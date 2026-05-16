Valentin Ceaușescu a trimis mascații la ușa fotbalistului la ora 6 dimineața: „Ne-au luat Cupa! A venit supărat la antrenament”

Cupa României nu a însemnat întotdeauna finale decise pe terenul de fotbal. Ediția din 1987/1988 a rămas în istorie prin intervenția lui Valentin Ceaușescu. Ce s-a întâmplat cu trofeul.
Mihai Dragomir
16.05.2026 | 07:30
Cupa României din acest sezon a fost cucerită de Universitatea Craiova în urma loviturilor de departajare contra lui U Cluj. Specialiștii FANATIK și-au amintit însă de una dintre cele mai controversate finale ale competiției, anume cea din sezonul 1987/1988. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cum s-a implicat Valentin Ceaușescu și care a fost deznodământul final.

Finala de Cupă a României unde a intervenit Valentin Ceaușescu

Cupa României din acest an, a cărei finală s-a jucat la Sibiu pe 13 mai, a fost adjudecată de Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus acolo cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare, după 0-0 la finalul celor 120 de minute. Specialiștii FANATIK au rememorat o finală de Cupă atipică, al cărei trofeu a fost „plimbat” între Dinamo și Steaua.

Cel care a povestit totul în direct la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ a fost Dănuț Lupu, jucător al „câinilor” în ultimul act al Cupei din sezonul 1987/1988. „Eu am două sau trei Cupe. N-am dormit niciodată cu trofeul. În 1988 am luat-o noi, Dinamo. A luat-o Ioan Varga acasă și dimineață, pe la 6:00, s-a trezit cu niște pumni și picioare în ușă… trimiși de domnul Valentin, care i-au luat Cupa de acasă. În 1988, când a ieșit Steaua de pe teren. Varga luase Cupa acasă să vină a doua zi cu ea pe stadion.

La 6 dimineața au venit mascații să îi bată la ușă. A fost 1-1 și a ieșit Steaua de pe teren, de pe Stadionul 23 August. Am primit-o frumos pe teren, petrecere… Îți dai seama câte telefoane au dat ca să afle unde era Cupa. După Revoluție ne-au dat Cupa, că nu mai era trecută la noi, dar am renunțat la ea”, a spus Dănuț Lupu, completat ulterior de Marius Mitran. „Decenii mai târziu s-a constatat că golul marcat de Balint a fost din offside. Am analizat cu un soft, după Revoluție. A fost 1-0 pentru Steaua, a egalat apoi Răducioiu în minutul 88. Balint a marcat la ultimul atac al Stelei, iar George Ionescu, care era la tușă, a semnalat offside”.

Arbitrul tușier, suspectat că ținea cu Dinamo

În cadrul emisiunii „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit de asemenea despre finala numită mai sus, dezvăluind un detaliu important legat de arbitrul tușier, Geroge Ionescu.„Spre finalul meciului, Balint scapă singur spre poartă și înscrie, însă arbitrul de margine, George Ionescu, ridică târziu fanionul, semnalizând offside. George Ionescu era considerat dinamovist!

Există și o poveste relatată de Iovan în cartea mea. Iovan, care era de la Reșița, voia să ajungă la Steaua și era așteptat în gară de o mașină. S-a urcat în ea crezând că merge la Steaua, dar s-a trezit la Dinamo. Cel care conducea mașina era chiar George Ionescu”.

  • 45.000 de spectatori au fost la finala Cupei României din 1988
  • 1-2 fusese scorul înregistrat la final pe tabelă în acel Dinamo – Steaua 
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
