Valentin Costache, declarația serii! A bătut-o pe Dinamo și spune că regretă: „Îmi pare rău”

, iar golurile au fost marcate de Alin Roman și Valentin Costache. Acesta din urmă spune că rămâne un susținător al echipei la care a debutat în SuperLiga.

Valentin Costache a bătut-o pe Dinamo și spune că îi pare rău

Atacantul echipei arădene spune că nu-și uită trecutul de la echipa din Ștefan cel Mare și chiar declară că are un regret că a marcat în victoria celor de la UTA.

„Un meci bun făcut de noi, le-am zis băieților, în vestiar, că trebuie să dăm totul. Sunt foarte fericit că am reușit să încheiem anul cu bine. Sperăm să o ținem tot așa. Pentru mine, azi, Coman și Abdallah au fost amândoi omul meciului. Am crescut la Dinamo, în spiritul lor. Îmi pare rău că le-am dat gol. Chiar mi-au dat mesaje câțiva fani înainte de meci.

Știu cum se trăiește la Dinamo. Încă nu am uitat spiritul lui Dinamo și încă simt ceva pentru ei, asta e clar. Da, suntem într-o formă bună, avem moral, o mentalitate sănătoasă și corectă. Sper să rămânem sus și să ne luptăm la fel la fiecare meci”, a spus Valentin Costache.

Valentin Costache are 8 goluri și 3 pase decisive în cele 21 de meciuri de SuperLiga jucate în acest sezon.

Dinamo a vrut să-l transfere pe Costache în vară

Campania de achiziții a din vară a fost concentrată și pe jucători români, care ar putea să aducă un plus. Un astfel de fotbalist cu care s-a negociat a fost și Valentin Costache, cel care a fost liber de contract după ce înțelegerea sa cu UTA expirase.

Au existat mai multe runde de negocieri, însă în cele din urmă familia jucătorului a avut ultimul cuvânt, iar datorită faptului că se simt foarte bine la Arad au decis să rămână să joace în continuare pentru „Bătrâna Doamnă”.

Costache a debutat în prima ligă la doar 16 ani pe când era la Dinamo

În sezonul 2015-2016, în luna februarie, Valentin Costache, care avea doar 17 ani, reușea să marcheze primul său gol în SuperLiga, într-o victorie în Ștefan cel Mare, 1-0, contra celor de la Botoșani. Această bornă venea la doar câteva luni după de debutase în prima echipă a „câinilor”, sub comanda lui Mircea Rednic, la un meci cu CFR Cluj.

El era cedat de Dinamo, în 2018, la trupa din Gruia, pentru 700.000 de euro, iar alături de ardeleni și-a trecut în palmares mai multe trofee de campion, nu mai puțin de 4 la număr.