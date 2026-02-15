Valentin Costache a dat golul victoriei și a izbucnit în lacrimi după UTA – FC Botoșani 2-1: „Nu mă lăsau să joc! Mâine la 6 dimineața am avion”

ADVERTISEMENT

Aventura lui Valentin Costache la UTA s-a încheiat frumos. Mijlocașul a marcat un gol la ultimul său meci pentru gruparea arădeană. La finalul jocului cu FC Botoșani, fotbalistul a anunțat că are bagajele făcute și va pleca în Armenia, la Noah.

UTA Arad s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, în Partida de pe stadionul Francisc Neuman a fost una extrem de tensionată. Ambele echipe au făcut un joc ofensiv foarte bun. Moldovenii puteau egala în prelungiri, însă VAR a întors decizia centralului George Găman de a acorda penalty pentru formația lui Leo Grozavu.

Valentin Costache a fost unul dintre remarcații partidei. A fost ultimul său meci jucat pentru UTA, iar prestația sa i-a făcut pe suporteri fericiți. A marcat golul victoriei în repriza a doua, dintr-un penalty. La finalul jocului, acesta a izbucnit în lacrimi, fiind vizibil emoționat.

Ce a declarat Vali Costache după ultimul meci la UTA. Fotbalistul a izbucnit în lacrimi și a fost primit în peluză de suporteri

Costache a spus la flash-interviu că a fost ultimul său meci pentru UTA. Acesta își va continua cariera în Armenia, la Noah. Fotbalistul a transmis că și-a dorit foarte mult să joace în această partidă, întrucât a sperat să își ajute colegii, chiar dacă transferul era deja rezolvat.

”Da, a fost ultimul meu meci. Cluburile s-au înțeles, au un acord. Mâine (n.r. luni) am avion la 6:00 dimineața din Budapesta. O încărcătură mare, emoții foarte mari. Ei nu mă mai lăsau să joc, cei de la Noah, eu am ales să joc, am vorbit cu Mister să intru să-mi fac treaba până la capăt.

Nu am avut în cap că s-ar putea să ratez penalty-ul. M-am simțit bine. A fost o perioadă frumoasă, specială. Au fost și bune, și rele, și urcușuri, și coborâșuri. Per total, cred că am avut o perioadă foarte bună aici. Le mulțumesc suporterilor. Am fost susținut aici. E clar că fără colegii mei nu ajungeam să am oferte.

M-am rugat la Dumnezeu să se termine cum s-a terminat astăzi. Am dat tot ce am putut, sunt fericit și le urez baftă în continuare. Nu m-am gândit că ratez, voiam să fie totul bine să mă bucur cu echipa și suporterii. O perioadă frumoasă, specială. Le mulțumesc suporterilor, m-au susținut foarte mult. Și colegilor, fără ei nu aveam această ofertă și atâtea reușite. Va fi un meci foarte greu, o deplasare grea la Oțelul, le doresc multă baftă și eu spun că o să scoată maximum din aceste meciuri și o să facă o figură frumoasă”, a declarat Valentin Costache la

Costache și-a îmbrățișat soția și copilul, apoi a sărbătorit cu suporterii din tribune. Fotbalistul pleacă cu capul sus de la UTA. Mai mult, clubul de pe Francisc Neuman va încasa și suma de 150.000 de euro din partea celor de la Noah.