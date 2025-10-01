Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat, nu are bani de tratament și a cerut ajutorul statului: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 de lei”

De asemenea, el este recunoscut până și în prezent în spațiul public pentru faptul că a intervenit în acea perioadă în mai multe rânduri pe lângă părinții săi în încercarea de le crea anumite condiții propice performanței fotbaliștilor formației din Ghencea la acel moment.

Probleme foarte mari de sănătate pentru Valentin Ceușescu

Iar aceste chestiuni chiar s-au materializat ulterior și grație lor, dar nu numai bineînțeles, s-a ajuns la acele performanțe fabuloase reușite de „militari” în anii ’80, respectiv câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 și a Supercupei Europei în 1987.

Acum însă, din nefericire, fiul cuplului Nicolae – Elena Ceaușescu a ajuns într-o situație extrem de delicată. În vârstă de 77 de ani, lui Valentin Ceaușescu i-a recidivat de puțin timp o boală gravă, pe care o tratase în primă fază după ce i-a fost descoperită în urmă cu aproximativ 15 ani, informează

O sursă medicală a transmis că tratamentul presupune costuri foarte ridicate, pe care el nu și le poate permite în acest moment: „Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”.

Ce se întâmplă cu „protectorul Stelei” de dinainte de Revoluție

Astfel, în acest context, conform sursei citate anterior, fiul lui Nicolae Ceaușescu a făcut demersuri atât către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională a Medicamentului, cât și direct la Ministerul Sănătății, pentru a încerca să găsească o soluție în sensul susținerii de către stat a costurilor generate de acel tratament, dar până în prezent el nu a primit un răspuns favorabil în acest sens dinspre C.N.A.S, fapt care l-a contrariat pe unul dintre apropiații săi, care a spus:

„Ar trebui ca statul român să aibă indulgență față de suferința lui Valentin, ca, de altfel, față de suferința oricărei alte persoane și să-i asigure dreptul constituțional la sănătate. E inuman ce se întâmplă acum cu legislația din România, care nu asigură sprijin celor bolnavi”.

De altfel, aspectul la care a făcut referire persoana respectivă, cel privitor la garantarea dreptului la servicii medicale pentru orice cetățean al României, în mod evident este prevăzut chiar și în Constituție, după cum urmează: „Art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat (…)”. De asemenea: „Potrivit Art. 22 din Constituţie, (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (…)”.

Fiul lui Nicolae Ceaușescu suferă din nou de o boală extrem de grea. Tratamentul este extrem de scump, iar Valentin nu și-l permite

În acest context, în prezent chiar se desfășoară și un proces între ultimul copil aflat în viață al cuplului Ceaușescu și statul român din cauza acestei situații. După ce i s-a răspuns la mai multe solicitări făcute în acest sens de către C.N.A.S că acel medicament de care are nevoie și care costă 7.500 de lei per flacon nu poate fi vândut sub formă compensată pentru că nu există încă un cadru legal în România în acest sens, el s-a adresat inclusiv Cancelariei Premierului, dar nici acolo nu a avut parte de înțelegere.

Așa că Valentin Ceaușescu a mers mai departe și s-a adresat unei instanțe pe motiv că în lipsa acelui medicament viața sa este pusă în pericol, iar el chiar nu își permite să achite acele costuri. El le-a solicitat judecătorilor să ia act de această situație și să acționeze în conformitate cu prevederile Constituției României precizate anterior. Mai exact, ca ei să oblige statul să îi faciliteze în mod gratuit accesul la acel tratament.

Valentin Ceaușescu a dat statul român în judecată

De partea cealaltă, instituțiile medicale implicate în această situație au susținut că medicamentul nu se află pe lista celor compensate și, în plus, că administrarea lui ar putea duce chiar și la anumite complicații pentru pacient, întrucât pentru acel produs încă nu s-a finalizat procesul de studii clinice. Instanța a fixat un prim termen în această speță și a decis ca până atunci Valentin Ceaușescu să primească în mod gratuit de la statul român tratamentul respectiv.

