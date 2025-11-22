Sport

Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!"

Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat după 15 ani, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre creatorul Stelei din 1986
Cristian Măciucă
22.11.2025 | 17:07
Valentin Ceausescu unul dintre creatorii Stelei 1986 trece prin momente de cosmar Ia recidivat cancerul
FOTO: Fanatik
Valentin Ceaușescu (77 de ani), unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu, a fost prezent la lansarea documentarului lui „Loți Boloni”. Este prima sa apariție publică de când i-a recidivat cancerul, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Lui Valentin Ceaușescu i-a recidivat cancerul

Valentin Ceaușescu n-avea cum să lipsească de la lansarea documentarului despre viața lui Ladislau Boloni. Ajuns la 77 de ani, omul din spatele echipei Steaua care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 a rămas singurul fiu al soților Nicolae și Elena Ceaușescu, care mai este încă în viață. La eveniment a fost prezent și Giovanni Becali.

„Am auzit în culise acolo că i-a recidivat cancerul după 15 ani. Un om care nu avea nimic de a face cu… Doar cu fotbalul. Cupa Campionilor s-a câștigat și datorită lui. (n.r. – Cum arăta?) Eu nu l-am văzut. Doar am auzit. Nu am dat mâna cu dânsul. 

E ușor să îți vezi părinții împușcați? Sora moarta, cumnatul care mai trăiește, verii pe care îi vede sau nu îi vede… Să te duci să muncești pe 1000-2000 de euro la institutul ăla de fizică? Și barosanii din instituțiile țării cu salarii de zeci sau sute de mii.

Practic părinții au fost de vină. Copiii ce erau să facă? Ce puteau să facă niște copii ai căror părinți conduceau țara?”, a declarat Ioan Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Cum a fost convins Valentin Ceaușescu să apară în documentarul lui Boloni

Cu toate că el era omul din spatele Stelei de la acea vreme, Valentin Ceaușescu a preferat să fie foarte discret când vine vorba de acest subiect. „Omul din umbră” a decis să iasă la lumină cu ocazia documentarului lui Loți Boloni, fiind convins să apară în cinematografe.

„Sunt cel mai mândru de faptul că am reușit să-l convingem să ne considere cea mai potrivită persoană pentru a realiza filmul. Și când a fost gata, l-a acceptat așa cum era. Nu există laude mai mari decât acestea. Poate chiar mai impresionantă decât apariția vedetelor fotbalului a fost prezența lui Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator și patronul Stelei la acea vreme.

Multă vreme, el doar în visele noastre apărea în fața camerei. Eu locuiesc în România, știu foarte bine că nu a prea apărut în public în ultimii 30 de ani. A făcut o excepție pentru noi datorită lui Loți Boloni. Avea o singură dorință: fotbalul, Steaua, Boloni”, a explicat regizorul Attila Szabo.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
