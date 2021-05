Jucătorii Viitorului nu au avut emoții cu Chindia: „Am știut că o să dăm gol până la final!”

Fotbaliștii lui Gică Hagi au fost stăpâni pe situație în meciul cu Chindia Târgoviște și au crezut tot timpul că vor reuși să înscrie.

Ceea ce în final s-a și întâmplat, iar echipa lui Gheorghe Hagi a câștigat cu 2-0 și pare că a scăpat de grijile retrogradării, într-unul dintre cei mai dificili ani din istoria clubului.

De cealaltă parte, Emil Săndoi, a acuzat lejeritatea cu care Chindia a primit cele două goluri, dar pune înfrângerea pe seama absențelor numeroase.

Cojocaru, Chițu și Boboc răsuflă ușurați: „Aproape ne-am salvat și ne-am făcut de rușine”

„Am câștigat un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. Nu am legat două victorii până acum și suntem foarte bucuroși. Ne-au blocat bine, au stat foarte jos, dar în repriza a doua ne-am încurajat că vom da gol și știam că vom înscrie.

Am avut niște probleme înainte de meci și se pare că s-au agravat. Sper să nu fie nimic grav și să fiu pe teren la următorul meci. E o experiență diferită și important e că aproape ne-am salvat și nu ne-am făcut până la final de rușine”, a spus Valentin Cojocaru, schimbat pe final de partidă din cauza unor probleme medicale.

Aurelian Chițu a dat gol după aproape doi ani: „Nici nu mai știam când am dat marcat ultima oară!”

„A fost un meci destul de greu și ne așteptam. Chindia se apără bine, dar e important că am câștigat și avem șanse mari să ne salvam direct. Pot să joc acum, e important că am revenit după accidentarea asta urâtă. Mă simt bine și am poftă de fotbal. Nu știu de când nu am mai înscris.

Nu suntem obișnuiți cu acest joc din acest an, care e ratat. A fost greu și e în continuare, dar sper să ne batem la playoff de anul viitor. Au fost multe schimbări și nu suntem obișnuiți cu acest joc. Cu un egal suntem salvati direct, dar ne gândim și la ultimul meci”, a mai spus și Aurelian Chițu, autorul primului gol.

Radu Boboc, cel mai bun jucător de pe teren: „Mi-ar plăcea să fiu la Tokyo!”

„A fost un meci foarte greu pentru ca am jucat cu echipa de pe primul loc. Ma bucur ca am reusit acea actiune si mi-am ajutat echipa. Am avut un sezon foarte diferit si dificil si trebuie sa terminam cu bine. Normal ca e ciudat, dar nu avem ce să schimbăm. Acum trebuie doar să ramanem in prima liga si vom fi fericiti.

În prima repriză ei au stat foarte bine în apărare, ne-au blocat pe margini și nu am putut să ne creem ocazii. Știam că de acolo putem să câștigăm meciul. Nu știu dacă o să fiu convocat, mi-ar plăcea să fiu acolo (n.r la Tokyo), dar să vedem ce zice selecționerul”, a declarat Radu Boboc, omul meciului.

Cătălin Anghel răsuflă și el ușurat: „Era păcat să fim egalați!”

„Suntem fericiți și ne bucurăm foarte mult. Dar va dura până mâine, când trebuie să ne gândim să ne refacem fizic și mental, o partidă grea, cum au fost și până acum.

Trebuia să împingem jocul dacă voiam să câștigăm. Am adus multe mingi spre poartă și am crezut până la final, ceea ce ne-a adus victoria. Totul e bine când se termină cu bine și orice probleme au fost, eu cred că vor fi remediate. Era păcat să fim egalați. Am vrut mai mult și am meritat victoria.

Noi ne bucurăm pentru că am ajuns în situația asta și nu avem timp să ne gândim cât de dureros e, ci doar la ceea ce trebuie să facem pentru a salva echipa, să ne facem treaba și să rămânem în prima ligă. Mă voi concentra doar pe ceea ce urmează acum, adică următorul meci”, a spus și Cătălin Anghel după victoria cu 2-0 în fața celor de Chindia Târgoviște.