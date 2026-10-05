Sport

Valentin Cojocaru, portarul ignorat de Hagi, comparat de Tătărușanu cu Donnarumma: „N-am văzut în viața mea așa talent”

Gică Hagi i-a folosit pe Ionuț Radu și Otto Hindrich la meciurile României, dar a uitat de Valentin Cojocaru. Ciprian Tătărușanu, laude la scenă deschisă pentru fostul coleg de la FCSB
Ciprian Păvăleanu
05.10.2026 | 21:07
Valentin Cojocaru portarul ignorat de Hagi comparat de Tatarusanu cu Donnarumma Nam vazut in viata mea asa talent
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Ciprian Tătărușanu l-a comparat pe Valentin Cojocaru cu Gianluigi Donnarumma. Foto: Colaj FANATIK
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Ciprian Tătărușanu (40 de ani), unul dintre cei mai buni portari din istoria României, a făcut o comparație incredibilă înainte de România – Suedia. El l-a asemănat pe Valentin Cojocaru (31 de ani), portarul care nu a prins niciun meci pentru România lui Hagi deși a fost convocat, cu Gianluigi Donnarumma, portarul lui Manchester City și al naționalei Italiei.

Valentin Cojocaru, comparat de Tătărușanu cu Gianluigi Donnarumma

Ciprian Tătărușanu, portar cu 74 de selecții la echipa națională, a vorbit înaintea meciului cu Suedia despre Valentin Cojocaru, a treia variantă de portar din lotul României. Cei doi au fost colegi de vestiar pe vremea când jucau la FCSB, iar „Super-Tătă” era titular incontestabil, în timp ce Cojocaru avea doar 17 ani și era a treia variantă, al doilea portar fiind Florin Niță.

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Chiar dacă la FCSB Cojocaru nu a prins foarte multe apariții, Tătărușanu recunoaște că nu a mai văzut niciodată un astfel de talent la un portar atât de tânăr, care nici măcar nu împlinise vârsta majoratului: „N-am văzut în viața mea asemenea talent și valoare la un portar tânăr. Eu îl știu de când avea 17 ani și era la FCSB. Ca și talent, l-aș compara, sincer să fiu, cu Gianluigi Donnarumma. Doar că, din păcate, au avut cariere diferite”, a declarat Ciprian Tătărușanu la Digi Sport.

Ionuț Radu, printre cei mai slabi „tricolori”. Otto Hindrich, victimă colaterală

În primele două meciuri, Gică Hagi i-a dat încredere lui Ionuț Radu, fiind portarul român care evoluează la cel mai înalt nivel. El este titularul ibericilor de la Celta Vigo, apără meci de meci în La Liga și are, de asemenea, experiență în cupele europene alături de formația spaniolă.

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Din păcate, el nu a oferit siguranță echipei și a făcut mai multe greșeli, iar în cel de-al treilea meci Hagi l-a folosit pe Otto Hindrich, care s-a aflat la prima partidă oficială pentru reprezentativa României. Portarul care joacă în Ekstraklasa, la Legia Varșovia, a avut un ghinion uriaș împotriva Poloniei. România a primit șase goluri, lucru ce dă foarte rău pe cartea sa de vizită, însă el nu a avut vină la niciuna dintre reușitele polonezilor.

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Chiar dacă a primit șase goluri, Hagi a ales să-și pună baza tot în Hindrich pentru returul cu Suedia, iar Valentin Cojocaru va rămâne doar pe banca de rezerve, la fel ca până acum. Cojocaru evoluează tot în prima ligă din Polonia, iar în ultimii ani a adunat 111 apariții în poarta lui Pogon Szczecin.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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