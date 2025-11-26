Sport

Valentin Ceaușescu și secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni câștigate de Steaua în 1986: „Au râs!”

Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea. Fiul fostului președinte al României a spus totul despre Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986.
Mihai Dragomir
26.11.2025 | 09:51
Valentin Ceausescu si secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni castigate de Steaua in 1986 Au ras
ULTIMA ORĂ
Valentin Ceaușescu a spus totul despre Boloni și despre Steaua '86. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Valentin Ceaușescu, o prezență tot mai rară în spațiul public, a vorbit recent despre Ladislau Boloni și despre Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986. Ce dezvăluiri a făcut fiul fostului lider de stat.

Valentin Ceaușescu a dezvăluit cum a ajuns Boloni să joace pentru Steaua

Sportul românesc a primit o nouă capodoperă cinematografică, intitulată „Boloni – legenda care ne leagă”. Producția care îl are ca protagonist pe Ladislau Boloni a fost lansată recent și a strâns o mulțime de nume mari.

ADVERTISEMENT

Printre personalitățile distincte s-a aflat și Valentin Ceaușescu, convins să afară și el în documentar. Ultimul fiu rămas în viață al cuplului Ceaușescu a dezvăluit cum a ajuns Boloni, de fapt, la Steaua și i-a făcut și o scurtă caracterizare.

„Nu am decis eu. El a venit convins de cel care conducea Clubul Sportiv, adică partea de fotbal, Ion Alecsandrescu. Eu am aflat că a venit, eu nu aveam nicio implicare la momentul ăla, decât ca spectator.

ADVERTISEMENT
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul...
Digi24.ro
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co

Era un jucător foarte echilibrat și știa foarte bine să vadă jocul de acolo, de la mijlocul terenului. (n.r. amuzat) Din păcate, avea doar un picior stâng, dar avea niște pase extraordinare.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

Vreau să spun că, în perioada în care am urmărit, el și Tudorel Stoica au format un cuplu cum cred că puțini au fost în lume”, a spus inițial Valentin Ceaușescu.

Secretul Cupei Campionilor din 1986. Ce a spus Valentin Ceaușescu despre trofeul câștigat de Steaua

Ulterior, Valentin Ceaușescu, cel căruia i-a recidivat boala, a povestit cum a fost posibil ca Steaua să pună mâna pe trofeul Cupei Campionilor în finala de la Sevilla din 1986. Ce rol a avut acesta, de fapt.

ADVERTISEMENT

„Eu am observat jocul foarte bun al echipei și, cum vedeam destule meciuri internaționale, mi-am dat seama că ei pot să câștige Cupa Campionilor. Și am încercat să-i conving de acest lucru.

Bineînțeles că au râs la început și acum spun că a fost foarte bine. Dar cred că am ținut echilibrul, am avut o echipă și la nivelul conducerii, și la nivelul antrenorilor – ‘nea Imi și Puiu Iordănescu – care și ei se completau foarte bine. ‘Nea Imi era prea blând, așa că trebuia să existe unul mai rău, e foarte bine”, a mai spus povestit acesta, în interviul acordat pentru documentarul „Boloni – legenda care ne leagă”.

Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la...
Fanatik
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul
Barcelona, demolată de presa din Spania după înfrângerea dură cu Chelsea: „Să ne...
Fanatik
Barcelona, demolată de presa din Spania după înfrângerea dură cu Chelsea: „Să ne explice cum l-au lăsat să plece!”
Fostul jucător de la FCSB surprinde: “CFR Cluj are şanse mai mari să...
Fanatik
Fostul jucător de la FCSB surprinde: “CFR Cluj are şanse mai mari să prindă play-off-ul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Echipa de tradiție SE SCUFUNDĂ: restanțe salariale de trei luni și jucători care...
iamsport.ro
Echipa de tradiție SE SCUFUNDĂ: restanțe salariale de trei luni și jucători care nu vor să mai joace
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!