sau dacă Dan Petrescu vrea el să părăsească clubul înainte de încheierea contractului, atunci va fi obligat el să scoată din buzunar imensa sumă. Asta, bineînțeles, dacă nu ajung la o înțelegere amiabilă.

Adrian Mutu, numit selecționer al naționalei de tineret pe 15 ianuarie

Posibilul înlocuitor al lui Dan Petrescu la CFR Cluj nu este liber de contract! Adi Mutu a semnat la jumătatea lunii ianuarie o înţelegere cu FRF pentru a pregăti echipa națională de tineret în campania pentru Campionatul European. Din cauza pandemiei, debutul “Briliantului” pe banca “tricolorilor mici” s-a amânat până în toamnă.

Adrian Mutu are drept obiectiv calificarea echipei naționale la Campionatul European, însă o ofertă de la campioana României ar putea fi greu de refuzat pentru un tânăr tehnician.

Reacţia lui Adi Mutu: “Am o relaţie bună cu Neluţu Varga. Mă doreşte la CFR? Nu ştiu ce e în mintea fiecărui patron. Eu mâ gândesc la naţionala U21!”

FANATIK a luat legătura cu Adrian Mutu, cu privire la subiectul CFR Cluj.

-Salut, Adi. Avem o informaţie că eşti dorit insistent de Neluţu Varga la CFR Cluj.

Aşa…

-Ai fost şi la meciul CFR-Gaz Metan.

(zâmbeşte) Am fost la meci, da, e adevărat, pentru că trebuie să merg la meciuri, nu neapărat pentru asta.. Dar nu ştiu ce e în mintea fiecărui patron… Ce pot să spun este că eu sunt antrenorul echipei naţionale de tineret şi nu ştiu nimic personal de povestea asta cu CFR.

-Dar aţi discutat?

Nu, n-am discutat. Doar ce am citit, auzit prin presă de treaba asta…

-În ce relaţii eşti cu Neluţu Varga?

Îl cunosc, avem o relaţie bună. Am cu toată lumea, nu doar cu Neluţu Varga.

-Şi n-aţi vorbit nimic, nimic, la meci?

Nu, sunt antrenorul naţionalei U21, nici n-am început treaba (râde). Nu cred că se pune problema, CFR are un antrenor pe măsură, foarte bun.

-Dar ai lua în calcul acum, din postura de selecţioner U21, să preiei CFR Cluj?

Sincer, e aiurea să mă gândesc la asta… Sunt la naţională şi trebuie să mă gândesc la meciurile echipei de tineret.

“Briliantul” câştigă doar 3000 de euro pe lună la tineret!

Adi Mutu a început cariera de antrenor în anul 2018, când a preluat FC Voluntari. A fost un mandat dificil pentru fostul „decar” al naționalei, care a reușit, totuși, să își îndeplinească obiectivul și să mențină echipa în Liga 1 după un baraj cu Chindia Târgovişte.

A plecat apoi în Emiratele Arabe Unite pentru a pregăti formația de tineret a celor de la Al Wahda, spunând că pentru el este o experiență de învățare și de perfecționare. De la începutul anului, Mutu este selecționerul naționalei de tineret. El are un salariu modic, câştigând doar 3000 de euro lunar!