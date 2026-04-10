Valentin Ceaușescu, apariție rară la parastasul pentru Mircea Lucescu. Foștii elevi ai tehnicianului au stat toți la o masă. Foto

Cu aparții foarte rare în public, Valentin Ceaușescu surprins când și-a făcut apariția la restaurantul unde a avut loc parastasul lui Mircea Lucescu. El a venit pentru a prezenta omagiile sale familiei marelui tehnician, chiar dacă pe vremuri cei doi au fost adversari, unul reprezentând Steaua, iar celălalt fiind jucător și apoi antrenor la rivala Dinamo.

Valentin Ceaușescu a venit la parastasul lui Mircea Lucescu

După ce s-a încheiat, o parte dintre cei prezenți s-au urcat în mașini și au mers la restaurantul unde s-a ținut masa de pomenire în amintirea legendarului antrenor Mircea Lucescu.

Ioan Andone, elevul și bunul prieten al lui ”Il Luce”, a făcut o postare în mediul online de la acest moment. ”O zi ce ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va fi parte mereu din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris el, pe contul de Facebook.

Fostul fundaș a urcat și câteva fotografii de la parastas. Într-una dintre ele apare alături de Valentin Ceaușescu, iar în alta este la masă împreună cu Gică Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic și Dorion Mateuț, cu toții foști jucători crescuți de Mircea Lucescu.

Unde s-a rupt relația dintre Valentin Ceaușescu și Mircea Lucescu

În cadrul unei ediții a emisiunii ”Oldies but Goldies”, desfășurată la începutul acestui an, Andrei Vochin a dezvăluit că după ce antrenorul s-a propus la Steaua, iar mezinul familiei aflate la conducerea României în acel moment l-a refuzat.

”A avut niște relații foarte bune până la un anumit moment dat. Adică până la momentul meciul ăla cu Austria, când Lucescu a fost dat afară de pe bancă și pus Jenei, pentru că Mircea Lucescu consideră că Valentin a avut ceva de spus la momentul respectiv.

A spus că în 1985, relația dintre el și Mircea Lucescu era foarte bună, jucau fotbal pe Ghencea miercurea, Lucescu era selecționer, mergea la antrenamente, a fost și în avionul de Sevilla, Mircea Lucescu, și în vestiar la Sevilla.

Ei bine, și jucând fotbal acolo, la un moment dat, Mircea Lucescu ar fi spus că el n-ar avea nimic împotrivă să antreneze Steaua. Adică, practic, cumva a fost ca un fel de propunere la un moment dat. Și el mi-a spus că, așa cum l-a refuzat pe Hagi în 1986, așa l-a refuzat și pe Mircea Lucescu. Pentru că Hagi și el a fost refuzat să vină la Steaua în 86!”, a povestit Vochin.