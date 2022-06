Valentin Costache, atac la Dan Petrescu după transferul la Rapid: ”Nu mai înțelegi nimic din fotbal”

Fostul internațional de tineret, care mai avea 6 luni de contract în Gruia, a ajuns în Giulești în această vară , așa cum a anunțat FANATIK.

Dan Petrescu, pus la zid de Valentin Costache

FANATIK a anunțat în exclusivitate că antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, l-a informat pe Valentin Costache că , mai ales că nu mai este eligibil pentru regula U21, și i-a transmis să-și caute echipe.

ADVERTISEMENT

Ajuns sub comanda lui Adrian Mutu, Valentin Costache a debutat în tricoul Rapidului într-un meci amical din stagiul de pregătire din Austria, dar la finalul jocului a ținut să-l ”înțepe” pe fostul său antrenor.

”Stați să joc, n-am mai jucat de trei luni, nici n-am semnat bine, ce echipă națională. Când nu joci e oribil, e cel mai urât lucru. Îți vine să o iei pe străzi de nebun. Nu mai înțelegi nimic din fotbal. Nu mai vreau să mă gândesc la ce a fost acolo”, a declarat Costache, conform .

ADVERTISEMENT

Costache nu se teme de presiunea de la Rapid

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani și-a asumat vina pentru unul dintre golurile încasate de Rapid la amicalul cu St. Polten, scor 2-3, și speră să ajute la îndeplinirea obiectivului, intrarea în play-off.

”Un meci greu, am fost și puțin obosiți. Noi am încercat, am jucat, am pasat. Practic am luat goluri pe trei greșeli personale, una a mea și una a celorlalți colegi. Nu m-a certat domnul Mutu, dar urmează să fiu certat.

ADVERTISEMENT

E o atmosferă bună la Rapid, antrenamentele sunt foarte grele, nu e un nivel mai jos, e un nivel foarte ridicat. Cu presiunea sunt învățat de la CFR. Nu știu ce să zic, e o plăcere, ai de învățat multe de la Adi Mutu. Eu eram foarte mic când juca el, mă uitam la el. Se simte lipsa oricărui jucător important al echipei. Play-off-ul e obiectivul nostru”, a încheiat Costache.

De ce a renunțat Petrescu la Costache

Valentin Costache a fost transferat de CFR Cluj de la Dinamo pentru 700.000 de euro în 2018. Atacantul a pus umărul la câştigarea a patru titluri cu CFR Cluj, însă nu a mai fost pe placul lui Dan Petrescu, deoarece nu mai era eligibil pentru regula U21.

ADVERTISEMENT

Acționarul Dan Șucu a precizat că Rapidul va avea în acest sezon un și speră ca în scurt timp echipa să ajungă să se bată pentru titlu și să participe în cupele europene.