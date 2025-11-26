Valentin Ceaușescu și secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni câștigate de Steaua în 1986: „Au râs!”

ADVERTISEMENT

Valentin Ceaușescu, o prezență tot mai rară în spațiul public, a vorbit recent despre Ladislau Boloni și despre Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986. Ce dezvăluiri a făcut fiul fostului lider de stat.

Valentin Ceaușescu a dezvăluit cum a ajuns Boloni să joace pentru Steaua

Sportul românesc a primit o nouă capodoperă cinematografică, intitulată „Boloni – legenda care ne leagă”. Producția care îl are ca protagonist pe Ladislau Boloni a fost lansată recent și a strâns o mulțime de nume mari.

ADVERTISEMENT

Printre personalitățile distincte s-a aflat și Valentin Ceaușescu, Ultimul fiu rămas în viață al cuplului Ceaușescu a dezvăluit cum a ajuns Boloni, de fapt, la Steaua și i-a făcut și o scurtă caracterizare.

„Nu am decis eu. El a venit convins de cel care conducea Clubul Sportiv, adică partea de fotbal, Ion Alecsandrescu. Eu am aflat că a venit, eu nu aveam nicio implicare la momentul ăla, decât ca spectator.

ADVERTISEMENT

Era un jucător foarte echilibrat și știa foarte bine să vadă jocul de acolo, de la mijlocul terenului. (n.r. amuzat) Din păcate, avea doar un picior stâng, dar avea niște pase extraordinare.

ADVERTISEMENT

Vreau să spun că, în perioada în care am urmărit, el și Tudorel Stoica au format un cuplu cum cred că puțini au fost în lume”, a spus inițial Valentin Ceaușescu.

Secretul Cupei Campionilor din 1986. Ce a spus Valentin Ceaușescu despre trofeul câștigat de Steaua

Ulterior, Valentin Ceaușescu, a povestit cum a fost posibil ca Steaua să pună mâna pe trofeul Cupei Campionilor în finala de la Sevilla din 1986. Ce rol a avut acesta, de fapt.

ADVERTISEMENT

„Eu am observat jocul foarte bun al echipei și, cum vedeam destule meciuri internaționale, mi-am dat seama că ei pot să câștige Cupa Campionilor. Și am încercat să-i conving de acest lucru.

Bineînțeles că au râs la început și acum spun că a fost foarte bine. Dar cred că am ținut echilibrul, am avut o echipă și la nivelul conducerii, și la nivelul antrenorilor – ‘nea Imi și Puiu Iordănescu – care și ei se completau foarte bine. ‘Nea Imi era prea blând, așa că trebuia să existe unul mai rău, e foarte bine”, a mai spus povestit acesta, în interviul acordat pentru documentarul „Boloni – legenda care ne leagă”.