În motivare au fost subliniate exact pasajele din Constituție citate mai sus în acest articol. În plus, s-a făcut referire și la prevederea conform căreia: „Pedeapsa cu moartea este interzisă”. Așadar, se poate spune că judecătorii au considerat că fiul lui Nicolae Ceaușescu ar fi chiar practic condamnat la moarte în cazul în care în continuare nu i s-ar facilita accesul la acel medicament, bineînțeles în contextul dat și explicat anterior.

Problemele medicale ale lui Valentin Ceaușescu au fost depistate din nou la sfârșitul anului trecut, atunci când el a fost internat la spitalul de urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, acolo unde recent s-a stins din viață fostul președinte Ion Iliescu. Atunci, medicii care s-au ocupat de el au stabilit că, din cauza anumitor predispoziții, nu se poate realiza tratamentul cu radiochimioterapie în ceea ce îl privește. Astfel, a fost propus ca alternativă acel medicament extrem de costisitor.

Cine a fost, de fapt, Valentin Ceaușescu

, Andrei Vochin a vorbit pe larg despre cel care a fost supranumit înainte de Revoluție „protectorul Stelei”. Cu această ocazie, el a explicat de ce Valentin Ceaușescu nu poate fi inclus din perspectivă umană în aceeași categorie cu celelalte personaje marcante din familia sa:

„El era cumva altfel decât tot ce era în familia Ceaușescu. În sensul în care el s-a dus la școală, a făcut școală, a făcut Institutul de Fizică doi ani, după care, e adevărat cu ajutorul familiei, că nu pleca oricine pe vremea respectivă, se duce și face Imperial College la Londra de fizică, doi ani, după care se întoarce și se angajează la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Fiind acolo fizician la Institutul de Fizică Atomică.

Nu a fost o beizadea, asta zic. El n-a avut nicio funcție oficială, culmea, până la congresul al 14-lea din noiembrie 89, când… Este ales, după toate insistențele părinților, membru supleant al Comitetului Politic!”.

Cât de mult a ajutat Valentin Ceaușescu în realitate Steaua

De asemenea, tot Andrei Vochin a explicat și că fiul lui Nicolae Ceaușescu nu și-a dorit niciodată să aibă parte de putere politică, aducând și un exemplu elocvent în acest sens. În plus, a punctat și cât de importantă a fost de-a lungul timpului implicarea lui la echipa din Ghencea, din perspectiva intervențiilor pe lângă părinții lui, în special când venea vorba despre deplasările externe prilejuite de meciurile din cupele europene:

„Cineva tot avea grijă de el, dar să meargă după el și să așa nu… Vorbea, era vorbitor de limba engleză, dacă a studiat acolo, și țin minte că mi-a povestit un episod cu Bumbescu dintr-un avion când se duceau la un meci. El în avion citea cărți și citea cărți în limba engleză de multe ori și de specialitate.

Și ăștia au văzut cartea că e în limba engleză și au zis ‘Bă ăsta să dă mare cu noi aici că citește cărți în limbi străine, nu știu ce’. Și omul când s-a ridicat de pe scaun să ducă până la toaletă la un moment dat și a pus semnul de la carte într-un anumit loc.

Ce făcea Valentin Ceaușescu în deplasările externe ale Stelei

Și ăștia, fotbaliștii… au venit și i-au luat semnul de la carte și l-au pus vreo 50 de pagini mai încolo. Și au stat să uite la el, să vadă că a crezut că ăla stă cu cartea în față și doar ca să pozeze.

Valentin a venit și a deschis din nou cartea, s-a uitat un pic așa și și-a dat seama, a căutat el niște pagini în spate unde și-a dat seama că a rămas și și-a dat seama că ei chicoteau în spate, jucătorii, și s-a dus la ei și a zis ‘Bă nu faceți din astea că eu știu ce citesc aici, nu e întâmplare’. Da, deci el a sprijinit Steaua la acel moment!”.