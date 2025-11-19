Valentin Ceaușescu, prima apariție publică după ce boala i-a recidivat! Fiul fostului dictator a stat de vorbă minute în șir cu milionarul din România

ADVERTISEMENT

Valentin Ceaușescu nu a putut lipsi de la evenimentul de lansare al documentarului despre viața lui Ladislau Boloni. Ajuns la 77 de ani, omul din spatele glorioasei echipe Steaua a rămas singurul fiu al soților Nicolae și Elena Ceaușescu, care mai este încă în viață. Este prima sa apariție publică de când boala sa extrem de gravă a recidivat.

Cum s-a prezentat Valentin Ceaușescu la lansarea documentarului lui Boloni

Valentin Ceaușescu este cunoscut drept unul dintre oamenii principali din spatele echipei Steaua din anii ’80, ce a culminat, ca performanță, cu câștigarea Cupei Campionilor Europeni. El nu a putut lipsi la o zi extrem de importantă din viața unuia dintre jucătorii-cheie ai acelei generații: Ladislau Boloni.

Fostul internațional român își lansează filmul despre viața sa la București, iar Valentin Ceaușescu a fost unul dintre invitații săi. iar „Loți” s-a arătat extrem de fericit să-l vadă. Cei doi au intrat în sală la braț, în timp ce fiul fostului președinte vobea la telefon.

La Gala Sportului Românesc din 2025, ce a avut loc în luna martie, el a urcat alături de Ladislau Boloni pe scenă atunci când , acordat de Agenția Națională pentru Sport, lucru ce accentuează și mai tare relația foarte bună pe care cei doi o au.

Valentin Ceaușescu, prima apariție publică după ce boala sa gravă a recidivat

La aproape opt decenii de viață, Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. În urmă cu 15 ani i-a fost descoperită o boală extrem de gravă, însă ea a reușit să fie ținută sub control. Recent, boala a recidivat, iar tratamentul este extrem de costisitor.

Pentru un singur flacon folosit în tratarea maladiei respective, unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu trebuie să plătească nu mai puțin de 7.500 de lei,

Cu cine a fost văzut stând de vorbă Valentin Ceaușescu

La uriașul eveniment de la Mall Băneasa, Ladislau Boloni a fost alături de o mulțime de persoane dragi, atât din carieră, cât și din viața de zi cu zi. În afara lui Valentin Ceaușescu, la lansarea documentarului au participat și Gică Hagi, Giovanni Becali, Victor Pițurcă sau George Copos.

Fostul patron milionar din Liga 1, care a investit timp de foarte mulți ani la Rapid București, a fost compania preferată a lui Valentin Ceaușescu din această seară. Cei doi au stat la povești timp de mai multe minute.

Valentin Ceaușescu apare în documentarul lui Ladislau Boloni. Cum a fost convins

Cu toate că el era omul din spatele Stelei de la acea vreme, Valentin Ceaușescu a preferat să fie foarte discret când vine vorba de acest subiect. „Omul din umbră” a decis să iasă la lumină cu ocazia documentarului prietenului său, fiind convins să apară pe marile ecrane:

„Sunt cel mai mândru de faptul că am reușit să-l convingem să ne considere cea mai potrivită persoană pentru a realiza filmul. Și când a fost gata, l-a acceptat așa cum era. Nu există laude mai mari decât acestea. Poate chiar mai impresionantă decât apariția vedetelor fotbalului a fost prezența lui Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator și patronul Stelei la acea vreme. Multă vreme, el doar în visele noastre apărea în fața camerei. Eu locuiesc în România, știu foarte bine că nu a prea apărut în public în ultimii 30 de ani. A făcut o excepție pentru noi datorită lui Loți Boloni. Avea o singură dorință: fotbalul, Steaua, Boloni”, a explicat Szabo.